Nhịp cầu đưa doanh nghiệp, nhà khoa học Việt kết nối thị trường quốc tế

Cầu nối đầu tư và kết nối thị trường quốc tế

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ cho các nhà sáng chế, các nhà khoa học và các doanh nghiệp có cơ hội "trình làng" công nghệ mới với các doanh nhân, doanh nghiệp, các tập đoàn và các quỹ đầu tư.

Sự kiện do Ban QLDA Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) phối hợp cùng Quỹ đầu tư First Guardian Capital (Úc), ĐH New South Wales và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghiệp, Giám đốc VCIC, khẳng định “chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư và xúc tiến thị trường quốc tế” (Chương trình VCIC CONNECT) được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường.

Theo đó, chương trình là cầu nối cho các nhà khoa học, các doanh nghiệp tiếp cận và kết nối với các nhà đầu tư để cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường cả trong nước và quốc tế.

Đồng thời, sự kiện cũng là cơ hội để những phát minh, sáng chế và công nghệ mới có ích được ứng dụng vào thực tiễn đời sống, đóng góp cho người dân và cộng đồng thông qua phương thức chuyển giao công nghệ.

Hội thảo đã thu hút đông đảo cán bộ, chuyên gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư cùng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất xanh, vật liệu mới, y tế và các lĩnh vực có liên quan.

Theo đó, tại sự kiện 3 công nghệ đã được giới thiệu:

Công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đồng phát – Công ty Năng lượng Formosa Úc: Công nghệ mới ứng dụng trong tái chế, sản xuất vật liệu xanh - Đại học New South Wales; Công nghệ tế bào gốc ứng dụng trong điều trị thông qua cơ chế tự nhiên – Surecell.

“Các thị trường tiềm năng mà VCIC hướng đến là Úc và Hàn Quốc, hai quốc gia có thế mạnh về công nghệ cũng như có mối quan hệ hợp tác kinh tế sâu rộng với Việt Nam.

Các doanh nghiệp khi tham gia và được lựa chọn vào Chương trình VCIC CONNECT sẽ: Được chuyên gia VCIC hỗ trợ xây dựng bản chào theo tiêu chuẩn quốc tế; Được chuyên gia của VCIC đào tạo kỹ năng thuyết phục các nhà đầu tư/kĩ năng đàm phán thương mại, thương thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ; Được hỗ trợ kinh phí tham gia chuyến thăm và làm việc với các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và các đối tác thương mại tại Úc và Hàn Quốc; và được VCIC hỗ trợ quá trình kết nối và đàm phán với các đối tác”, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghiệp nói.

Ông Nghiệm cũng cho biết thêm, thời gian vừa qua Bộ Khoa học và Công nghệ có triển khai rất nhiều các chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, điển hình như thời gian diễn ra đại dịch Covid 19, Bộ KH&CN nhanh chóng hỗ trợ các doanh nghiệp và ký phê duyệt tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ cho công cuộc chống lại đại dịch và nhận được những kết quả vô cùng đáng tự hào.

Ngoài ra, Bộ KH & CN cũng tổ chức nhiều hoạt động, đề án để hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước cũng như giữ mối liên kết sâu rộng với các nước phát triển mạnh về khoa học và công nghệ tại các quốc gia trên thế giới như: chương trình 2075, đề án 844, dự án VCIC…

3 công nghệ được giới thiệu tại sự kiện đều là những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Đặc biệt, công nghệ mới ứng dụng trong tái chế, sản xuất vật liệu xanh của Đại học New South Wales.



Tại sự kiện, đại diện Đại học New South Wales đã giới thiệu tính ưu việt trong công nghệ mới ứng dụng trong tái chế, sản xuất vật liệu xanh mà các nhà khoa học của trường đã nghiên cứu thành công.



Vị đại diện này nhấn mạnh,với công nghệ của Đại học New South Wales “chúng ta có thể thực hiện một cuộc cải cách tái tạo sử dụng lại rác thải”. Đặc biệt công nghệ này sẽ được thực hiện với tất cả các quy mô ở tất cả các địa phương.

“Nghiên cứu đã qua giai đoạn thử nghiệm, và sẵn sàng chuyển giao cho các doanh nghiệp Việt Nam”, đại diện trường Đại học New South Wales nhấn mạnh.

N. Huyền