Tài sản lớn nhất của ông Đặng Thành Tâm nằm tại Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) – doanh nghiệp sở hữu một loạt khu công nghiệp trải dài từ Nam ra Bắc do ông Tâm làm Chủ tịch HĐQT.

Chứng khoán Việt có tuần tăng điểm thứ tư liên tiếp nhưng động lực cho thị trường cả tuần vừa qua không còn là nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, mà là sự bứt phá của nhóm cổ phiếu bất động sản công nghiệp.

Mức tăng ấn tượng nhất thuộc về cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo do bà Đặng Thị Hoàng Yến làm Chủ tịch HĐQT. ITA đã có 6 phiên tăng giá liên tiếp, trong đó có chuỗi cả 5 phiên liên tiếp trong tuần vừa qua (25-29/05) tăng kịch trần.

Cổ phiếu BĐS công nghiệp trỗi dậy, cơ hội vàng ngàn năm có một cho chị em doanh nhân họ Đặng

Kết thúc tuần, ITA đã tăng 39% so với cuối tuần trước khi đạt mức giá 3.640 đồng/cp. Mặc dù giá mỗi cổ phiếu chưa bằng một mớ rau muống nhưng ITA cũng đã giúp cho nữ doanh nhân Hoàng Yến có thêm 140 tỷ đồng trong tuần vừa qua nhờ sự tăng giá này.

Hiện giá trị cổ phiếu ITA do bà Hoàng Yến nắm giữ (trực tiếp và gián tiếp) đã đạt mức 500 tỷ đồng. Trong khi đó, em trai bà Hoàng Yến, doanh nhân Đặng Thành Tâm – người được mệnh danh là “ông vua” bất động sản công nghiệp – cũng có chung niềm vui từ cổ phiếu ITA khi giá trị cổ phiếu do ông nắm giữ tại doanh nghiệp do chị gái mình làm chủ đã tăng từ 76 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng.

Cổ phiếu KBC chỉ có 3 phiên tăng giá trong tuần qua, từ mức 12.850 đồng lên mức giá 14.050 đồng/cp. Dẫu vậy, mức giá này cũng giúp cho ông Đặng Thành Tâm có thêm 150 tỷ đồng trong tuần vừa qua khi giá trị cổ phiếu KBC do ông nắm giữ (trực tiếp và gián tiếp) đã đạt côn số 1.700 tỷ đồng, vượt lên trên một loạt tên tuổi như Đoàn Nguyên Đức (HAG), Trịnh Văn Quyết (FLC), Doãn Gia Cường (HPG), Trần Hùng Huy (ACB), Nguyễn Đức Kiên (ACB), Bùi Hải Quân (VPB),…

Ở tốp dẫn đầu danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán, ông Phạm Nhật Vượng đã có thêm 1.150 tỷ đồng (đúng bằng con số đã mất của tuần trước đó) dù cổ phiếu VIC chỉ có đúng hai phiên tăng giá trong tuần qua. Hiện giá trị cổ phiếu VIC do ông Vượng nắm giữ đạt 185 nghìn tỷ đồng.

Vị trí thứ hai thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo với tổng tài sản đạt 23.720 tỷ đồng, tăng 667 tỷ đồng so với tuần trước đó nhờ HDB và VJC cùng tăng giá.

Ở vị trí thứ ba, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát – tiếp tục có những bước tiến vững chắc khi tích lũy thêm 105 tỷ đồng vào khối tài sản của mình tại HPG, nâng tổng giá trị cổ phiếu HPG do ông nắm giữ lên mức 19.180 tỷ đồng.

Hai vị trí còn lại trong tốp 5 thuộc về bộ đôi Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang. Dù cổ phiếu TCB giảm nhẹ nhưng MSN tăng giá 1,12% giúp cho ông Hùng Anh có thêm 151 tỷ đồng, nâng giá trị tài sản lên 16.320 tỷ đồng; ông Nguyễn Đăng Quang có thêm 171 tỷ đồng, tài sản đạt mức 16.000 tỷ đồng.

Ngân Giang