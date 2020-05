Anh hợp tác với Việt Nam thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Thông tin này được Bộ Y tế và Đại sứ quán Anh Việt Nam xác nhận vào ngày 28/04/2020.

Tiến sỹ Ngô Ngọc Quang, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Khoa học – Công nghệ - Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, trong tổng thể các giải pháp, Bộ Y tế cũng đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam để triển khai một hoạt động liên quan đến nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng chloroquine trong việc điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Bên cạnh đó, việc tìm ra giải pháp trong điều trị Covid-19 cũng sẽ giảm tải sức ép cho đội ngũ y, bác sỹ ở các tuyến tại các bệnh viện trong thời điểm hiện nay.

“Bộ Y tế Việt Nam cũng thấy rằng đây là những hướng đi, cách tiếp cận hết sức phù hợp để làm sao chúng ta có được những phương pháp mới, thuốc mới trong việc điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam.” – Tiến sỹ Ngô Ngọc Quang khẳng định.

Vợ chồng bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 và các nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương tối 13/4, trước khi ông bà ra viện và về nước - Ảnh: BVCC.

Theo ông Gareth Ward, Đại sứ Anh tại Việt Nam, trong bối cảnh thế giới đang ứng phó với đại dịch Covid-19, chúng ta cần hợp tác để khẩn trương tìm ra giải pháp mang tính toàn cầu.

Trong khuôn khổ hợp tác về y tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, hai quốc gia vinh dự cùng phát triển lĩnh vực khoa học có khả năng cứu sống sinh mạng con người tại Việt Nam.

“Chloroquine đã được sử dụng để điều trị cho hàng triệu người bị sốt rét kể từ năm 1934. Điều này có khả năng làm chậm đại dịch toàn cầu và giảm thời gian điều trị tại bệnh viện.”

Giáo sư Guy Thwaites - Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng, Đại học Oxford (OUCRU), đơn vị hợp tác với Bộ Y tế trong thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19 – cho biết, nghiên cứu này được thực hiện bởi Bộ Y tế Việt Nam và đơn vị Nghiên cứu lâm sàng bởi Bộ Y tế Việt Nam và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng, Đại học Oxford.

Nếu nghiên cứu này chứng minh sử dụng chloroquine là một phương pháp điều trị Covid-19 hiệu quả, phương pháp này có thể được triển khai cho hàng triệu người trên khắp thế giới ở mọi mức thu nhập với chi phí hợp lý, một cách công bằng, hiệu quả và an toàn.

“OUCRU có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam và vui mừng được hợp tác với Bộ Y tế trong triển khai thử nghiệm lâm sàng này.” - Giáo sư Guy Thwaites chia sẻ.

Nhân dịp này, Đại sứ Gareth Ward một lần nữa bày tỏ Vương quốc Anh mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ y tế tuyến đầu của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ông cũng truyền đi thông điệp: Mỗi người đều có khả năng đóng góp, bảo vệ bản thân và bảo vệ người khác. Cùng nhau chúng ta có thể chống lại loại virus này.

Đại sứ Gareth Ward.

Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, khi Việt Nam đang ở đỉnh dịch, Đại sứ Gareth Ward đã đưa ra một số lời khuyên với các công dân Anh lựa chọn sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhằm giúp họ giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Đại sứ Gareth Ward cho rằng: “Cách ly xã hội' là điều mà tất cả chúng ta cần phải làm. Nhưng nó có nghĩa là gì? Tại Hà Nội nơi tôi đang sống, số lượng người ra đường đã giảm đáng kể. Bạn nên ở nhà nhiều nhất có thể. Và nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang. Đồng thời, cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu 2m với những người xung quanh”.

Đại sứ cũng khuyến cáo các công dân Anh tại Việt Nam lưu ý rằng bất kỳ ai bị nghi ngờ có tiếp xúc với những người nhiễm virus corona đều phải bị cách ly. Các cơ sở cách ly của Việt Nam đều an toàn nhưng khá cơ bản, và phần lớn khác với các tiêu chuẩn của Cơ quan Y tế công cộng Anh quốc.



