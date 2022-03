Cành hoa dài cả mét vừa cắm chơi đẹp lạ vừa nấu nước uống siêu hot

Loại hoa mỗi năm chỉ có một lần, bông dài như bông lúa, các nụ đều có màu trắng hồng tươi xinh, khi nở lại thêm màu vàng đỏ lạ mắt... đặc biệt vừa cắm chơi, vừa chế biến thành nước uống thanh mát...

Là loại hoa mọc ở dại ở rừng, sau thấy bán được nên nhiều người dân ở Tuyên Quang đã mang về trồng ở quanh vườn, ruộng gần nhà để dễ chăm sóc và thu hoạch. Cái tên lan lúa được chính những người thợ cắm hoa, người bán hoa tự đặt khi bông hoa có hình dáng gần giống bông lúa, nhưng to hơn, mập hơn và các nụ hoa có màu trắng hồng như hạt ngọc trời ban...

Lan lúa đang được bán trên thị trường mức giá dao động từ 190.000 – 270.000 đồng/bó 10 bông, tùy nơi bán và tùy bông to nhỏ.

Bông lan lúa họ dong riềng nên bông dài, thích hợp cắm vào chum, bình to...

Chia sẻ với PV Infonet, chị Phạm Thị Thơm, chủ tiệm hoa Mộc Lan ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: Lan lúa chị đang bán là ở Tuyên Quang, không chỉ là một loại hoa cắm chơi đang rất ‘hot’ mà còn là một vị thuốc làm mát gan được bà con dân tộc hay dùng.

Theo đó, phần lá và hoa băm nhỏ có thể dùng tươi hoặc sao khô bằng cách cho nước vào đun để chế biến thành thứ nước uống hàng ngày giúp thanh mát cơ thể, mát gan, rất tốt cho sức khỏe.

Cũng theo chủ tiệm hoa này, trước đây, lan lúa mọc hoang dại trên rừng núi phía Bắc đều có nhưng hiện người dân ở Tuyên Quang đã đem về nhà trồng ở vườn, ở ruộng để bán rất nhiều.

“Lan lúa giống họ dong riềng, tên gọi được người cắm hoa, bán hoa tự đặt khi thấy hình dáng bông dài như bông lúa, mỗi bông hoa như hạt lúa to mẩy, phần hoa nở ra có lưỡi giống như bông hoa lan. Mỗi bông hoa trắng hồng hào, xinh xắn; khi hoa nở nó “thè” lưỡi màu cam đỏ vàng; mùi thơm dịu. Lan lúa cắm chơi bền tới chục ngày, đơn giản không cần chăm sóc, chỉ cắt gốc cắm vào lọ, 2-3 ngày thay nước một lần”, chị Thơm cho hay.

Cũng theo chủ tiệm hoa này, lan lúa dài cả mét, thích hợp cắm hoa vào chum, bình to. Loại hoa này mỗi năm chỉ có một lần, hiện đang vào đầu mùa và sẽ nở rộ khoảng 1 tháng là hết. Đầu mùa, lan lúa đang được Tiệm hoa Mộc Lan bán với giá 250.000 đồng/10 cành to mập.

Những bông hoa màu trắng hồng tựa như hạt ngọc, cành sai hoa trĩu xuống như bông lúa mẩy hạt tượng trưng cho sự ấm no... khi nở nó “thè” lưỡi màu cam đỏ vàng đẹp mắt.

Do bông lan lúa dài nên khá nặng khi vận chuyển, chuyến đầu tiên chị Thơm đặt về 500 cành đủ trả khách, sắp tới về tiếp 300 cành do đầu mùa chưa có nhiều. Tuy nhiên, chị Thơm cho biết, khoảng 1-2 tuần nữa hoa vào giữa mùa sẽ rộ hơn, giá thành cũng sẽ hạ hơn. Song, giá thành là một phần, còn do bông to, bông nhỏ, hàng loại 1, loại 2 mà mỗi nơi bán giá thành khác nhau.

Cũng đang bán lan lúa với giá 200.000 đồng/10 bông, chị Thu Phương ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, lan lúa có hương thơm giống như mùi thảo mộc, man mát khá dễ chịu, mùi tựa như mùi của cây riềng rừng.

“Những bông hoa màu trắng hồng tựa như hạt ngọc, cành sai hoa trĩu xuống như bông lúa mẩy hạt tượng trưng cho sự ấm no, đủ đầy, rất thích hợp dâng hương hoặc cắm chơi trong dịp Tết Hàn thực 3/3 âm lịch sắp tới. Tùy người chơi chăm hoa mà hoa có bền khác nhau từ 10 ngày đến cả nửa tháng”, chị Phương cho hay.

Cũng theo chị Phương, bông hoa lạ mắt này không chỉ có khách ở Hà Nội thích thú mua cắm chơi, mà nhiều chị em ở Sài Gòn cũng đặt mua nhưng chị không dám nhận đơn vì sợ vận chuyển vào không đảm bảo chất lượng, trừ có khách nào nhờ được người thân, bạn bè đi công tác máy bay tiện xách hộ thì chị sẽ ship đến địa chỉ theo yêu cầu và họ tự mang đi.

Mới vào đầu mùa nên chị Phương cho biết cũng mới gom đơn đặt mua của khách một đợt được trên 300 bông. Hầu như khách mua 10 bông, có khách cắm bình to đặt 30 bông. Để đảm bảo chất lượng, chị cứ nhận đơn khách đặt rồi mới báo nơi trồng cắt và vận chuyển về trong ngày cho hoa tươi.

Khôi Nguyên