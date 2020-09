Chuyên gia nói gì về tương lai của ông Lukashenko hậu bầu cử?

Theo đó, Giáo sư người Ba Lan Bochkovsky giải thích rằng, Tây Âu không quan tâm xã hội Belarus và ngày nay họ chỉ đơn giản là không biết phải làm gì, trong khi Nga bằng mọi cách đảm bảo quyền lực cho Tổng thống Alexander Lukashenko. “Nếu Nga không giúp Lukashenko, có lẽ ông ấy sẽ không yên vị cho đến bây giờ”, ông Bochkovsky nói.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)

“Mặc dù thực tế là ở Belarus các cuộc biểu tình lớn “nhấn chìm” toàn bộ đất nước chưa hoàn toàn lắng xuống, nhưng khả năng Tổng thống Belarus sẽ từ chức là không thể. Belarus là đồng minh của Nga, nước này sẽ ủng hộ ông Lukashenko theo mọi cách có thể”, Polskie Radio viết.

“Các cuộc biểu tình không thể lật đổ ông Lukashenko. Chế độ đã tồn tại và đây là điều quan trọng nhất đối với Belarus. Lúc đầu, có vẻ ông Lukashenko đã phản ứng quá khích, sau đó ông ấy bắt đầu “buông thả” cho hoàn cảnh và bây giờ ông ấy đang theo đuổi một chính sách không hợp với mình, nó gần như đảm bảo sự hỗ trợ mà ông nhận được từ Nga”, ông Daniel Bochkovsky, giáo sư tại Đại học Bialystok (Ba Lan) cho biết.

Ngoài ra, ông Bochkovsky nhấn mạnh: “Nga đã giúp đỡ ông Lukashenko và ông ấy có thể tiếp tục tin tưởng vào sự hỗ trợ của nước này. Họ sẽ không tìm người thay thế, vì người Nga không có ứng cử viên nào khác. Ông Lukashenko có sức mạnh chỉ nhờ vào sự ủng hộ của Nga và ông ấy nhận thức rõ điều này”.

“Ông ấy có thời gian, sẽ không ai tước đi sức mạnh này khỏi ông ấy. Hơn nữa, Nga không nghĩ đến việc thay thế ông Lukashenko bằng người khác, vì không có ứng cử viên nào tương xứng”, Giáo sư Bochkovsky lưu ý.

Đồng thời, ông Bochkovsky cũng bình luận về quan điểm của các nước Tây Âu trong việc không có hành động dứt khoát ủng hộ làn sóng biểu tình ở Belarus khi họ đang tìm cách thay đổi chính phủ. “Tây Âu không quan tâm xã hội Belarus, họ xếp nó như một phần của không gian hậu Xô Viết. Đó là một bất ngờ lớn. Ngày nay, các nước Tây Âu đơn giản là không biết phải làm gì”, ông Bochkovsky nhấn mạnh.

Cũng theo Giáo sư Bochkovsky, các cuộc biểu tình lớn như ở Ba Lan năm 1989 sẽ không có cơ hội lặp lại ở Belarus. “Sẽ không có cuộc họp bàn tròn nào cả, ông Lukashenko không phải là người sẽ từ bỏ quyền lực”, giáo sư người Ba Lan nhấn mạnh.

Các cuộc biểu tình nổ ra ở Belarus sau cuộc bầu cử ngày 9/8. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương công bố, Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ. Tiếp đến là đối thủ chính của ông Lukashenko là bà Svetlana Tikhanovkskaya với 10,12% số phiếu. Bà Tikhanovkskaya tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố và biến thành xô xát với cảnh sát. Hơn 6.700 người bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương, trong đó có hơn 120 nhân viên thực thi pháp luật. Nhiều quốc gia cũng như tổ chức quốc tế đã lên tiếng quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị này của Belarus.

Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Belarus cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 633 người biểu tình trên khắp cả nước vào hôm 6/9.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrel tuyên bố: “EU hy vọng nhà chức trách Belarus đảm bảo trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ vì lý do chính trị trước và sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông đã lập ra lực lượng nhân viên thực thi pháp luật dự bị để giúp Belarus, số nhân viên này sẽ được sử dụng nếu cần thiết. Ông Putin cho hay ông làm như vậy theo sáng kiến của nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga có các nghĩa vụ đối với Minsk trong lĩnh vực an ninh trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh và Hiệp ước an ninh tập thể. Điện Kremlin cho rằng Belarus sẽ chỉ cần đến sự trợ giúp của Nga, nếu chính quyền nhà nước hoặc dân thường gặp nguy hiểm.

Thanh Bình (lược dịch)