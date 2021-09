Trợ cấp tiền mua nhà cho những vợ chồng sinh từ 2 con ở Trung Quốc

Chính quyền huyện Lâm Trạch thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc thông báo tặng khoản tiền trợ cấp 40.000 nhân dân tệ (6.211 USD) cho các cặp vợ chồng sinh từ 2 – 3 con. Số tiền trợ cấp được dùng để mua nhà.

Huyện Lâm Trạch trở thành khu vực đầu tiên ở Trung Quốc tung ra gói trợ cấp mua nhà để khuyến khích các cặp đôi sinh thêm con theo chính sách 3 con mà chính quyền Bắc Kinh đã thông qua hồi tháng Tám.

Chính quyền các địa phương ở Trung Quốc tung ra nhiều gói hỗ trợ để khuyến khích người dân sinh thêm con. (Ảnh: China Daily)

Ngoài tiền trợ cấp mua nhà, các cặp đôi sinh 3 con ở huyện Lâm Trạch còn được nhập hộ khẩu vĩnh viễn. Bên cạnh đó, chính quyền huyện Lâm Trạch hiện có kế hoạch trao tặng 10.000 nhân dân tệ cho mỗi đứa trẻ hàng năm đối với các gia đình sinh 2 hoặc 3 con. Số tiền trợ cấp này được trao cho tới khi các em được 3 tuổi.

Theo đó, chính quyền huyện Lâm Trạch đã đưa ra 11 chính sách hỗ trợ đối với những gia đình có 2 hoặc 3 con từ trợ cấp chi phí sinh đẻ và dịch vụ y tế, chăm sóc trẻ sơ sinh và chuyện học hành của trẻ. Chương trình triển khai thí điểm đã được tiến hành vào ngày 14/9.

Ông Jia Yongming, nhân viên tại cơ quan y tế huyện Lâm Trạch, cho biết các chính sách hỗ trợ được tung ra là do dân số sinh sống ở huyện đang giảm mạnh. Chia sẻ với Beijing Youth Daily, ông Jia nói thêm chính quyền địa phương đã tiến hành các cuộc điều tra và hội nghị chuyên đề nhằm tìm ra lý do khiến tình trạng sinh đẻ sụt giảm.

Kết quả điều tra cho thấy, 3 yếu tố hàng đầu khiến các gia đình ngại sinh thêm con gồm có áp lực từ giá nhà, giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ. Do đó, ông Jia cho hay những chính sách khuyến khích trong chương trình thử nghiệm được kỳ vọng sẽ giải tỏa nỗi lo như trên cho các cặp vợ chồng ở địa phương.

Theo Giáo sư Mu Guangzong tại Viện Nghiên cứu Dân số thuộc Đại học Bắc Kinh, chính sách hỗ trợ mua nhà cho những gia đình sinh 3 con của huyện Lâm Trạch là mô hình đáng để học hỏi và nhân rộng trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

“Tôi tin sẽ có thêm nhiều thành phố ở Trung Quốc áp dụng các chính sách tương tự nhằm cải thiện tâm lý muốn sinh thêm con và từ đó gia tăng tỷ lệ sinh đẻ. Thậm chí, các thành phố ở miền đông Trung Quốc có thể sẽ tung ra các gói trợ cấp có giá trị lớn hơn”, tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Mu.

Trước huyện Lâm Trạch, nhiều khu vực khác ở Trung Quốc cũng đã triển khai hỗ trợ tiền cho các gia đình sinh từ 2 con trở lên để hưởng ứng chính sách 3 con của chính quyền Bắc Kinh.

Điển hình, hồi cuối tháng Bảy, thành phố Phàn Chi Hoa thuộc tỉnh Tứ Xuyên thông báo tặng số tiền 500 nhân dân tệ (76,87 USD) cho mỗi bé hàng tháng đối với các gia đình sinh 2 hoặc 3 con cho tới khi trẻ đủ 3 tuổi.

Nhằm loại bỏ những rủi ro đối với nền kinh tế do tỷ lệ sinh đẻ giảm, vào năm 2015, Trung Quốc tuyên bố cho phép các cặp vợ chồng sinh 2 con. Nhưng từ đây, tỷ lệ sinh đẻ ở Trung Quốc vẫn không được cải thiện mà thậm chí năm sau còn giảm hơn so với năm trước. Đây là lý do chính phủ Trung Quốc quyết định nới lỏng thêm chính sách kế hoạch hóa gia đình và khuyến khích các cặp đôi sinh 3 con.

Theo CNN, trên thực tế, người dân Trung Quốc dường như không mấy mặn mà với chính sách mới của chính phủ. Luật cho phép người dân sinh 3 con chính thức được Trung Quốc thông qua hôm 20/8. Nhưng trước đó, nhiều phụ nữ đã bày tỏ sự lo lắng trước mức chi phí sống ngày càng cao, cùng tình trạng bất bình đẳng giới ở nơi làm việc khiến họ không còn muốn sinh thêm con.

Không muốn 'soán ngôi' số 1 của Trung Quốc, Ấn Độ siết chặt dân số Trong khi Trung Quốc khuyến khích người dân sinh thêm con, chính quyền các bang ở Ấn Độ lại đang xây dựng bộ luật để tránh bùng nổ dân số.

Minh Thu (lược dịch)