“Những biện pháp này được thực hiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Chúng tôi khuyên bạn hãy tuân thủ luật pháp và phong tục Việt Nam để tránh bị xử phạt. Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại đây, không nên kỳ vọng được đối xử đặc cách so với người địa phương. Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam, và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này", Đại sứGareth Ward nói.

Đại sứ Gareth Ward bày tỏ sự cảm thông với các công dân Anh về khoảng thời gian khó khăn này, đồng thời khuyên họ “cố gắng ở nhà, trừ trường hợp thực sự cần thiết ra ngoài”.

Trong khi đó, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM Ian Gibbons truyền đi thông điệp đối với những công dân Anh lựa chọn ở lại Việt Nam làm việc hoặc ở cạnh gia đình trong thời gian tới:

"Cùng với việc các doanh nghiệp và cửa hàng không thiết yếu hiện đã tạm thời đóng cửa, người dân địa phương hay người nước ngoài tại Việt Nam đều đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh".

Ông Ian Gibbons cho biết tại TP.HCM, chính quyền thành phố yêu cầu hạn chế tụ tập đông người, nhưng nếu bắt buộc sự kiện phải diễn ra, số lượng người tham gia không được vượt quá 10 người nếu ngoài phạm vi nơi làm việc, trường học hay bệnh viện. Việc yêu cầu đeo khẩu trang cũng rất nghiêm ngặt, vì vậy ông Ian Gibbons khuyến cáo công dân Anh tại Việt Nam không để bản thân rơi vào tình huống bị xử phạt và luôn nhớ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Vợ chồng bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 sau khi ra viện.

Vào giữa tháng 3/2020, khi một số công dân Anh nhiễm Covid-19 và đang được điều trị, chăm sóc chu đáo tại Việt Nam, Đại sứ Gareth Ward bày tỏ lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sỹ và Chính phủ Việt Nam vì đã hỗ trợ công dân Anh, những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong thời gian qua.

Đại sứ đã chia sẻ: "Trong vài tuần qua, chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều du khách người Anh trong quá trình Việt Nam thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch mới. Ngăn chặn sự lây lan của virus corona là nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam tại thời điểm này.

Tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả y bác sĩ và các cơ quan Chính phủ Việt Nam vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân Anh trong thời gian qua. Rất nhiều du khách Anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam.

Tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, làm tất cả những gì có thể để chống lại virus corona và hỗ trợ những người cần giúp đỡ trong thời điểm khó khăn này".

Bên cạnh việc hợp tác nghiên cứu tìm ra thuốc điều trị Covid-19, Việt Nam cũng đang gấp rút sản xuất máy thở nhằm phục vụ hỗ trợ bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ngày 28/4/2020, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất và chuẩn bị đưa ra thị trường hai mẫu máy thở xâm nhập có tỷ lệ nội địa hóa cao: VFS-410 và VFS-510. Với sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ban ngành, các chuyên gia y tế và hãng Medtronic (Mỹ), VFS-410 và VFS-510 đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và giá trị sử dụng lâu dài trong điều trị hậu Covid.

VSmart VFS-410 và VFS-510 là hai mẫu máy thở xâm nhập “made in Việt Nam” được hoàn thiện và sản xuất toàn bộ từ hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, VSmart VFS-410 là bản nâng cấp đặc biệt của phiên bản máy thở đầu tiên VFS-310 do chính các kỹ sư Vingroup phát triển từ ý tưởng thiết kế của Đại học MIT, còn VSmart VFS-510 nhận chuyển giao và cải tiến từ hãng sản xuất máy thở hàng đầu thế giới Medtronic (Mỹ).

70% các cụm linh kiện trong máy, bao gồm cả các cụm linh kiện đặc biệt quan trọng và phức tạp như: quạt thổi khí (blower), các bo mạch (PCBA điều khiển, nguồn,…), bàn phím, màn hình hiển thị, pin, vỏ máy… đều do Vingroup chủ động nghiên cứu khắc phục để tự sản xuất hoặc nội địa hóa. Medtronic cũng đã phối hợp chặt chẽ với Vingroup để hiệu chỉnh lại phần mềm của máy nhằm đảm bảo các tính năng của VFS-510 hoàn toàn tương đương với máy gốc PB560.

Nguyễn Tuân