Chuyên gia lý giải việc cựu Ngoại trưởng Mỹ qua đời vì biến chứng Covid-19

Hôm 18/10, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã qua đời vì biến chứng Covid-19. Gia đình ông Powell cho hay, ông đã được tiêm phòng vắc xin Covid-19 đầy đủ. Ông ra đi ở tuổi 84 và còn mắc đa u tủy xương, một dạng ung thư máu.

Các quan chức y tế Mỹ lo ngại những người phản đối tiêm vắc xin Covid-19 sẽ dùng cái chết của ông Powell để cáo buộc vắc xin Covid-19 không có tác dụng phòng bệnh.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời vì biến chứng Covid-19. (Ảnh: Sky News)

Theo chuyên gia phân tích y tế của hãng CNN là bà Leana Wen, cần nhìn nhận tác dụng của vắc xin Covid-19 theo góc độ khoa học và kết quả nghiên cứu y khoa. Bởi các loại vắc xin Covid-19 đặc biệt hiệu quả ngăn chặn nguy cơ nhiễm virus corona, cũng như ngăn bệnh chuyển biến nặng.

Bà Wen còn là Giáo sư tại Trường Y tế Cộng đồng Milken thuộc Đại học George Washington.

Theo thông tin mới nhất được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố, vắc xin Covid-19 làm giảm nguy cơ có kết quả dương tính với virus corona xuống 6 lần và nguy cơ tử vong vì Covid-19 giảm 11 lần.

Nói cách khác, nếu một người tiêm vắc xin Covid-19, khả năng mắc Covid-19 sẽ giảm 6 lần so với những người không đi tiêm phòng. Nguy cơ tử vong do mắc Covid-19 cũng giảm 11 lần so với người không tiêm vắc xin.

Trên thực tế, các loại vắc xin Covid-19 không thể bảo vệ 100% khỏi nguy cơ mắc bệnh. Không có loại vắc xin nào làm được nhiệm vụ này, cũng giống như không có phương pháp điều trị y tế nào đạt hiệu quả 100%. Điều này đồng nghĩa với việc không phải vắc xin Covid-19 không có tác dụng hoặc người dân không cần tiêm vắc xin.

Liên quan tới ca tử vong vì biến chứng Covid-19 của cựu Ngoại trưởng Powell, theo bà Wen, những người lớn tuổi và có bệnh nền thường có nguy cơ bị diễn biến nặng và tử vong sau khi bị “nhiễm trùng đột phá”.

Nhiễm trùng đột phá hay nhiễm đột phá là trường hợp một người được tiêm đầy đủ vắc xin ngăn ngừa một bệnh, nhưng bị mắc lại chính bệnh đó. Đây là nhóm thiếu sức đề kháng. Việc mắc căn bệnh đa u tủy xương cùng với tuổi cao làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng phá đối với ông Powell.

Do đó, theo bà Wen, đây cũng là một trong những lý do mũi tiêm vắc xin Covid-19 tăng cường đang được khuyến cáo sử dụng.

Hồi tháng Tám, các quan chức y tế liên bang Mỹ đã khuyến nghị người dân có hệ miễn dịch trung bình hoặc sức đề kháng cực yếu cần tiêm mũi thứ 3 vắc xin Covid-19 Pfizer hoặc Moderna.

Thậm chí, ngoài việc tiêm mũi tăng cường, những người có hệ miễn dịch yếu vẫn cần thực hiện nhiều biện pháp phòng bệnh, bởi họ thuộc nhóm dễ tổn thương trước diễn biến nặng do mắc Covid-19.

Bà Wen nhấn mạnh, vấn đề mấu chốt là có càng nhiều người tiêm vắc xin Covid-19 càng tốt để giảm tổng thể tỷ lệ nhiễm virus corona và bảo vệ cộng đồng. Nếu một người sống ở nơi có nhiều ca mắc bệnh, việc đeo khẩu trang ở nơi tụ tập đông người trong không gian kín sẽ được xem là biện pháp tăng cường bảo vệ khỏi nguy cơ mắc Covid-19.

Việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 còn là cách bảo vệ những người dễ tổn thương nhất trong cộng đồng, vì họ là những người có nguy cơ cao nhất gặp biến chứng nặng nếu không may nhiễm virus corona.

Nghiên cứu tại 13 bang ở Mỹ trong vòng 6 tháng qua cho thấy, những cá nhân đã tiêm phòng vắc xin Covid-19 đầy đủ chỉ có tỷ lệ 4% phải nhập viện điều trị vì mắc Covid-19.

Trong khi đó, những người trưởng thành chưa tiêm phòng vắc xin Covid-19 có nguy cơ phải nhập viện điều trị do mắc Covid-19 cao hơn 17 lần so với những người đã tiêm vắc xin, theo nghiên cứu của CDC.

Bên cạnh đó, số ca phải nhập viện gia tăng thường là những người lớn tuổi và có nhiều bệnh nền.

Nghiên cứu được Viện Y tế Quốc gia Mỹ hỗ trợ cũng chỉ ra rằng, các loại vắc xin Covid-19 đã ngăn chặn hơn 139.000 ca tử vong trong 5 tháng đầu tiên khi vắc xin được sử dụng ở Mỹ. Tính tới ngày 9/5, Mỹ có khoảng 570.000 ca tử vong vì Covid-19. Nếu như không có các loại vắc xin, khả năng con số người chết vì Covid-19 sẽ tăng lên thành 709.000.

Trên thực tế, Mỹ hiện mới chỉ có 57% dân số đã tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19, dù quốc gia này luôn sẵn có nhiều loại vắc xin để tiêm cho người dân.

