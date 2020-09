Máy rửa bát nội địa đã qua sử dụng được mua nhiều

Gần đây, một số siêu thị, trung tâm điện máy chào bán khá nhiều loại máy rửa chén đã qua sử dụng của các thương hiệu nổi tiếng. Đây là hàng được khách dùng thử trong thời gian ngắn nhưng không vừa ý nên trả lại cho bên bán hàng để đổi máy khác. Hầu hết những máy này đều còn thời hạn bảo hành chính hãng khá dài, từ 15-20 tháng.

Do máy đổi trả thường bị trầy xước nhẹ và thiếu một số phụ kiện nên siêu thị, trung tâm điện máy giảm giá mạnh từ 40%-55% so với hàng mới. Đơn cử, máy rửa chén nhãn hiệu Candy đã qua sử dụng có giá bán 8,9 triệu đồng, trong khi máy mới niêm yết 14,9 triệu đồng; máy Electrolux đã qua sử dụng có giá 7,6 triệu đồng, giảm mạnh so với niêm yết 16,8 triệu đồng; máy Bosch mới có giá 23 triệu đồng, còn máy cũ chỉ 12,6 triệu đồng.

Khách hàng phân vân nên mua máy rửa chén mới hay hàng đã qua sử dụng

Theo nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở quận 5 (TP HCM), do máy rửa chén đổi trả có giá rất hấp dẫn nên nhiều khách hàng đã chọn mua có thể bị một chút khiếm khuyết. "Với khách hàng dễ tính, khách hàng không có điều kiện tài chính tốt, mua máy đổi trả là phương án phù hợp bởi ngoài trầy xước nhẹ bên ngoài và thiếu một vài phụ kiện không quá quan trọng thì chất lượng các máy đều khá tốt, thời gian bảo hành khá dài" - nhân viên này nói.

Ngoài ra, nhiều người còn tìm mua máy rửa chén nội địa Nhật đã qua sử dụng trên các trang mạng với giá chỉ khoảng 3-5 triệu đồng/chiếc tùy dung tích. Hàng Nhật được khách hàng đánh giá có chất lượng tốt, máy chạy êm và ít tốn điện. Tuy nhiên, sử dụng loại máy này khá bất tiện bởi sản phẩm điện máy của Nhật được thiết kế phù hợp sử dụng điện 110V, trong khi nguồn điện tại Việt Nam là 220V. Do đó, phải trang bị thêm bộ chuyển đổi điện từ 220V xuống 110V.

Ông Châu Hoàng Hải - chuyên sửa chữa máy giặt, máy rửa chén gần khu vực chợ Nhật Tảo (quận 10, TP HCM) - nhận định máy rửa chén nội địa Nhật hầu hết đã được sử dụng khá nhiều năm trước khi chuyển sang thải loại và nhập về Việt Nam. Bởi vậy, không ít máy bị hư hỏng, linh - phụ kiện không còn nguyên vẹn.

Thậm chí, có máy bị hỏng cả bo mạch do bị ẩm ướt, gỉ sét. Người kinh doanh khi nhập hàng về thường phải thuê thợ sửa chữa, tân trang hầu như toàn bộ máy. Tuy nhiên, linh kiện để thay thế cho máy rửa chén nội địa rất khó tìm, phần lớn phải sử dụng nguồn hàng trôi nổi hoặc dùng "đồ tự chế" nên chất lượng không bảo đảm.

"Bảng chữ hướng dẫn trên máy này đều là tiếng Nhật nên gây khó khăn cho người sử dụng. Chưa kể, máy có thiết kế khe để chén, đĩa nhỏ phù hợp với thói quen sử dụng của người Nhật nên cũng gây khó chịu trong quá trình sử dụng. Nhiều người phải thuê thợ thiết kế lại khay đặt chén đĩa lớn hơn, tốn kém thêm chi phí" - ông Hải thông tin.

Theo nld.com.vn