10 điểm nhấn đáng chú ý trên BMW 3 Series

1. Xe nhẹ hơn, linh hoạt hơn

Khối lượng nhẹ luôn là ưu điểm nổi trội của các thế hệ BMW 3 Series nhờ vào việc sử dụng các vật liệu cao cấp nhất để tạo nên phần thân xe, đem tới khả năng vận hành thể thao phấn khích hàng đầu trong phân khúc. 3 Series thế hệ mới nhẹ hơn trước đó 55kg nhờ sử dụng vật liệu nhôm tiên tiến cho khung gầm. Hơn thế nữa, trọng lượng xe được phân bổ đều lên 2 cầu trước/sau với tỉ lệ 50/50 hoàn hảo.

2. Chiều rộng cơ sở lớn để vận hành đầm chắc

BMW 3 Series là mẫu xe có chiều rộng cơ sở phía trước lên tới 1.589 mm, đem tới khả năng vào cua nhanh nhạy và cân bằng, truyền cảm hứng tự tin tối đa cho người lái. Không những vậy, chiều rộng cơ sở phía sau của 3 Series lớn hơn chiều rộng cơ sở phía trước 15 mm. Điều này giúp quá trình dịch chuyển trọng lượng diễn ra một cách ổn định hơn khi xe tăng tốc vào cua, giúp người lái vào cua với tốc độ cao hơn.

3. Nội thất yên tĩnh, âm thanh sống động

Toàn bộ các phiên bản của BMW 3 Series đều sở hữu kính chắn gió và kính 2 bên phía trước cách âm cao cấp 2 lớp. Tính năng này giúp giảm đáng kể tiếng ồn gió và môi trường xung quanh, đem tới không gian yên tĩnh cho hành khách, người ngồi trong xe cũng dễ dàng trò chuyện cùng nhau hơn. Chất lượng của hệ thống âm thanh cũng được nâng lên.

4. Đèn chào mừng sang trọng và lịch lãm

Khi mở cửa xe BMW 3 Series, người lái và hành khách sẽ được chào đón bởi tấm thảm ánh sáng chiếu xuống mặt đất 2 bên hông xe. Không chỉ gây ấn tượng sang trọng và lịch lãm, đèn chào mừng Welcome light carpet của BMW 3 Series cũng giúp việc ra/vào xe an toàn hơn nhờ soi sáng không gian quanh xe.

5. Điều hòa tự động 3 vùng tiện nghi

Với hệ thống điều hòa tự động 3 vùng có mặt trên tất cả các phiên bản của BMW 3 Series, người lái, hành khách ngồi phía trước và sau có thể điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng. Hơn thế nữa, nhờ có thêm dàn lạnh, hàng ghế sau có thể được làm mát hoặc làm ấm một cách nhanh chóng, đem tới không gian thoải mái cho toàn bộ khoang nội thất chỉ sau một thời gian ngắn, kể cả trong thời tiết khắc nghiệt.

6. Hệ thống truyền động mạnh mẽ

BMW 3 Series là mẫu xe tăng tốc nhanh nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc với sự kết hợp giữa dòng động cơ 2.0 lít 4 xy-lanh TwinPower Turbo mạnh mẽ và hộp số tự động Steptronic 8 cấp thông minh. Tất cả các phiên bản của BMW 3 Series đều được trang bị tính năng Launch Control, giúp xe đạt tốc lực tối đa trong tích tắc để mang đến trải nghiệm tốc độ đầy phấn khích khi cầm lái.

7. Hệ thống treo tiên tiến mang đến trải nghiệm êm ái

Hệ thống treo hoàn toàn mới có thể thay đổi độ cứng/mềm dựa trên hành trình dao động của giảm xóc. Nhờ vậy, xe sẽ hoàn toàn êm ái khi qua những đoạn đường mấp mô và giữ được độ cân bằng hoàn hảo của thân xe khi vào cua tốc độ cao. Riêng phiên bản 330i M Sport được trang bị hệ thống treo thích ứng M có thể thay đổi độ cứng/mềm theo từng chế độ lái, bao gồm cả chế độ ADAPTIVE tự động điều chỉnh theo điều kiện mặt đường và phong cách cầm lái của chủ nhân.

8. Công nghệ hỗ trợ lái hiện đại

BMW 3 Series nâng khả năng hỗ trợ người lái lên một tầm cao mới trong phân khúc, nhờ hàng loạt các tính năng như điều chỉnh pha/cốt tự động, và hỗ trợ đỗ xe tự động. Hơn nữa, 3 Series là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu tính năng hỗ trợ lùi xe Reversing assistant cho khả năng tự động lùi xe tối đa 50m ra khỏi nơi đỗ theo đúng cách người lái đã đưa xe vào trước đó. Người lái chỉ cần điều khiển tốc độ, đánh lái theo ra khỏi nơi đỗ cho 3 Series một cách an tâm và thoải mái.

9. Tính năng truy cập thông minh

Trên BMW 3 Series được trang bị hệ thống Comfort Access tiên tiến, nổi bật nhất là trang bị tiêu chuẩn chìa khóa thông minh. Không chỉ giúp người lái khóa và mở khóa xe không cần chìa, tính năng này còn có thể tự động khóa và mở khóa xe khi người lái rời đi hoặc tiến lại gần chiếc xe. Ngoài ra, chủ xe cũng có thể đóng, mở nắp khoang hành lý một cách dễ dàng bằng thao tác đưa chân về phía cản sau.

10. Hệ thống BMW Live Cockpit Plus và BMW Live Cockpit Professional hiển thị sắc nét

BMW 3 Series chứng tỏ vị thế dẫn đầu phân khúc về công nghệ hiện đại và tiên tiến với màn hình cảm ứng kích thước lớn từ 8,8 cho tới 10,25 inch. Các phiên bản 320i Sport Line Plus và 330i M Sport đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với giao diện hiển thị sắc nét, dễ dàng sử dụng. Người lái và hành khách còn có thể sử dụng các tính năng trên xe một cách nhanh chóng thông qua chức năng ra lệnh bằng giọng nói thông minh hoàn toàn bằng tiếng Anh tự nhiên mà không cần nhớ câu lệnh có sẵn. Phiên bản 320i Sport Line sử dụng hệ thống BMW Live Cockpit Plus, hai phiên bản còn lại là 320i Sport Line Plus và 330i M Sport sử dụng hệ thống BMW Live Cockpit Professional.

An Nhiên