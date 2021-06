Chọn mua dự án nào khi nguyên vật liệu “phi mã”?

Giá vật liệu tăng điên đảo, các dự án mới không thể ra hàng vì thủ tục thắt chặt và hoạt động xây dựng đình trệ khiến số ít dự án nhà ở sắp hoàn thiện như The Matrix One trở thành hàng hiếm được săn tìm.

Báo cáo “Những thay đổi trong tiêu chí chọn nhà hậu đại dịch” vừa được Savills toàn cầu công bố ngày 25/6 cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thị trường nhà ở trên thế giới vẫn diễn biến rất khả quan. Với “chìa khóa” là dòng tiền rẻ, thậm chí lãi suất 0%, giá căn hộ tại nhiều thành phố lớn có tốc độ tăng rất mạnh, chẳng hạn giá nhà ở tại Auckland đã tăng 19%, Seattle tăng 14%, Los Angeles tăng 10%, Berlin tăng 11%...

The Matrix One tọa lạc tại vị trí “vàng”, thừa hưởng trọn vẹn hệ thống giao thông và hạ tầng hiện đại tại khu vực phía Tây.

Thị trường căn hộ Hà Nội không nằm ngoài dòng chảy này đó. Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, các lệnh hạn chế du lịch và giãn cách xã hội còn khiến nhu cầu mua nhà gia tăng, đặc biệt ở khu vực phía Tây thành phố, nơi có cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

“Thị trường ghi nhận nhu cầu tăng mạnh ở các dự án quy mô lớn, có quy hoạch rõ ràng, chú trọng hơn tới môi trường sống, cung cấp đa dạng tiện ích giải trí, thể thao tích hợp không gian xanh”, ông Matthew Powell cho biết.

Đại diện nhà phân phối BĐS CenLand chia sẻ: Ngay trong đợt cao điểm dịch bệnh tại Hà Nội vừa qua, lượng khách hàng quan tâm đến các dự án ở khu vực Mỹ Đình, có không gian sống tốt, đầy đủ tiện ích và sắp bàn giao rất lớn. “Điển hình trong số đó là dự án hạng A The Matrix One. Dự án nằm trong tổ hợp tiện ích đa tầng, lại đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao vào cuối năm nay nên thực sự rất “hot”. Không những thế, giá căn hộ cơ bản không chịu tác động của bão giá nguyên vật liệu hay việc tăng giá đất của chính quyền Hà Nội mới đây mà lại tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai”.

Tổ hợp hạng A The Matrix One sở hữu tầm nhìn ngoạn mục ra công viên 14ha ngay đối diện

Chia sẻ của đại diện CenLand hoàn toàn đúng với thực tế thị trường hiện nay, bởi các dự án nhà ở hình thành trong tương lai đang chịu áp lực tăng giá cực lớn vì tất cả các yếu tố đầu vào đều tăng phi mã. Chỉ riêng giá thép xây dựng tăng khoảng 40% trong những tháng qua, theo ước tính của đại diện một nhà thầu lớn, khiến giá nhà tăng khoảng 12%.

Chủ đầu tư một dự án nhà ở vừa khởi công đầu quý II than thở, “giá đất vừa tăng mạnh từ đầu năm nay, giờ đến giá sắt thép, xi măng, cát sỏi đều bốc đầu lên, tình hình này không biết giá nhà phải tăng bao nhiêu cho vừa”. Vị này tính toán, giá sắt thép thông thường tăng 40%, loại đặc biệt tăng gần 60%; các nguyên vật liệu khác cũng tăng trung bình 20-30%. Như vậy, khi mở bán vào cuối quý III tới, giá căn hộ tại dự án sẽ phải tăng thêm khoảng 20% mới bù được chi phí đầu vào.

Các căn hộ tại The Matrix One sở hữu tầm view panorama “triệu đô” thu trọn cảnh sắc

Ghi nhận từ các tổ chức nghiên cứu như JLL, CBRE hay Savills Việt Nam cho thấy, trong 3 năm gần đây, mức tăng giá trung bình thị trường căn hộ đạt khoảng 7%/năm. Tuy nhiên, “đó chỉ là mức tăng bù lạm phát” còn với giá đầu vào tăng phi mã như thời gian qua, chắc chắn giá nhà ở sẽ sớm thiết lập những mặt bằng mới.

Không những thế, trái với nhu cầu đang tăng mạnh, nguồn cung dự án tốt ở Hà Nội dần trở nên khan hiếm. 6 tháng đầu năm 2021, trừ một vài dự án nhà ở xã hội, hầu như không có dự án căn hộ mới nào được mở bán trên địa bàn Thủ đô. Nguồn hàng trên thị trường đa phần đều thuộc các giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ, trong khi nhiều dự án đình trệ thi công khi Hà Nội bùng phát làn sóng Covid lần thứ 4.

Điều đó giải thích cho việc nhiều khách hàng “săn tìm” các dự án căn hộ đầy đủ tiện ích và sắp hoàn thiện như The Matrix One.

Bể bơi trong xanh giữa tầng không tại Dự án

Là không gian sống chuẩn hạng A dành cho nhóm cư dân thượng lưu, The Matrix One sở hữu hệ tiện ích đa tầng chuẩn hạng A như khách sạn 5 sao, trường học quốc tế, shophouse sang chảnh, đặc biệt là công viên 14ha kết nối với tòa căn hộ bằng một đường hầm thông minh. Ngoài ra, The Matrix One còn được vận hành bởi đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực quản lý các dự án căn hộ cao cấp, hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm sống thực sự đẳng cấp cho những cư dân tương lai.

Không chỉ mua được căn hộ hạng sang sắp bàn giao với giá hợp lý trong khi giá vật liệu đang phi mã, chủ nhân The Matrix One còn có cơ hội sở hữu căn hộ có tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai, nhất là khi các siêu dự án hạ tầng quanh dự án này đi vào hoạt động.

Phương Dung