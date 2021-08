Vũ khí phòng không của Nga tại Syria có thực sự ‘khủng khiếp’ như lời đồn?

Theo tạp chí Israeldefence, thời gian qua, Quân đội Nga nhiều lần ca ngợi kết quả xuất sắc của các vũ khí phòng không được triển khai ở Syria, tuy nhiên Nga lại không công bố bất kỳ bằng chứng nào về sự thành công.

Tại sao lại như vậy? Động thái của Nga đã làm cho nhiều quốc gia sử dụng vũ khí phòng không của Moscow bắt đầu nghi ngờ rằng, các vũ khí không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí của Israel và Mỹ.

Hệ thống tên lửa Pantsir của Nga bị Israel “vùi dập” ở Syria. Nguồn: Sina.

Truyền thông Nga nhiều lần đưa tin, các loại vũ khí phòng không do Nga sản xuất đã làm nản lòng hàng loạt cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria, nhưng người Nga vẫn chưa đưa ra được bằng chứng.

Mặc dù những bức ảnh về đống đổ nát của tên lửa Israel ở Syria thỉnh thoảng xuất hiện trên Internet, có vẻ như hệ thống phòng không do Nga sản xuất có hiệu quả và có thể đánh chặn tên lửa của Israel, nhưng đây không phải là tất cả. Israel thậm chí còn gửi những thông điệp mạnh mẽ tới Nga bằng cách tung ra những hình ảnh tên lửa của nước này phá hủy hệ thống phòng không Pantsir của Nga.

Nga tuyên bố trên Internet rằng họ đã đánh chặn thành công các cuộc không kích của Israel vào Syria. Tại sao họ lại tuyên bố như vậy trong khi Israel đã hoạt động ở Syria nhiều năm và đã có quá nhiều các vụ không kích thành công tại quốc gia này.

Hãng Sina của Trung Quốc cho rằng, Nga đưa ra các tuyên bố như vậy không phải để khích lệ các lực lượng dân quân của Iran ởSyria hay Quân đội Syria mà là vì chính Nga. Lý do khiến Nga tăng cường ca ngợi hệ thống phòng không của mình trên truyền thông là nhằm phục vụ mục đích đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng, và hệ thống phòng không là một thành phần chính của xuất khẩu vũ khí. Khi Israel hoàn toàn phớt lờ hệ thống phòng không của Nga và ném bom Syria một cách “bừa bãi”, tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ nhận thấy sự thật là, nhiều khả năng hệ thống phòng không của Nga đã không đạt được bất kỳ kết quả khả quan nào ở Syria.

Nga cũng chỉ đưa ra những lời giải thích kém thuyết phục về vấn đề các hệ thống phòng không của mình hoạt động kém hiệu quả ở Syria. Các lời giải thích chủ yếu nói rằng "người vận hành là người Syria", hoặc "hệ thống chưa được đưa vào hoạt động và chỉ là mô hình thử nghiệm", hay "hệ thống vẫn chưa thể vận hành bình thường".

Khách hàng nước ngoài của Nga có thể không chấp nhận những lời bào chữa này. Nếu Syria mua các hệ thống phòng không mới như Pantsir hoặc S-300 từ Nga, và Không quân Israel tiếp tục ném bom một cách tự do vào Syria, có thể phá hủy hệ thống phòng không do Nga sản xuất khi cần thiết, Nga sẽ giải thích ra sao?

Với sự thành công của các cuộc không kích của Không quân Israel ở Syria bằng đạn dược sản xuất trong nước hoặc do Mỹ chế tạo, S-300 và S-400 chưa bao giờ chứng minh rằng chúng có thể đánh chặn máy bay chiến đấu hoặc tên lửa của Israel.

Gần đây, Nga tiếp tục quảng bá về hệ thống tên lửa S-500, trước khi hệ thống tên lửa này được đưa vào thực chiến và khẳng định hiệu quả, thì thế giới sẽ luôn có lý do để nghi ngờ khả năng thực sự của chúng.

Trên thực tế, Syria chỉ là bãi thử vũ khí của Nga. Theo báo cáo của truyền thông Nga, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã thử nghiệm khoảng 320 loại vũ khí mới khác nhau ở Syria trong những năm gần đây.

