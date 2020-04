Thị trường chung cư: Giá bán thời gian tới sẽ không tăng, cũng không giảm

Chung cư Hà Nội giá ổn định



Theo đơn vị nghiên cứu Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam, thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội vẫn duy trì nguồn cầu ổn định ở phân khúc trung cấp 3 tháng đầu năm nay.

Tuy nhiên, lượng sản phẩm bán chỉ đạt 3.520 căn trong quý đầu năm, thấp hơn 49,1% theo quý do nguồn cung mới hạn chế. Bên cạnh đó, tác động của dịch bệnh Covid-19 cũng đang ảnh hưởng và làm giảm tốc độ bán trong quý.

“Nhiều trường hợp khách mua, đăc biệt là người nước ngoài đã đặt chỗ nhưng phải trì hoãn đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua bán do việc hạn chế đi lại trong thời gian gần đây, khiến các giao dịch chưa được ghi nhận trong quý này. Mặc dù vậy, các dự án có chất lượng tốt và tiến độ xây dựng nhanh vẫn ghi nhận tỷ lệ bán tốt trong quý, cho thấy nhu cầu đối với các dự án này khá ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các cú sốc thị trường hơn so với mặt bằng chung”, JLL nhận định.

Trong đó, phân khúc căn hộ trung cấp dẫn đầu về số lượng căn hộ tiêu thụ, chiếm 83% thị phần, chủ yếu đến từ khu vực ngoài trung tâm như quận Gia Lâm và Long Biên. Nhu cầu mua để ở duy trì ổn định, lượng giao dịch khả quan ghi nhận tại các dự án sắp hoàn thiện hoặc chuẩn bị bàn giao nhà.

Song, nguồn cung mở bán mới chỉ đạt 4.600 căn đến từ 12 dự án, tương đương 65% nguồn cung so với quý trước, đây là mức thấp nhất kể từ khi thị trường hồi phục vào năm 2015.

Lý giải về việc nguồn cung căn hộ mới ít, JLL cho rằng, quy trình phê duyệt pháp lý kéo dài cùng việc chủ đầu tư trì hoãn thời gian mở bán do việc hạn chế tụ tập đông người nhằm phòng chống dịch bệnh mới ban hành khiến nguồn cung mới hạn chế. Thị trường ghi nhận duy nhất một dự án mới thuộc phân khúc cao cấp tại quận Nam Từ Liêm với quy mô 740 căn. Đáng chú ý, khoảng 50% lượng hàng mở bán tại dự án này đã được khách hàng đặt cọc giữ chỗ từ sau sự kiện tiền mở bán, được coi là khá lạc quan trong mùa dịch, nhờ kết nối giao thông thuận tiện, tiến độ xây dựng nhanh và được hưởng lợi từ các hạng mục thương mại khác trong tổ hợp.

Trong khi đó, giá bán sơ cấp vẫn duy trì ổn định, chỉ giảm nhẹ 1,4% theo quý, nhưng vẫn tăng 4% theo năm, cho thấy tác động của dịch bệnh lên giá bán vẫn chưa rõ rệt.

“Mức giảm trong quý 1 ghi nhận chịu ảnh hưởng phần lớn từ các chính sách giảm giá gián tiếp ngắn hạn của chủ đầu tư như chiết khấu tiền mặt từ 3 – 5% đối với khách hàng thanh toán theo tiến độ và tặng gói nội thất giá trị cao có thể quy đổi ra tiền mặt và trừ trực tiếp vào giá trị căn hộ”, JLL cho hay.

TP.HCM nguồn cung chung cư hạn chế, giá giảm

Tương tự, tại thị trường TP.HCM, số liệu từ JLL cho thấy, phân khúc chung cư cũng có nguồn cung vô cùng hạn chế, chỉ có 1.980 căn, thấp hơn một nửa so với số liệu quý cuối năm 2019 và quý 1/2019. Mức bán này chỉ bằng khoảng 54% tổng lượng hàng sẵn có trên thị trường trong quý, mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây.

Hầu hết giao dịch trong quý được ghi nhận tại các dự án đã có hoạt động tiền mở bán từ trước khi có dịch và là những dự án đã có thể ký hợp đồng mua bán trong quý này. Phân khúc bình dân và trung cấp tiếp tục dẫn đầu, chiếm 80% tổng lượng bán, phần lớn phục vụ cho nhu cầu ở thực. Xu hướng chậm lại của nhu cầu đầu tư, tập trung ở phân khúc căn hộ cao cấp, bắt đầu từ những quý trước nay đã trở nên rõ nét hơn dưới tác động của đại dịch.

Theo JLL, dịch Covid-19 cùng với những vấn đề pháp lý tồn đọng đã khiến nguồn cung căn hộ tại TP.HCM càng hạn chế hơn, chỉ đạt 2.256 căn trong quý, mức thấp nhất từ năm 2014. Số lượng căn tiền mở bán cũng bị chậm lại với khoảng 70% bị hoãn lại so với kế hoạch do dịch bùng phát. Cùng với đó, giá bán trung bình đạt 2.452 USD/m2, giảm 15% theo quý. Tuy vậy, mức giá này vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Hiện vẫn chưa ghi nhận tác động của đại dịch lên giá bán, hầu hết các dự án vẫn ghi nhận mức giá bán ổn định.

Với quy định hạn chế tụ tập đông người trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các phương pháp mới lạ để duy trì doanh số như đặt chỗ trực tuyến, trao đổi qua email và ứng dụng liên lạc. Thậm chí, có chủ đầu tư đã phát triển ứng dụng riêng của họ cho khách hàng để quản lý giao dịch và đầu tư trực tuyến.

Với tình hình hiện tại, JLL dự báo sẽ có khoảng 20.000-30.000 căn hộ dự kiến sẽ được mở bán trong năm nay.

Dự báo giá chung cư sẽ không tăng, cũng không giảm

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, mặc dù ghi nhận có đến 50% sàn giao dịch bất động sản phải đóng cửa, nhưng giá bán bất động sản vẫn không có sự sụt giảm so với quý cuối năm trước.

Nhận định về thị trường căn hộ chung cư quý 2, ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường căn hộ chung cư ở các đô thị như Hà Nội và TP. HCM vẫn tiếp tục có giao dịch nhưng số lượng không nhiều, phần lớn chỉ diễn ra ở phân khúc trung cấp và bình dân vì nhu cầu ở của người dân vẫn ở mức cao.

“Nguồn cung mới từ các dự án bất động sản đủ điều kiện gia nhập thị trường sẽ không có nhiều. Giá nhà ở phân khúc trung cấp và bình dân không tăng vì lực cầu giai đoạn này vẫn yếu bởi ảnh hưởng từ dịch bệnh và cũng không giảm vì lượng hàng tồn không nhiều. Tuy nhiên, giá căn hộ phân khúc cao cấp có thể giảm do lực bán chậm cả từ giai đoạn trước và sau thời điểm dịch bệnh; áp lực vốn cho các dự án buộc chủ đầu tư phải giảm giá”, ông Đính nhận định.

Minh Thư