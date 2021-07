Cần ưu tiên vắc xin cho nhân viên ngành bán lẻ và sản xuất hàng tiêu dùng

Các chuỗi bán lẻ và doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thiết yếu khẩn thiết kiến nghị được ưu tiên vắc xin để người lao động yên tâm công tác.

Nhân viên bán lẻ trước nguy cơ bị phơi nhiễm

Ngành sản xuất tiêu dùng bán lẻ luôn nỗ lực hết sức mình để đồng hành cùng Chính phủ duy trì cho chuỗi mạch sản xuất và phân phối hàng hoá nhu yếu phẩm không đứt gãy, người dân an toàn an tâm phòng chống dịch. Tuy nhiên, các nhà máy và siêu thị đang đứng trước nhiều khó khăn, đặc biệt là về an toàn lao động.

Để giữ cho hoạt động được diễn ra bình thường và không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, làm xáo trộn đời sống người dân, hàng nghìn nhân viên bán hàng của các công ty đang hoạt động hết công suất, duy trì đủ nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu. Nhu cầu ngày càng cấp thiết hơn khi thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hiện nay.

Nhiều siêu thị đã phải tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch. Cuối tháng 6, phường An Phú (TP Thủ Đức) tiếp nhận thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Thủ Đức về việc có ca F0 là nhân viên tại MM Mega Market An Phú, đường song hành xa lộ Hà Nội.

Đầu tháng 7, Lotte Mart thông tin về việc đóng cửa do có ca F0 là nhân viên tiếp thị của nhà cung cấp tại Lotte Mart quận 7. Khoảng 100 nhân sự làm việc tại siêu thị này đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và thực hiện cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Theo đó, mối lo ngại nhiễm dịch bệnh của hàng triệu nhân viên bán hàng, phân phối hàng hóa thiết yếu ngày càng gia tăng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết - nhân viên siêu thị VinMart Times City (Hà Nội) cho biết: “Hiện mỗi ngày tôi và đồng nghiệp tiếp xúc từ 4.000 - 5.000 khách hàng/ngày. Đi làm lúc dịch bệnh phức tạp, bản thân và gia đình luôn thường trực nỗi lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh. Nhưng để đảm bảo mục tiêu kinh doanh không chỉ của cả Công ty mà còn đáp ứng nhu cầu hàng hóa rất cấp thiết cho người dân trong giai đoạn hiện nay, tôi và các đồng nghiệp đã gạt những nỗi lo sang 1 bên để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất”.

Cần gấp rút đưa nhân viên bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng vào đối tượng ưu tiên

VinCommerce hiện có hệ thống 112 siêu thị Vinmart và 2.500 cửa hàng Vinmart+ tại 59 tỉnh, thành phố trên cả nước với 22.206 nhân viên, hàng ngày phải tiếp xúc với hàng triệu lượt khách hàng. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc VinCommerce cho rằng, mặc dù đang tuân thủ nghiêm các quy định về 5K của Bộ Y tế, song nguy cơ bị lây nhiễm, phơi nhiễm dịch Covid-19 rất cao.

Vì vậy, việc nhanh chóng ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng nhân viên trong ngành bán lẻ, ngoài mục đích đảm bảo sức khoẻ cho tuyến đầu của các doanh nghiệp bán lẻ, đề xuất này còn góp phần tạo điều kiện mua sắm an toàn cho người tiêu dùng.

Theo Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 8/7 về Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 – 2022, nhóm nhân viên ngành bán lẻ và sản xuất hàng tiêu dùng nhu yếu phẩm không nằm trong nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu.

Theo đại diện Masan, tập đoàn hiện có 30 nhà máy, trong đó có các tổ hợp chế biến thực phẩm, đặt tại hàng chục tỉnh thành trên cả nước. Nhiều tổ hợp hiện nay đang có nguy cơ phơi nhiễm cao do hoạt động tại “điểm nóng” dịch bệnh như Bắc Giang, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang... Hệ thống bán lẻ VinMart, VinMart+ của Masan có gần 2.500 điểm bán lẻ phủ rộng trên cả nước với hơn 22.000 nhân viên bán lẻ.

"Tổng cộng, Masan có gần 40.000 nhân viên làm việc ở các lĩnh vực thiết yếu, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng hàng tiêu dùng cho người dân. Họ hoạt động ở tuyến đầu chống dịch và có mức tiếp xúc cao với cộng đồng, nguy cơ phơi nhiễm cao. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Bộ Y tế bổ sung nhân viên bán lẻ và sản xuất nhu yếu phẩm vào đối tượng tiêm chủng, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo các tỉnh, thành cho nhóm đối tượng này.

Bảo vệ sức khỏe cho tuyến đầu sản xuất và bán lẻ hàng tiêu dùng là góp phần bảo vệ chuỗi cung ứng, bảo đảm đầy đủ hàng hóa phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, phòng chống lây lan dịch bệnh”, đại diện Masan chia sẻ.

Tiếp tục đồng hành cùng cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, thông qua Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Masan sẽ ủng hộ 2 máy trao đổi Oxy ngoài cơ thể - ECMO cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhiệt đới và 6.000 kit xét nghiệm PCR Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM trị giá tương đương 10 tỷ đồng. Đây là sự hỗ trợ vô cùng thiết thực của Masan trong bối cảnh TP.HCM đang nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Trước đó, Tập đoàn Masan đã ủng hộ 60 tỷ đồng vào quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cùng nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm đến lực lượng tuyến đầu, các khu cách ly, bệnh viện… Như vậy, tính đến nay, Masan đã ủng hộ gần 100 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Phương Dung