Các vũ khí này bao gồm máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa, nhiều loại đạn dược, hệ thống chiến đấu mặt đất… Nói tóm lại, người Nga đã thử nghiệm mọi thứ họ muốn thử nghiệm ở Syria.

Tuy nhiên, trong mắt những khách hàng tiềm năng của Nga, hệ thống tác chiến điện tử của Nga được triển khai ở Syria đôi khi gây nhiễu đường truyền liên lạc ở Israel và gây nhiễu cho Lực lượng Phòng vệ Israel, nhưng nó không gây nhiễu được tên lửa của Israel và Mỹ, do đó cản trở các cuộc không kích của Israel ở Syria.

Vũ khí phòng không Nga “bất lực” trước đa số các cuộc không kích của Israel ở Syria. Nguồn: Sina

Một trong những lý do là Israel đã phát triển loại đạn có cơ chế điều hướng tự động và khả năng đánh giá tình huống. Một lý do khác là các biện pháp đối phó điện tử của Israel cũng có thể bảo vệ an toàn cho các cuộc không kích của máy bay chiến đấu, ngay cả ở những nơi mà hệ thống phòng không của Nga được triển khai.

Sự cạnh tranh giữa các ngành công nghiệp của Israel và Nga không phải là mới. Trong hầu hết các cuộc chiến trước đây, Israel đều phải đối mặt với nhiều loại vũ khí do Nga sản xuất, chẳng hạn như ở Ai Cập, Syria, Iraq, Jordan, Lebanon và những nơi khác. Cuộc đối đầu này đòi hỏi ngành công nghiệp Israel phải vượt qua nền công nghiệp của Nga.

Một điều cần phải nói thêm là cuộc di dân quy mô lớn của Nga vào những năm 1990 đã mang lại rất nhiều kiến ​​thức kỹ thuật từ Nga, điều này đã cải thiện đáng kể khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng Israel.

Giờ đây, khi năm 2022 đến gần, người Nga phàn nàn rằng vũ khí phòng không của họ không hiệu quả lắm trước tên lửa của Israel. Vậy Điện Kremlin đã quyết định làm gì? Trong trường hợp Israel ngừng các cuộc không kích ở Syria, Nga có thể tiếp tục tuyên bố rằng hệ thống của họ là tuyệt vời và bán nó cho các nước khác.

Nhưng có một vấn đề là nếu các nước mua vũ khí của Nga xảy ra một cuộc chiến tranh thực sự với các lực lượng vũ trang của Mỹ, châu Âu hay Israel, thì những quốc gia này sẽ gặp rắc rối lớn.

Liệu Nga có sử dụng hệ thống S-300 hay S-400 để đối phó với máy bay quân sự của Israel trong tương lai? Điều này rất đáng nghi ngờ. Nếu hệ thống phòng không do Nga sản xuất hoạt động bình thường và bắn hạ một máy bay chiến đấu của Israel, các hệ thống này sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong các cuộc tấn công tiếp theo của Israel.

Nếu những hệ thống phòng không do Nga sản xuất này không hoạt động, thì cả thế giới sẽ thấy hiệu quả chiến đấu thực sự của nó, và hàng xuất khẩu của Nga sẽ bị tổn thất lớn hơn.

Ngoài ra, các hệ thống phòng không tiên tiến này cũng là vũ khí quan trọng được Nga triển khai xung quanh Moscow và các địa điểm chiến lược khác để phòng thủ trước các cuộc tấn công tiềm năng của Mỹ hoặc châu Âu nhằm vào Nga. Nếu hệ thống phòng không do Nga sản xuất không bắn trúng mục tiêu, điều đó có nghĩa là chiến lược chống lại NATO và Mỹ của Nga đã thất bại.

Do đó, có thể giả định rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, người Nga sẽ tiếp tục bán các hệ thống phòng không này và tuyên bố rằng những vũ khí này đang cản trở các cuộc không kích của Israel ở Syria, nhưng họ sẽ không cung cấp bằng chứng.

Israel cũng sẽ tiếp tục các hoạt động của mình ở Syria mà không đề cập một lời nào về hệ thống phòng không do Nga sản xuất. Hai nước cũng sẽ giữ im lặng về vấn đề này, và mọi thứ sẽ diễn ra như bình thường, để mọi người hài lòng.

Đức Trí (lược dịch)