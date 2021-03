Khi điện thoại di động thất thế trong doanh thu của Thế giới di động

Đóng góp cho doanh thu của MWG trong năm 2020 từ các mảng lần lượt gồm: Chuỗi cửa hàng thế giới di động: 27,2%; chuỗi cửa hàng điện máy Xanh: 53,2%; và chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh: 19,6%.

Như vậy, đóng góp vào doanh thu từ mảng di động đã giảm so với tỷ lệ đóng góp 32,5% của năm 2019. Tỷ trọng doanh thu từ mảng Điện máy Xanh cũng giảm gần 4%, trong khi mảng Bách hóa Xanh có bước tiến đáng kể.

Mở rộng mạng lưới cửa hàng là một trong những ưu tiên của MWG trong năm 2020. Tổng số cửa hàng tăng 33% so với năm 2019 lên hơn 4.000 cửa hàng vào cuối năm 2020, củng cố vị trí dẫn đầu thị trường về mạng lưới cửa hàng bán lẻ của MWG.

Xét về doanh thu, tốc độ tăng trưởng doanh thu giữa các chuỗi có sự phân hóa. Trong đó, doanh thu thuần năm 2020 của chuỗi cửa hàng Thế giới di động (TGDD) và Điện máy Xanh (ĐMX) giảm 5% còn 87 nghìn tỷ đồng do sức mua đối với các sản phẩm tiêu dùng không thiết yếu giảm, và các cửa hàng phải tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19 và lũ lụt.

Ngược lại, doanh thu của chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh (BHX) tăng gần gấp đôi lên 21 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do đẩy mạnh mở mới cửa hàng.

Bên cạnh việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp, MWG cũng nỗ lực tối ưu hóa chi phí hoạt động. Một trong số đó là việc áp dụng thành công quy trình all-in-one tại chuỗi TGDD + ĐMX (một nhân viên đảm nhiệm nhiều công việc phục vụ khách hàng) nhằm tiết kiệm chi phí nhân công, vốn là chi phí vận hành lớn nhất.

Làn sóng Covid-19 gần đây vào cuối tháng 1/2021 và các biện pháp hạn chế lây lan đã ảnh hưởng đến gần 100 cửa hàng TGDD và ĐMX. Quan trọng hơn, đợt bùng phát này trùng với mùa cao điểm của nhu cầu mua sắm trước Tết. Theo MWG, lượng khách hàng tới cửa hàng đã giảm khoảng 15% trong giai đoạn này khi so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, số lượng cửa hàng vào cuối tháng 2/2021 đã tăng gần 400 cửa hàng so với cùng kỳ năm ngoái, 388 cửa hàng trong số đó là cửa hàng DMX Supermini (DMS), lên khoảng 2.440 cửa hàng. Số lượng cửa hàng DMS mở mới từ đầu năm đang theo sát mục tiêu 1.000 cửa hàng vào cuối năm nay.

Theo MWG, với mức đóng góp doanh thu mới từ các cửa hàng DMS (ước tính khoảng 750 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2021), tổng doanh thu của chuỗi TGDD + DMX trong hai tháng đầu năm 2021 giảm 2% so với cùng kỳ xuống còn khoảng 17,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, BHX ghi nhận doanh thu khoảng 3.900 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái), chủ yếu nhờ tích cực mở rộng mạng lưới cửa hàng từ giữa năm 2020 (tháng 2 năm 2021: 1.756 cửa hàng so với tháng 2 năm 2020: 1.068 cửa hàng). Tuy nhiên, tốc độ mở mới đã giảm nhanh trong những tháng gần đây, xuống còn khoảng 30 cửa hàng mỗi tháng so với trung bình gần 100 cửa hàng từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020, do công ty tập trung phát triển mô hình BHX với diện tích lớn hơn 500m2.

Sau 6 tháng triển khai hình thức này, số lượng cửa hàng quy mô lớn này đạt 239 vào cuối tháng 1 năm 2021(tương đương 13% tổng số cửa hàng). Công ty dự kiến đạt 500 cửa hàng vào cuối năm 2021 (tương đương 25% tổng cửa hàng vào thời điểm đó).

