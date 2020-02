Thị trường điện thoại ảm đạm sau Tết

Đường sá vắng vẻ, các trung tâm thương mại thưa người, nhiều ngành buôn bán đìu hiu là tình trạng chung trong vài ngày qua tại các thành phố lớn. Nhiều người hạn chế đến nơi đông đúc và các hoạt động không cần thiết của họ đa số bị hủy, trong đó có mua sắm.

“Hiện nay sức bán tại các kênh bán lẻ khá yếu. Tầm này người ta đi mua khẩu trang, nước rửa tay chứ ít ai mua điện thoại”, đại diện một hãng smartphone lớn tại Việt Nam nói với ICTnews hôm 8/2.

Nhân viên văn phòng một công ty đeo khẩu trang sử dụng điện thoại trong mùa dịch Corona. Ảnh: Phan Nhật

Do ảnh hưởng bởi dịch virus Corona mới gây ra, Samsung, Apple đã đóng các cửa hàng bán lẻ của họ tại Trung Quốc. Các chuỗi khác như McDonald’s, Starbucks, KFC, Pizza Hut… cũng ngưng phục vụ khách trong mùa dịch. Các nhà phân tích dự báo doanh số smartphone toàn cầu năm nay bị giảm 2% so với năm trước do dịch viêm phổi Vũ Hán.

Ông Đạt Nguyễn, quản lý chuỗi cửa hàng Di Động Việt, cho biết “bắt đầu cảm nhận sâu” về việc tình hình kinh doanh giảm sút. Trước đó, thời gian sau Tết ông Đạt dự báo doanh thu thấp hơn năm ngoái do khách hàng bớt mua sắm.

“Doanh số giảm sút ít nhất 10% so với cùng kỳ năm ngoái”, ông Đạt nói vào thời điểm sau Tết một tuần.

Khi được hỏi về tình hình kinh doanh gần đây, đại diện cửa hàng Minh Tuấn (TP.HCM) cho biết doanh số “yếu”, và là tình trạng chung của toàn ngành.

Ông Huỳnh Phú Hải, chủ chuỗi sửa chữa và bán điện thoại 24H Store, cho biết nhu cầu sửa chữa sau Tết không giảm, tuy nhiên việc buôn bán không như kỳ vọng, khách hàng ít hơn so với năm trước.

“Một số người chọn mua hàng online. Chẳng hạn gần đây một số khách mua điện thoại, mua tai nghe Airpods chọn nhận hàng tại nhà chứ không ra cửa hàng. Xu hướng này chỉ mới có mấy ngày gần đây”, ông Hải nói.

ICTnews đã đặt vấn đề với các chuỗi lớn hơn nhưng các bên không đưa ra ý kiến. Phía Thế Giới Di Động cho rằng nói về ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV đến tình hình kinh doanh lúc này “có lẽ chưa đầy đủ”.

Bên cạnh ảnh hưởng từ dịch viêm phổi cấp Corona, một yếu tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh ngành di động nữa là vì sau Tết là giai đoạn thấp điểm - đại diện nhà phân phối Digiworld nhận định. Các nhà bán lẻ cho biết ngay sau Tết tình hình kinh doanh vẫn sáng sủa do nhiều người dùng tiền lì xì để mua sắm, hoặc mua sắm vào đầu năm để “lấy hên”, tuy nhiên giai đoạn này có lẽ nhu cầu mua đã bớt lại.

Ở thị trường buôn bán xách tay, nhỏ lẻ, các cửa hàng cho biết đang bị ảnh hưởng nhẹ do nguồn cung từ Trung Quốc bị hạn chế. Do dịch bệnh, các cơ sở sản xuất ở đại lục bị hạn chế nhân công, đồng thời giao thông cũng không được thông suốt như trước.

iPhone và một số linh phụ kiện ở các cửa hàng nhỏ được dự báo sẽ hiếm hàng trong thời gian tới. Một số nơi trữ được nguồn hàng từ Hồng Kông và các nguồn khác sẽ đảm bảo đủ hàng bán cho khách.

Ở các hãng lớn, do đã có kế hoạch kinh doanh cho cả quý 1 nên nguồn hàng đều được bảo đảm ít nhất đến hết tháng 3. Thậm chí một vài model sắp ra mắt cũng đã được lưu kho hàng hóa để chuẩn bị bán. Nói với ICTnews, các hãng Oppo, Vivo, Huawei đều cho biết nguồn cung không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong giai đoạn này.

Hải Đăng