“The King” của Lee Min Ho lộ hình ảnh mới: Fan tích cực “đẩy thuyền” vua và cận vệ

Như đã giới thiệu về tuyến các nhân vật trong The King: The Eternal Monarch (tạm dịch: Quân vương bất diệt) do Lee Min Ho và Kim Go Eun diễn chính, người hâm mộ còn vô cùng hiếu kỳ về mối quan hệ đặc biệt giữa "vua" Lee Min Ho và "cận vệ" Woo Do Hwan.

Trong hình ảnh được nhà sản xuất của The King: The Eternal Monarch "nhá hàng" mới đây cho thấy những cung bậc cảm xúc hứa hẹn sẽ vô cùng rắc rối và đầy dằn xé giữa "vua" Lee Min Ho và "cận vệ" Woo Do Hwan.

"Vua" Lee Min Ho và "cận vệ" Woo Do Hwan trong tạo hình mới nhất của nhà sản xuất phim The King: The Eternal Monarch

Nhân vật vị vua quyền lực Lee Gon (do Lee Min Ho thủ vai) xuất hiện với biểu cảm khó hiểu. Trong khi đó, cận vệ Jo Young - người luôn bên cạnh bảo vệ Lee Gon (do Woo Do Hwan thủ vai) hiện lên cảm xúc day dứt, mất mát và có phần đau khổ.

Lee Min Ho và Woo Do Hwan được dự đoán sẽ "bùng nổ" nhiều phản ứng hóa học với mối quan hệ thân thiết của mình

Ngoài ra, khung cảnh chung của vua Lee Gon và cận vệ Jo Young khiến người hâm mộ "há hốc mồm" bởi quá tình cảm.

Trong khi Lee Gon ngã hẳn người về phía Jo Young với nụ cười ranh mãnh thì anh chàng cận vệ "mặt lạnh" lại tránh né đầy ngại ngùng.

Chính khoảnh khắc đắt giá này được các mọt phim "đẩy thuyền" rầm rộ. Thậm chí khán giả còn phấn khích đến mức phút chốc quên cả nữ chính Kim Go Eun.

Khoảnh khắc đắt giá giữa vua - cận vệ khiến khán giả "đầy thuyền" rầm rộ

The King: The Eternal Monarch được chắp bút dưới "bàn tay vàng" của biên kịch Kim Eun Sook - cái tên không còn xa lạ đối với các "mọt phim" xứ Hàn.

Biên kịch Kim Eun Sook từng được biết đến là người tạo nên thành công vang dội cho loạt siêu phẩm tình cảm Hàn Quốc như Secret Garden (2010), The Heirs (2013), Descendants of the Sun (2016), Goblin (2016), Mr. Sunshine (2018),...

Biên kịch Kim Eun Sook - "mẹ đẻ" của những siêu phẩm như Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh, Khu vườn bí mật,...

Nhiều người dự đoán, nếu cốt truyện được tái hiện thành công qua sự hóa thân của các diễn viên thì có khả năng cặp đôi "vua - cận vệ" Lee Min Ho - Woo Do Hwan sẽ "gây bão" cộng đồng mạng không thua kém gì cặp đôi "Yêu tinh - Thần chết" Gong Yoo - Lee Dong Wook trong siêu phẩm Goblin cũng do chính Kim Eun Sook biên kịch.

Cặp đôi "vua - cận vệ" sẽ hot không kém cặp đôi "Yêu tinh - Thần chết" trong Goblin năm 2016

Trong The King: The Eternal Monarch, Lee Min Ho sẽ trở thành vua Lee Gon cai trị vương quốc lớn mạnh, vô tình lạc vào đường hầm thời gian và xuất hiện ở thế giới hiện đại. Trong khi đó, Woo Do Hwan, bên cạnh nhân vật cận vệ trung thành Jo Young, cũng hóa thân thành vào 1 nhân vật khác ở thế kỷ 21.

Lee Min Ho và Woo Do Hwan xuất hiện trong phim với tuyến tình cảm của đôi bạn bè tâm giao, tri kỷ

Tình bạn của Lee Gon và Jo Young còn vượt lên trên cả mối quan hệ chủ tớ của thời phong kiến. Bởi từ nhỏ, Jo Young đã giải cứu Lee Gon khỏi cuộc bạo loạn chính trị, kể từ đó, Jo Young được Lee Gon thu nhận với vai trò của một cận vệ cùng lời hứa sẽ bên cạnh bảo vệ đức vua suốt cuộc đời.

Nếu xét về người hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của Lee Gon nhất trong phim không ai khác chính là Jo Young. Biên kịch Kim Eun Sook dành cho 2 nhân vật này một cái nhìn tổng quan chính là bạn bè tâm giao, tri kỷ.

Nhà sản xuất của The King: The Eternal Monarch cho biết: Lee Min Ho và Woo Do Hwan đã diễn rất tốt vai trò bạn bè thân thiết của mình, bầu không khí trong các cảnh quay cũng vô cùng hòa hợp và ấm áp.

Bộ phim The King: The Eternal Monarch đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của nam tài tử Lee Min Ho sau khoảng thời gian dài nhập ngũ. Ngoài ra, nữ chính Kim Go Eun cũng vô cùng được trông đợi sau sự "bùng nổ" diễn xuất trong Goblin hồi năm 2016.

The King: The Eternal Monarch liệu có trở thành "cú hit" mới của truyền hình Hàn Quốc?

The King: The Eternal Monarch được dự đoán sẽ tạo được tiếng vang lớn và rất có thể trở thành siêu phẩm truyền hình xứ Hàn sau khi chính thức lên sóng vào giữa tháng 4/2020.

Thiên Trúc