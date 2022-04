Agribank vinh dự đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021

Tại Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 diễn ra tối ngày 30/3/2022 tại Hà Nội, Agribank vinh dự được trao tặng giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021.

Agribank tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tiên phong nghiêm túc thực hiện chính sách tiền tệ, chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là nông nghiệp, nông thôn, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tích cực đóng góp đối với Ngân sách Nhà nước, luôn phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương.

Trong khuôn khổ Chương trình Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025, Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 được tổ chức nhằm tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu tiêu biểu Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, được Thủ tướng Chính phủ giao cho Trung ương Đoàn, Trung ương hội LHTN Việt Nam và Trung ương hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai từ năm 2003. Sao Vàng đất Việt đã trở thanh giải thưởng cao quý, góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ.

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Agribank đạt 1,68 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,58 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,31 triệu tỷ đồng, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất đối với ngân sách Nhà nước. Trong suốt 34 năm phát triển, Agribank khẳng định vị thế, vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, luôn khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là đầu tư tín dụng và cung ứng sản phẩm dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Agribank được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý về thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Agribank được bình chọn đứng thứ 446/1000 Ngân hàng lớn nhất thế giới, nhiều năm liền đạt Top 10 VNR500, Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng, Ngân hàng vì cộng đồng, là đối tác tin cậy của hàng triệu khách hàng, đối tác, tổ chức tài chính quốc tế. Năm 2021, Agribank tiếp tục tăng bậc xếp hạng tín nhiệm thế giới và khu vực. Uy tín, thương hiệu Agribank tiếp tục cải thiện tích cực. Moody’s xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức 3 tương đương mức tín nhiệm quốc gia. Tạp chí quốc tế uy tín The Asian Banker xếp hạng 138/500 ngân hàng hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương về quy mô tài sản và tăng 96 bậc xếp hạng về chất lượng hoạt động so với công bố năm 2020. Agribank được xếp hạng cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam tại Bảng xếp hạng 500 thương hiệu ngân hàng giá trị lớn nhất toàn cầu theo đánh giá của công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance.

Minh An