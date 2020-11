Black Friday 2020 là ngày nào, năm nay có ngày Black Friday không?

Black Friday là gì?

“Black Friday” hay còn gọi là ngày “Thứ Sáu đen tối” là ngày thứ Sáu ngay sau lễ Tạ ơn (lễ Tạ ơn ở Mỹ vào ngày thứ Năm của tuần thứ 4 tháng 11).

Hàng trăm nghìn người chen chúc nhau để mua sắm đồ trong ngày Black Friday.

Tại Mỹ, khái niệm Black Friday được nhắc tới vào năm 1939, khi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đứng trước sức ép phải chuyển lễ Tạ ơn từ ngày thứ Năm cuối cùng lên ngày thứ Năm của tuần thứ 4 trong tháng 11, với mục đích kéo dài mùa mua sắm cuối năm để chi tiêu nhiều hơn nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang rơi vào khủng hoảng thời điểm đó. Đây chính là ý tưởng để hình thành nên ngày Black Friday.

Tuy nhiên, theo 1 thông tin khác thì ngày Black Friday có xuất xứ từ tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra vào ngày thứ 6 sau lễ Tạ ơn năm 1965 tại Philadelphia, khi hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau ở các con phố, vỉa hè để mua sắm đồ cho lễ Noel sắp đến.

Ngoài ra, trong giới kinh doanh thường có thuật ngữ tiếng Anh là "in the black", chỉ tình trạng doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận. Trái ngược với thuật ngữ trên là "in the red", chỉ tình trạng kinh doanh, buôn bán thua lỗ. Trước đây, để tiện phân biệt và theo dõi sổ sách, kế toán thường ghi số lợi nhuận bằng mực đen, số lỗ bằng mực đỏ. Từ đó, người ta đặt tên ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, với hàm ý rằng đây là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp.

Ngày Black Friday 2020 là ngày nào?

Theo những thông tin trên thì ngày Black Friday 2020 sẽ rơi vào thứ Sáu ngày 27/11.

Vào ngày Black Friday, hầu hết các cơ sở bán hàng đều mở cửa từ rất sớm để chuẩn bị và chào đón khách hàng. Các mặt hàng giảm giá cực sốc, đặc biệt là thời trang, điện tử điện lạnh, đồ gia dụng, nội thất… Đó là lý do mà người ta sẵn sàng chờ từ đêm hôm trước, xếp hàng dài cả km, chen nhau mua sắm trong “Ngày thứ 6 đen tối”, thậm chí còn xô đẩy, tranh giành để được mua hàng giảm giá.

Ở Việt Nam, khái niệm Black Friday mới trở nên phổ biến những năm gần đây, nhưng cũng đã tạo nên một “cơn sốt” khá lớn đối với các doanh nghiệp và người mua hàng.

Năm nay có ngày Black Friday không?

Black Friday là một sự kiện mua sắm lớn trên thế giới. Mỗi năm, hàng ngàn người mua sắm xếp hàng từ sớm, chen nhau vào các cửa hàng, trung tâm mua sắm để săn mua các sản phẩm có khuyến mại lớn.

Tuy nhiên, năm nay, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhất là ở khu vực châu Âu, 1 đợt dịch mới lại bắt đầu bùng nổ, các nước lại thực hiện tái phong tỏa, hạn chế người dân ra đường, thì sự kiện Black Friday năm nay liệu có diễn ra hay không?

Nhiều ý kiến cho rằng, viễn cảnh đó khó có thể thành hiện thực khi đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay. Và rất có thể sự kiện Black Friday sẽ không diễn ra bởi có nhiều rủi ro xảy ra nếu hàng trăm người, thậm chí hàng nghìn người chen chúc nhau trong cửa hàng, trên các con phố để mua sắm.

Với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nhiều người cho rằng ngày Black Friday 2020 sẽ chủ yếu diễn ra dưới hình thức mua sắm trực tuyến?

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, sự kiện Black Friday 2020 có thể diễn ra dưới hình thức mua sắm trực tuyến.

Theo đó, hiện nay, ngày càng nhiều người tiêu dùng đã tích cực mua sắm trực tuyến. Và không chỉ để chuẩn bị cho sự kiện Black Friday 2020 này, ngay từ đầu năm khi đại dịch bùng nổ thì nhiều doanh nghiệp và hãng bán lẻ đã tìm cách tập trung vào các giao dịch trực tuyến.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, bán hàng trực tuyến đã tăng cao ngay cả trước khi đại dịch bắt đầu lây lan. Năm 2019, khách hàng đã chi hơn 600 tỉ USD để mua sắm trực tuyến, tăng gần 15% so với năm trước đó.

Còn ngày Black Friday 2019 tại Mỹ, doanh thu trực tuyến trong ngày này cán mốc kỉ lục 7,4 tỉ USD, tăng 19,6% so với ngày Black Friday 2018.

Doanh thu này đã biến Black Friday 2019 thành ngày hội mua sắm lớn thứ 2 tại Mỹ, chỉ đứng sau 7,9 tỉ USD doanh thu của ngày hội Cyber Monday.

Năm 2019, 39% hoạt động mua bán trên mạng được thực hiện thông qua điện thoại, tăng 21% so với năm 2018. Do đó, theo dự báo của giới quan sát, ngày hội mua sắm Black Friday 2020 có thể loại hình mua sắm trực tuyến sẽ lên ngôi.

