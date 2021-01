Nhìn lại năm 2020, năm của Make in Vietnam

Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam trao đổi với Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ ra mắt Nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode.

Đặc biệt, năm 2020 thế giới lao đao vì dịch Covid-19, đó cũng là thời điểm nhiều nền tảng số Make in Việt Nam ra đời nhằm mục đích chung tay ngăn chặn đại dịch và đã góp phần hiệu quả trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của thế giới về công tác phòng chống Covid-19.

Dưới đây là tổng hợp những nền tảng số Make in Vietnam được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn để giới thiệu trong năm 2020:

Hai nền tảng quản lý dạy và học trực tuyến của Viettel, VNPT

Ngày 26/3/2020, Lễ công bố cam kết đồng hành, hỗ trợ của Ngành Thông tin và Truyền thông với Ngành Giáo dục và Đào tạo trong phòng, chống Covid-19 với quan điểm chỉ đạo “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”. Tại sự kiện, hai nền tảng quản lý dạy và học trực tuyến của Viettel, VNPT đã được giới thiêuk. Các nền tảng này hiện đang cung cấp giải pháp cho hơn 30.000 trường học trên phạm vi toàn quốc.

Các cơ sở đào tạo không cần có hệ thống thông tin, không cần có đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin chuyên nghiệp, có thể ngay lập tức triển khai các hoạt động quản lý đào tạo, dạy, học, thi, đánh giá kết quả trực tuyến. Học sinh có thể học tập mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi thực hiện giãn cách xã hội không thể đến trường học.

Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone

Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Viettel chủ trì đáp ứng đầy đủ 6 lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa theo quy định của Bộ Y tế ban hành gồm: Tư vấn y tế từ xa; Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa; Hội chẩn tư vấn giải phẫu bệnh từ xa; Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa; Đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Người dùng có thể được kết nối tới bệnh viện mọi lúc, mọi nơi, được tư vấn của bác sĩ, không cần đến bệnh viện khi không thực sự cần thiết. Khi cần phải đến bệnh viện, giúp người dùng giảm thời gian phải chờ đợi.

Nền tảng VOV Bacsi24

Nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến VOV Bacsi24 kết nối bệnh nhân và bác sĩ tư vấn độc lập. Bệnh nhân kết nối với các bác sĩ để được tư vấn, hỗ trợ mọi nơi, mọi lúc, theo nhu cầu của bệnh nhân.

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode do Vietnam Post phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia nhằm cung cấp các thông tin về vị trí và mã của bất kì địa điểm nào trên toàn quốc.

Vpostcode là nền tảng thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay, tiến tới phục vụ nền kinh tế số trong thời gian sắp tới.

Mỗi hộ gia đình một địa chỉ số, cung cấp các thông tin về vị trí và mã của bất kì địa điểm nào trên toàn quốc. Đây là nền tảng thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay, tiến tới phục vụ nền kinh tế số.

Nền tảng hội nghị trực tuyến Zavi

Nền tảng hội nghị trực tuyến Zavi là nền tảng Hội nghị trực tuyến đầu tiên do người Việt làm chủ và tự phát triển, hiện nay đang cung cấp miễn phí. Ứng dụng được sở hữu và vận hành bởi Zalo Group. Ứng dụng có thể hỗ trợ hội nghị lên đến 100 người. Ứng dụng đa nền tảng này sẵn sàng trên PC và nền tảng mobile.

Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng nền tảng điện toán đám mây

Nền tảng điện toán đám mây Việt Nam do các doanh nghiệp Việt Nam (VNG, Viettel, CMC, , VCCorp) làm chủ công nghệ, phát triển dựa trên mã nguồn mở và cung cấp trên hạ tầng trung tâm dữ liệu đặt tại Việt Nam.

Giải pháp Hội nghị trực tuyến CoMeet

Nền tảng hội nghị trực tuyến Comeet là giải pháp hội nghị trực tuyến dựa trên mã nguồn mở do Liên minh Comeet nghiên cứu, làm chủ công nghệ và triển khai.

Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office

Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office, nền tảng giúp chuyển đổi số hoàn toàn hoạt động quản trị của doanh nghiệp từ Nhân sự, Khách hàng, Công việc, Kinh doanh, Truyền thông thành một khối thống nhất, trên một nền tảng duy nhất, tạo lập một môi trường làm việc trực tuyến, mang đến hiệu quả làm việc cao cho toàn doanh nghiệp.

Nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí thông minh nhân tạo VAIS và Vbee

Nền tảng chuyển đổi giọng nói tiếng Việt thành văn bản VAIS và nền tảng giọng nói nhân tạo tiếng Việt tự nhiên Vbee là hai công nghệ lõi trong nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí thông minh nhân tạo tiên phong tại Việt Nam.

Với chiều sâu nghiên cứu về công nghệ nói chung và đặc thù ngôn ngữ tiếng Việt nói riêng, công nghệ của VAIS Và VBEE đã giải quyết triệt để được những vấn đề mà các giải pháp nước ngoài chưa khắc phục được dành cho tiếng Việt.

Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC)

Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin” giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình “04 lớp”, cung cấp thông tin để các Bộ, ngành, địa phương và các chủ quản hệ thống thông tin có định hướng trong lựa chọn, triển khai thuê mua dịch vụ giám sát, bảo vệ an toàn, an ninh mạng (SOC) chuyên nghiệp và bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia

Bộ TT&TT công bố 08 doanh nghiệp cung cấp nền tảng dịch vụ trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng SOC đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov)

Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov được phát triển không làm chức năng thanh toán trực tuyến mà thực hiện chức năng tạo lập nền tảng hỗ trợ cho các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, ngành, địa phương kết nối với các hệ thống trung gian thanh toán.

PayGov sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, sử dụng PayGov hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 và giúp người dân thanh toán dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công.

Nền tảng lập trình cho giao tiếp Stringee

Stringee là một giải pháp toàn diện về nền tảng giao tiếp (Communication Platform); cho phép các doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng trên chính các ứng dụng mobile (hoặc website) của mình mà không cần phải sử dụng các ứng dụng thứ ba (như Zalo, Skype, Messenger) cũng như không phải đầu tư xây dựng từ đầu một phần mềm có các tính năng giao tiếp.

Nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain

Nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain do Công ty Cổ phần FPT phát triển. Nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề trong việc xây dựng nhanh hệ thống mạng lưới kinh doanh và các ứng dụng phân tán bằng công nghệ chuỗi khối.

Điểm vượt trội của nền tảng là rút ngắn thời gian triển khai các nghiệp vụ như: định danh khách hàng điện tử (eKYC), chấm điểm tín dụng (credit scoring), chương trình khách hàng thân thiết (loyalty) và truy xuất nguồn gốc.

Nền tảng Công nghệ trí tuệ nhân tạo của Viettel (Viettel AI Open Platform)

Được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, Viettel AI Open Platform cung cấp những công nghệ nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo dành cho người Việt giúp cho việc vận hành công việc của các tổ chức, doanh nghiệp được tự động hóa, tối ưu và hiệu quả hơn thông qua những kĩ thuật tiên tiến nhất thế giới.

Viettel AI Open Platform hiện đang tập trung khai thác những lĩnh vực như: Công nghệ xử lý giọng nói Tiếng Việt (Speech Processing); Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên Tiếng Việt (Natural Language Processing); Công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision)

Viettel AI Open Platform là một trong số ít các nền tảng cung cấp đầy đủ công cụ về trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng chuyển đổi số tại Việt Nam để có thể tích hợp nhằm tự động hóa, nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu chi phí.

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia data.gov.vn

Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn) là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước.

Trong giai đoạn đầu, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và ra mắt một số phân hệ cơ bản của hệ thống bao gồm đăng tải thông tin về hiện trạng dữ liệu trong cơ quan nhà nước, phân hệ dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó Cổng cũng kết nối tích hợp một số nền tảng như bản đồ số Vmap, mã địa chỉ bưu chính Vpostcode... nhằm tăng tiện ích, hỗ trợ người dùng ở mức tối ưu nhất.

Đây là bước khởi đầu cho việc phát triển xây dựng Cổng, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng từng phân hệ và thành phần của Cổng để Cổng sẽ là công cụ, là nền tảng và đóng vai trò đắc lực thực hiện chủ trương dữ liệu là cốt lõi, là nền tảng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu.

Nền tảng Trợ lý ảo tiếng Việt - Viettel Cyberbot

Được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, Viettel Cyberbot ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể hiểu được nội dung mà khách hàng muốn truyền tải trong quá trình giao tiếp và tự động cải tiến hệ thống liên tục từ chính những tình huống thực tế.

Viettel Cyberbot giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống tổng đài tự động thông qua tương tác với khách hàng bằng tin nhắn (Chatbot) hoặc bằng giọng nói (Callbot), giúp tối ưu nguồn lực chăm sóc khách hàng đồng thời nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng.

Nền tảng Quản lý trường học MISA QLTH

Được phát triển bởi Công ty cổ phần MISA, MISA QLTH là nền tảng ứng dụng các công nghệ số mới nhất để hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý giáo dục trên một hệ thống.

MISA QLTH tập trung vào 4 mảng chính gồm: quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin nhà trường – phụ huynh và phân tích dữ liệu giáo dục với đầy đủ nghiệp vụ: Tuyển sinh trực tuyến, Quản lý hồ sơ học sinh, Thời khóa biểu, Dạy và học trực tuyến, Thi kiểm tra trực tuyến, Quản lý Cán bộ công chức viên chức, Dinh dưỡng, Thiết bị, Thư viện, Khoản thu, Tài liệu,…

Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC

Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC là sản phẩm cho VNPT làm chủ hoàn toàn về công nghệ, giúp xác minh, nhận dạng và trích xuất thông tin chính xác từ hình ảnh và giấy tờ cá nhân.

Nền tảng được nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện dựa trên các công nghệ 4.0 mũi nhọn như: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và Nhận dạng sinh trắc học (Biometric Recognition).

Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo Toàn diện FPT.AI

Nền tảng FPT.AI cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, giúp doanh nghiệp, tổ chức tăng năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, tăng cường trải nghiệm cho người dùng.

Hệ sinh thái Nền tảng FPT.AI bao gồm đa dạng các sản phẩm và dịch vụ như Nền tảng Hội thoại tự động – Chatbot (FPT.AI Conversation), Trợ lý Ảo tổng đài (FPT.AI Virtual Agent for Call Center), Giải pháp Trích xuất thông tin hình ảnh và Định danh khách hàng trực tuyến (FPT.AI Vision và FPT.AI eKYC), Giải pháp Tổng hợp và Nhận dạng Giọng nói tự động (FPT.AI Speech).

Nền tảng Bản đồ số Map4D

Map4D là bản đồ số 2D,3D,4D thuần Việt, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Có khả năng hiển thị, tương tác với các đối tượng 3D và thể hiện chiều thời gian 4D (cho phép người dùng có thể đánh giá được sự thay đổi hiện trạng ở quá khứ/hiện tại/tương lai của các đối tượng 3D trên bản đồ), sẵn sàng tích hợp các công nghệ tiên tiến VR, AI, IoT, Machine Learning...Nền tảng Map4D đã sẵng sàng cho quá trình chuyển đổi số và số hóa hạ tầng đô thị thông minh.

Nền tảng Bản đồ số Map4D đã đạt giải nhì cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia năm 2020 - Viet Solutions 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Nền tảng akaBot - Tự động hóa quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp

Nền tảng akaBot được phát triển bởi Tập đoàn FPT, là giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ (RPA) toàn diện cho doanh nghiệp với các “trợ lý robot ảo” có khả năng mô phỏng thao tác của con người, giúp thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại với số lượng lớn.

Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Base.vn

Base.vn là nền tảng quản trị với hơn 50 ứng dụng tập trung vào 3 bài toán cốt lõi: Thứ nhất là Bộ sản phẩm Base Work+ giúp doanh nghiệp quản lý công việc và dự án một cách toàn diện; thứ hai là Bộ sản phẩm Base Info+ giúp xây dựng hệ thống thông tin minh bạch hiệu quả; thứ 3 là Bộ sản phẩm Base HRM+ giúp doanh nghiệp có chiến lược quản trị và phát triển nhân sự hoàn chỉnh.

Nền tảng phát triển Chính phủ số Flex Digital

Nền tảng phát triển Chính phủ số Flex Digital là một nền tảng công nghệ được Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch vụ FDS xây dựng dựa trên chuẩn mở và công nghệ mở, cung cấp một giải pháp tổng thể để phát triển chính phủ số trên cơ sở các thành phần chính gồm:

OpenCPS: Nền dịch vụ công trực tuyến; FlexMobile: Nền tảng phát triển các ứng dụng di động cung cấp giao diện tích hợp trên thiết bị di động; FlexView: Nền tảng phát triển các loại hình ứng dụng trên web; FlexData: Nền tảng quản lý tích hợp và chia sẻ dữ liệu số; FlexMap: Nền tảng dịch vụ dữ liệu bản đồ số; FlexStat: Nền tảng quản lý thông tin báo cáo, thống kê; FlexConnect: Nền tảng dịch vụ tích hợp ứng dụng; FlexNet: Nền tảng dịch vụ cộng tác và chỉ đạo điều hành; FlexInsight: Nền tảng dịch vụ phân tích dữ liệu thông minh.

Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch ezCloud

Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch ezCloud được phát triển bởi Công ty TNHH công nghệ ezCloud toàn cầu. Đây là nền tảng quản lý, phân phối và kinh doanh cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực du lịch, đáp ứng đầy đủ các hoạt động chính và quan trọng nhất của lĩnh vực này, từ vận hành, phân phối đến bán sản phẩm.

Nền tảng Khai phá dữ liệu - Viettel Data Mining Platform

Viettel Data Mining Platform là nền tảng khai phá dữ liệu được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

Nền tảng ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tiếng nói, các thuật toán khai phá dữ liệu, đồng thời kết hợp với kiến thức ngành chuyên sâu như Marketing, Quản lý tài sản, Tài chính, Quản lý rủi ro, v.v để giúp doanh nghiệp khai phá dữ liệu, tìm ra những vấn đề để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định nhằm cải thiện kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tối ưu chi phí, kiểm soát rủi ro,…

Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS

MISA AMIS là nền tảng quản trị toàn diện cho doanh nghiệp xoay quanh 4 mảng cốt lõi: Tài chính, Kinh doanh, Nhân sự và Điều hành. Mỗi mảng này được chia thành hàng chục ứng dụng nhỏ tương ứng với các nghiệp vụ trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quy mô, nhu cầu đến đâu thì chọn sử dụng các ứng dụng tới đó. Việc này không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn đảm bảo sự liên kết chặt chẽ dữ liệu giữa các bộ phận.

Hiền Anh (tổng hợp)