6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu ước đạt 158,35 tỷ USD, nhiều mặt hàng xuất khẩu tỷ đô

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2021 tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 318,02 tỷ USD, tăng mạnh 32,7% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 158,35 tỷ USD, tăng 29%.

Xuất nhập khẩu hàng hoá tăng mạnh 32,7%

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 55,3 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng 4,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 28 tỷ USD, giảm 0,9%.

Ảnh minh họa.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 318,02 tỷ USD, tăng mạnh 32,7% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 158,35 tỷ USD, tăng 29% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 159,67 tỷ USD, tăng 36,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2021 ước tính thâm hụt 700 triệu USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 1,31 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 5,87 tỷ USD của 6 tháng đầu năm trước.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 6/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 37,39 tỷ USD, tăng nhẹ 1,4% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu ước 19,5 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước; nhập khẩu là 17,8 tỷ USD, giảm 0,6%.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 220,16 tỷ USD, chiếm 69% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 36,6 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 116,65 tỷ USD, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 103,52 tỷ USD, tăng 40%.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu tỷ đô

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 6/2021 ước tính đạt 1,4 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng/ 2021 ước đạt 8,1 tỷ USD, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá xuất khẩu hàng giày dép trong tháng 6/2021 ước tính đạt 2 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính trong tháng 6/2021, xuất khẩu nhóm hàng dệt may của cả nước đạt 3 tỷ USD, tăng 16,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 14,9% so cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu điện thoại các loại & linh kiện trong tháng 6/2021 ước đạt là 2,7 tỷ USD, giảm 24,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 6/2021, giá trị xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 4 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 23,7 tỷ USD, tăng 22,07% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các mặt hàng nhập khẩu, trong tháng 6/2021, sắt thép vẫn là mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh.

Theo đó, trong tháng 6/2021, nhập khẩu các mặt hàng sắt thép các loại ước tính đạt 1 triệu tấn, tăng 5,1% và trị giá là 1,1 tỷ USD, tăng 12% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 6,98 triệu tấn, tăng 4% và trị giá là 5,7 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tiến Anh