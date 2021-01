Phối hợp nghiên cứu trồng cây An xoa làm thuốc trị bệnh tại Đắk Nông

Tại Việt Nam, người dân ở nhiều địa phương như Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kiên Giang,...cũng đã sử dụng cây An xoa để điều trị các bệnh liên quan đến gan và đã mang lại hiệu quả khả quan.

Theo TS. Bùi Đình Thạch, chủ nhiệm đề tài “Điều tra, thu thập các bài thuốc dân tộc tại Tây Nguyên, đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững và khảo sát sơ bộ thì tại tỉnh Đắk Nông có 2-3 loài An xoa, 2 trong các loài này được ghi nhận có tác dụng gây độc tế bào ung thư, bảo vệ gan.

Phối hợp nghiên cứu trồng cây An xoa tại Đắk Nông

Cũng theo TS. Bùi Đình Thạch, với mục tiêu xác định đặc tính thực vật học, hoạt tính sinh học và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong bảo vệ gan từ cây An xoa tại tỉnh Đắk Nông, đề tài đã chiết xuất 100g Cao chiết từ cây an xoa đạt Tiêu chuẩn dược điển Việt Nam, 5.000 viên nang cứng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe dạng viên nang chứa cao chiết từ cây An xoa, Bộ Tiêu chuẩn dược liệu của cây An xoa Tiêu chuẩn cơ sở theo hướng dẫn của dược điển Việt Nam.

Theo tìm hiểu, hiện nay một số cây thuộc chi Tổ kén, An xoa (Helicteres sp.) đã được nhiều nước Châu Á quan tâm và sử dụng. Bên cạnh đó, khoa học cũng đã nghiên cứu chứng minh thân cây An xoa được xem là nguồn chứa các hoạt chất có hoạt tính sinh học.

Trong đó, (±)-pinoresinol ức chế tế bào ung thư vú phụ thuộc vào trạng thái chất nhận oestrogen (ER) (Alicia và cs., 2016). Ngừa ung thư ruột kết thông qua điều hòa cascade ATM-p53 (Fini và cs., 2007).

Hoạt tính bảo vệ gan của pinoresinol được biểu hiện qua cơ chế kháng oxy hóa và điều hòa ngược phản ứng kháng viêm thông qua kìm hãm NF-kB và AP-1 (Kim và cs., 2009).

Nhằm đánh giá và tạo cơ sở khoa học cho việc ứng dụng nguồn dược liệu này vào thực tế, đề tài “Nghiên cứu chuẩn hóa nguồn dược liệu và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ gan từ cao chiết cây An xoa (Tổ kén- Helicteres sp.) tại tỉnh Đắk Nông được đề xuất.

Toàn bộ nguồn vật liệu nghiên cứu cho đề tài này gồm, Tổ kén/An xoa (Helicteres sp.) được thu hái tại tỉnh Đắk Nông.

Dòng tế bào ung thư biểu mô gan HepG2 được cung cấp bởi Viện nghiên cứu ATCC hay công ty CLS trong các ống đông lạnh (cryovial).

Chuột nhắt trắng chủng Swiss albino cân nặng 20 ± 2 g, cả 2 giới, được cung cấp bởi Viện Tế bào gốc – Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM.

Qua quá trình thực hiện đề tài, cho kết quả những lô chuột thử nghiệm được tiền xử lý với silymarin 75 mg/kg và cao chiết An xoa 250, 500 mg/kg cho thấy có sự giảm mức độ viêm gan.

Đặc biệt, mô gan của lô thử nghiệm được tiền xử lý với cao chiết An xoa 1000 mg/kg nằm trong giới hạn bình thường có kèm thoái hóa mỡ không bào nhỏ khoảng 5%, tương tự với lô đối chứng.

Điều đó chứng tỏ, Cao chiết An xoa có khả năng phục hồi tổn thương gan tùy thuộc vào liều lượng sử dụng, tại liều 1000 mg/kg có khả năng phục hồi mô gan về lại trạng thái bình thường.

Cao chiết An xoa H. isora L. đã cho thấy tác dụng bảo vệ gan rõ rệt, tương đương với đối chứng tham khảo (silymarin 75mg/kg) ở tất cả các liều thử nghiệm, khả năng bảo vệ gan phụ thuộc vào liều lượng sử dụng.

Bên cạnh đó, cao chiết An xoa H. isora không làm ảnh hưởng tới trọng lượng trung bình của chuột thí nghiệm. Tại các mốc thời gian 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày và 28 ngày không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các lô thử nghiệm uống cao chiết so với lô đối chứng.

Để chuẩn hóa được nguồn dược liệu từ cây An xoa, TS. Bùi Đình Thạch - Chủ nhiệm đề tài cũng có kiến nghị sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu về mặt phân tử để có thêm bằng chứng xác định loài, thử nghiệm độc tính và hoạt tính bảo vệ gan của viên nén trên mô hình thực nghiệm và theo dõi và đánh giá độ ổn định của viên nén chứa cao chiết theo thời gian.

Hải Dương