Những vấn nạn 'bệnh hoạn' trong xã hội khiến phụ nữ Nhật - Hàn khiếp sợ

Trong những năm 1990, Nhật Bản xuất hiện hiện tượng “hikikomori” ám chỉ những người trẻ tuổi tự giam mình trong phòng, từ chối giao lưu với gia đình và xã hội.

Và 20 năm sau, áp lực khiến hàng ngàn thanh niên Nhật tránh xa thế giới bên ngoài càng trở nên trầm trọng hơn. Việc bị cô lập trên mạng xã hội và thay đổi vai trò của giới đã tạo ra các trường hợp “incel” hay còn gọi là độc thân không tự nguyện, trong đó nam thanh niên dùng bạo lực đối với phụ nữ để giải tỏa sự u uất.

Yusuke Tsushima khai hắn muốn tấn công những người phụ nữ trông hạnh phúc. (Ảnh: SCMP)

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), ở quốc gia láng giềng Hàn Quốc, những thay đổi trong xã hội cũng đang trở thành thách thức đối với nam giới theo nhận định truyền thống. Đây là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng “khủng bố tinh dịch” mà đáng lẽ luật pháp Hàn Quốc cần phải liệt vào danh sách tội ác tình dục. “Khủng bố tinh dịch” mô tả việc nam giới xuất tinh lên tài sản của phụ nữ.

Tấn công phụ nữ để giải tỏa căng thẳng

Hồi tháng Tám, Yusuke Tsushima (36 tuổi) bất ngờ dùng dao tấn công nhiều hành khách trên chuyến tàu ở phía tây thủ đô Tokyo. Hậu quả, 10 người bị thương bao gồm một nữ sinh Đại học 20 tuổi bị tên Yusuke Tsushima đâm hơn 10 nhát dao và lưng và ngực.

Theo cảnh sát, động cơ gây án của Tsushima là do hắn oán giận phụ nữ vì xa lánh hắn trong các cuộc tụ tập xã giao và từ chối kết bạn trên ứng dụng hẹn hò.

“Sáu năm qua, tôi đã muốn sát hại những người phụ nữ trông hạnh phúc. Không ai được phép vui vẻ”, Tsushima khai với cảnh sát.

Hồi tháng Bảy, một người đàn ông ở Osaka đã bị bắt sau khi bôi chất thải của mình lên chiếc túi đeo vai của cô gái trẻ đang đi bộ trên đường. Hắn nói rằng, bản thân bị căng thẳng và có ác cảm với phụ nữ.

Hay như năm 2019, một người đàn ông đã tự sát sau khi tấn công một nhóm nữ sinh đang đứng chờ xe buýt ở thành phố Kawasaki, khiến 2 người tử vong và 17 người khác bị thương.

Trước đó một năm, một người đàn ông khác cũng đã dùng dao giết một hành khách và làm bị thương 2 người khác trên chuyến tàu siêu tốc ở ngoài thủ đô Tokyo. Thủ phạm là Ryuichi Iwasaki (51 tuổi) được xác định là một "hikikomori".

Nữ ca sĩ Mayu Tomita bị fan cuồng tấn công. (Ảnh: Twitter)

Đáng nói, vào tháng 5/2016, một fan cuồng có tên Tomohiro Iwazaki đã ra tay sát hại nữ ca sĩ Mayu Tomita (20 tuổi). Nạn nhân bị đâm hơn 60 nhát dao khi cô đang trên đường tới buổi biểu diễn ở Tokyo. Trước đó, cô Tomita đã trả lại sách và đồng hồ mà Iwazaki tặng. Iwazaki thậm chí còn gửi hơn 400 tin nhắn đe dọa trên mạng xã hội trước khi ra tay giết hại nữ ca sĩ. Cuối cùng, Iwazaki nhận án hơn 14 năm tù giam.

Ông Makoto Watanabe, Giáo sư ngành truyền thông tại Đại học Hokkaido Bunkyo, nhận định bạo lực là phản ứng của sự vô vọng mà thế hệ nam thanh niên Nhật đang phải đối mặt.

