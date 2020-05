Dự báo giá vàng tuần tới sẽ biến động ra sao?

Giá vàng quốc tế đã phục hồi trở lại khi căng thẳng Mỹ- Trung trở nên nóng hơn.

Trong tuần này, giá vàng quốc tế đã thời điểm lên tới mức 1.765USD/oz, nhưng sau đó lại giảm xuống mức 1.717USD/oz, rồi phục hồi trở lại và đóng cửa ở mức 1.735USD/oz.

Tại thị trường vàng Việt Nam, giá vàng miếng SJC cũng sụt giảm từ mức 49,2 triệu VND/lượng xuống mức 48,7 triệu VND/lượng, sau đó phục hồi trở lại mức 48,9 triệu VND/lượng. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch rất trầm lắng.

Giá vàng sẽ biến động ra sao tuần tới?

Sở dĩ giá vàng sụt giảm trong tuần này do kinh tế Mỹ được mở cửa trở lại, khiến các nhà đầu tư kỳ vọng kinh tế nước này sẽ sớm phục hồi khi hàng loạt chính sách kích thích kinh tế được đưa ra, đặc biệt là chương trình nới lỏng định lượng không giới hạn của FED. Ngoài ra, căng thẳng Mỹ- Trung tạm lắng xuống ở đầu tuần này cũng tác động tiêu cực đến giá vàng.

Giá vàng đã phục hồi trở lại ở phiên cuối tuần này do căng thẳng Mỹ- Trung trở nên nóng hơn sau khi có nguồn tin cho biết một dự thảo Nghị quyết về ban hành luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông đã được trình lên kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII Trung Quốc. Theo đó, dự thảo Nghị quyết này dự kiến được thông qua vào ngày 28/5 tới. Sau đó, Luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông sẽ được ban hành, rồi đưa vào Phụ lục III của Luật cơ bản Hồng Kông. Dự luật này nếu được ban hành sẽ cấm Hồng Kông ly khai và cấm sự can thiệp từ bên ngoài đối với Hồng Kông.

Dự thảo Nghị quyết nói trên không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận Hồng Kông, mà còn gây phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cảnh báo Mỹ đang cân nhắc đáp trả Trung Quốc đối với động thái này.

Ông Bart Melek, Trưởng ban chiến lược của TD Securities, cho rằng dù căng thẳng Mỹ- Trung liên quan đến vấn đề Hồng Kông đã hỗ trợ cho giá vàng cuối tuần này, nhưng sẽ khiến Nhân dân tệ (CNY) yếu đi và USD mạnh hơn. Do đó, giá vàng có thể sẽ chịu sức ép nhất định nếu Mỹ dùng biện pháp trừng phạt Trung Quốc như cảnh báo.

Đáng chú ý, dù FED liên tục bơm tiền vào nền kinh tế, nhưng CPI của Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu tăng. Do đó, việc FED giảm lãi suất xuống mức âm có thể sẽ được loại trừ, và lãi suất thực cũng sẽ không giảm thêm. “Dù lãi suất thực không giảm thêm, nhưng đang ở mức thấp trong nhiều năm qua. Do đó, chi phí cơ hội nắm giữ vàng đang ở mức thấp. Điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Tuy nhiên, nhu cầu vàng vật chất đang ở mức thấp, sẽ khó đẩy giá vàng tăng mạnh”, ông Bart Melek nhấn mạnh và nhận định, nếu không có gì đột biến, giá vàng sẽ dao động trong biên độ 1.705- 1.750USD/oz trong tuần tới.

Trong tuần tới, Mỹ sẽ công bố một số chỉ số kinh tế quan trọng, như GDP quý 1 sửa đổi, đơn đặt hàng hóa bền lâu… trong đó GDP dự kiến vẫn ở mức - 4,8%, đơn đặt hàng hóa bền lâu dự kiến giảm tới 17,4%. Các chuyên gia cho rằng các số liệu này có thể giảm mạnh hơn dự kiến, nên sẽ hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Theo phân tích kỹ thuật, nếu vẫn trụ vững trên 1.714USD/oz, giá vàng có thể sẽ tiếp tục tăng lên vùng 1.750- 1.765USD/oz, thậm chí 1.777-1.790USD/oz. Tuy nhiên, nếu bị đẩy xuống dưới mức này, giá vàng có thể xuống 1.705USD/oz, thậm chí dưới 1.700USD/oz, với mức 1.650USD/oz là mức hỗ trợ quan trọng.

Theo enternews.vn