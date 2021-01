Trước đó, ngày 17/6/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó các ĐBQH nhất trí cao với đề nghị cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”.

Quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại điểm h khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư (sửa đổi).

Cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vì thời gian qua có nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ này để biến tướng thành các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội.

Tại điều khoản chuyển tiếp của Luật quy định, giao dịch cung cấp dịch vụ đòi nợ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các bên tham gia giao dịch được thực hiện các hoạt động để thanh lý giao dịch đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

Đóng cửa các công ty đòi nợ thuê từ hôm nay, 1/1/2021

“Hoạt động đòi nợ thuê thời gian qua đã hà hơi tiếp sức cho hoạt động tín dụng đen với những hành xử côn đồ của các băng nhóm đòi nợ, gây bức xúc trong xã hội”, luật sư Vinh nói.Theo luật sư Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink, dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhưng quá trình thực thi trong thời gian qua đã nảy sinh nhiều vấn đề, đặc biệt là bộc lộ quá nhiều mặt trái, tiêu cực.

Để thực thi quy định của Luật có hiệu lực kể từ hôm nay, các địa phương đã có những biện pháp ngăn chặn hoạt động đòi nợ thuê.

Tại TP.HCM, Đại tá Lê Công Vân, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an thành phố, cho biết, hiện có 53 công ty có chức năng đòi nợ thuê ở TP.HCM, nhưng từ hôm nay (01/01/2021), các công ty có chức năng đòi nợ thuê sẽ chấm dứt hoạt động.

PC06 đã báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, sẽ có hướng dẫn thực hiện phối hợp các sở ngành thu hồi giấy phép, thu hồi giấy cấp về an ninh trật tự đối với các công ty đòi nợ thuê và đề nghị giải tán, không để núp bóng hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, PC06 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tham mưu cho Ban giám đốc Công an TP.HCM thực hiện các kế hoạch, chương trình đấu tranh các loại tội phạm hoạt động dụng tín dụng đen, cho vay nặng lãi và lừa đảo trên các App (ứng dụng) đang phổ biến trên không gian mạng.

Bảng giá đòi nợ của một công ty đòi nợ thuê hoạt động trên địa bàn TP.HCM.

Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh:

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Nguyễn Tuân