Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hơn 10 triệu người đã mắc Covid-19 trong tuần qua, trong đó hơn 45 nghìn người tử vong.

Theo WHO, số người tử vong đã tăng 43% so với 7 ngày trước đó và số ca nhiễm bệnh giảm 14%.

“Từ ngày 21-27/3, số ca mắc Covid-19 mới giảm 14% so với tuần trước, nhưng số ca tử vong tăng 43% so với cùng kỳ, đó rõ ràng là do sự thay đổi trong định nghĩa trong các trường hợp tử vong do Covid-19 ở một số quốc gia trong khu vực châu Mỹ (Chile và Mỹ) và dữ liệu được điều chỉnh từ Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á”, WHO thông báo.

WHO: Số ca tử vong do Covid-19 trên thế giới tăng 43% trong một tuần. (Ảnh: RIA)

Trong tuần, WHO đã nhận được báo cáo về sự lây nhiễm của 10.805.132 người và 45.711 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, số người mắc bệnh giảm so với tuần trước (từ ngày 14-20/3) được ghi nhận ở cả 6 khu vực của WHO. Điều này đặc biệt rõ ràng ở Đông Địa Trung Hải (giảm 32%), châu Phi (giảm 29%) và khu vực Tây Thái Bình Dương (giảm 24%). Ở châu Âu, nơi chiếm 49% tổng số ca mắc mới trên thế giới trong một tuần, tỷ lệ mắc bệnh giảm 4%. Trong khi, tỷ lệ tử vong gia tăng được ghi nhận ở Mỹ (182%) và Đông Nam Á (116%). Ở những nơi khác, tỷ lệ này giảm, đáng chú ý nhất là ở Châu Phi (30%), Đông Địa Trung Hải (22%) và Châu Âu (17%).

Ngoài ra, Hàn Quốc báo cáo số ca mắc mới Covid-19 cao nhất trong một tuần là 2.442.195, tiếp theo là Đức (1.576.261), Việt Nam (1.127.716), Pháp (845.119) và Italy (503.932).

Chile có nhiều người tử vong nhất trong 7 ngày qua với 11.858. Tiếp theo là Mỹ (5.367), Ấn Độ (4.525), Nga (2.859) và Hàn Quốc (2.471).

Theo các chuyên gia, dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện là nguyên nhân chính gây ra các ca mắc Covid-19 trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Âu và châu Á, làm gia tăng lo ngại về khả năng bùng phát một đợt dịch mới tại Mỹ.

WHO cho hay, BA.2 hiện gây ra 86% tổng số ca mắc Covid-19 đã được giải trình tự gene virus gây bệnh. BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn nhiều so với “các anh em ruột” của mình là BA.1 và BA.1.1. Tuy nhiên, cho đến nay các bằng chứng cho thấy biến thể này có thể không gây bệnh nặng.

Cũng như với các dòng phụ khác thuộc họ Omicron, các vắc xin ít hiệu quả đối với BA.2 hơn so với các biến thể trước đó như Alpha hoặc chủng gốc SARS-CoV-2, và khả năng bảo vệ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Y tế Anh (HSA), mức độ bảo vệ của vắc xin sẽ được khôi phục sau khi tiêm mũi tăng cường, đặc biệt trong việc giảm nguy cơ nhập viện và tử vong.

BA.2 được gọi là biến thể “tàng hình” vì rất khó phát hiện. BA.2 cùng một “người anh em” khác của nó là BA.3 - loại cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều chỉ có thể bị phát hiện bằng cách giải trình tự gene.

Lo ngại chính về BA.2 là liệu biến thể này có gây tái nhiễm ở những người đã nhiễm BA.1 hay không. Tuy nhiên, dữ liệu từ Anh và Đan Mạch cho thấy trong khi người đã nhiễm biến thể khác như Delta có thể tái nhiễm Omicron, chỉ có một số ít ca tái nhiễm BA.2 ở người đã nhiễm BA.1.

Giải thích về sự gia tăng số ca nhiễm BA.2 gần đây, các nhà khoa học cho rằng tình trạng này liên quan đến việc lơ là các biện pháp phòng dịch cơ bản.

Thanh Bình (lược dịch)