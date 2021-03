Bí ngô mini đa sắc hút khách bởi hình dáng đẹp bắt mắt

Bí ngô mini nhiều màu sắc được bán trên thị trường giá từ 75.000 - 120.000 đồng/kg.

Một cửa hàng chuyên bán đặc sản 3 miền ở Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội) đang bán bí ngô mini rất lạ mắt, thu hút sự tò mò của nhiều chị em nội trợ.

Theo đó, bí ngô mini đang được cửa hàng này bán với giá 75.000 đồng/kg. Tùy độ to nhỏ, mỗi cân bí ngô mini này có số lượng 2-3 quả/kg hoặc 5-6 quả/kg. Bí có các màu trắng, vàng và đỏ.

“Cửa hàng bán loại bí mini được vài năm, mỗi năm bán vài tạ. Đặc biệt, do năm nay cửa hàng có vườn trồng tại Đà Lạt nên giá bán đến người tiêu dùng rẻ hơn so với năm ngoái. Nếu như năm trước, cửa hàng bán giá rẻ nhất cũng phải 95.000 đồng/kg và đắt nhất ở mức 120.000 đồng/kg thì năm nay chỉ có giá 75.000 đồng/kg”, chủ cửa hàng đặc sản 3 miền cho hay.

Bí ngô mini đa sắc, giá đắt ngang thịt vẫn hút khách mua bởi hình dáng đẹp mắt.

Theo giới thiệu, bí ngô mini thơm ngon, có độ dẻo, độ sánh hơn bí đỏ thường. Đặc biệt bí mini tươi lâu, có thể được nửa tháng bên ngoài nên thường được nhiều nhà hàng đặt mua để bày trang trí.

Cũng bán bí ngô mini trên chợ online với giá 120.000 đồng/kg, chị Thu Phương giới thiệu không chỉ nhìn đẹp mắt mà loại bí này còn nhiều dinh dưỡng hơn nhiều lần loại bí khác.

Chị Phương cho biết, mỗi cân bí mini chỉ tầm 3-4 quả, tính ra mỗi quả bí có giá 20.000 – 40.000 đồng/kg. Mỗi ngày chị bán từ vài cân đến 20 - 30kg. Trong số các màu thì bí màu trắng là màu được nhiều người đặt hơn vì nhìn lạ mắt.

Bí ngô mini được chị em nội trợ mua về chế biến nhồi thịt hấp chín khá lạ mắt....

Theo chị Phương, bí mini thường được chế biến nhồi thịt hấp cách thủy hoặc nấu cho trẻ ăn dặm, có thể chế biến nhiều món ăn bình thường khác. Chủ yếu bán cho các nhà hàng để vừa chế biến vừa trang trí món ăn, hoặc nhiều chị em nội trợ thấy lạ mắt, tò mò cũng đặt mua về chế biến thử.

Chia sẻ với PV Infonet, chị Nguyễn Dung – người đang có khoảng 1 ha trồng bí mini ở Đà Lạt cho biết, bí ngô mini năm nay được mùa, ước chừng cả lượng đã thu hoạch bán và đang còn ở vườn trồng khoảng 1 tấn. Bí ngô mini có các màu trắng, vàng, xanh.

Chị Dung cho hay, giống bí này rất dễ trồng, dễ chăm sóc, trồng khoảng trên 2 tháng đến 3 tháng là có thể thu hoạch. Bí ngô mini không theo mùa mà chỉ tính từ thời gian trồng đến thời gian thu hoạch mất khoảng hơn 5 tháng thì lại có thể tiếp tục trồng lại lứa mới.

Theo người trồng, bí ngô mini không theo mùa, có thể trồng và thu hoạch bất kể thời gian nào trong năm....

“Tôi bán sỉ bí ngô mini từ trên 30.000 đồng đến 45.000 đồng/kg. Do bí ngô mini có giá đắt hơn, đắt gấp đôi so với bí ngô loại to nên việc tiêu thụ ra thị trường còn mới lạ, chủ yếu được tiêu thụ nhiều ở những cửa hàng thực phẩm cao cấp, siêu thị.

Minh Thư