“Cách đây 20 năm, hikikomori là hiện tượng đáng lo ngại, nhưng họ không có xu hướng bạo lực mà chỉ tự cô lập bản thân. Nhưng cuộc sống ở Nhật Bản ngày càng khốc liệt hơn. Nhiều người trẻ có suy nghĩ các nhà lãnh đạo của họ không quan tâm tới họ và suy nghĩ tiêu cực này càng gia tăng trong giai đoạn dịch Covid-19. Cuộc sống đối với nhiều người trở nên vô vọng hơn, họ cảm thấy mình đang bị tụt hậu so với người khác. Điều này khiến họ trở nên tức giận”, ông Watanabe cho hay.

Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất chứng kiến hiện tượng “incel”. Hồi đầu tháng Chín, một nam than niên 22 tuổi người Anh đã ra tay giết hại 5 người bao gồm chính thủ phạm ở thị trấn Plymouth. Trước đó, hắn đã cho đăng nhiều tin nhắn tức giận về những phụ nữ “kiêu ngạo” và cho biết hắn “chua xót và ghen tị” vì không thể tìm được bạn gái.

Tuy nhiên, hiện tượng “incel” ở Nhật được cho xuất phát từ sự thay đổi kỳ vọng ở nam và nữ giới mà đặc biệt là ở thế hệ trẻ tuổi.

“Tôi nhận thấy phụ nữ trẻ tuổi ở Nhật ngày càng được tự do và ít căng thẳng hay chịu áp lực ít hơn so với nam giới ở cùng độ tuổi. Xã hội cho rằng, nam giới cần phải học tập chăm chỉ, đỗ vào trường Đại học tốt và sau đó có công việc lương cao để nuôi sống gia đình. Tư tưởng xưa cũ khiến nam giới bị kìm kẹp giữa giá trị truyền thống và tình hình hiện tại. Trái lại, phụ nữ Nhật Bản không còn chịu định kiến, mà họ ngày càng tự do hơn”, ông Watanabe cho biết.

“Khủng bố tinh dịch”

Hàn Quốc lại đang chứng kiến hành vi “khủng bố tinh dịch” liên quan tới việc đàn ông xuất tinh vào quần áo hoặc tài sản của phụ nữ.

Hồi tháng Năm, một công chức Hàn Quốc đã bị phạt 3 triệu won (2.500 USD), sau khi bị tòa án kết tội “phá hoại tài sản” vì xuất tinh vào cốc cà phê của nữ đồng nghiệp 6 lần trong vòng 6 tháng.

Còn vào năm 2019, một nam sinh bị bỏ tù 3 năm vì "cố ý gây thương tích", sau khi đổ hỗn hợp tinh dịch, nước bọt, thuốc nhuận tràng và thuốc kích dục vào cốc cà phê của bạn học, chỉ vì trước đó cô bạn từ chối lời lời tán tỉnh của hắn.

Vào năm 2018, truyền thông địa phương đưa một người đàn ông còn ném bao cao su đã qua sử dụng vào túi xách của một cô gái trong lúc cô này đang chờ tàu.

Trong những vụ việc trên, tòa án Hàn Quốc chỉ truy tố bị cáo tội “cố ý phá hoại” và cho rằng không đủ bằng chứng để kết luận đây là hành vi quấy rối tình dục.

Tuy nhiên, các nhà vận động ở Hàn Quốc yêu cầu chính phủ nước này sửa đổi luật để liệt những hành động như trên vào dạng tội phạm tình dục và cần bị xử lý mạnh tay.

"Khủng bố tinh dịch" trở thành vấn nạn nhức nhối ở Hàn Quốc. (Ảnh: VICE)

Nam thanh niên là thủ phạm chính

Theo ông William Cleary, Giám đốc dịch vụ hỗ trợ tư vấn và khủng hoảng TELL ở Tokyo, vấn đề càng trở nên trầm trọng xuất phát từ thực tế, Nhật Bản và Hàn Quốc là những xã hội công nghệ cao và siêu kết nối.

“Dù công nghệ hứa hẹn giúp con người tăng tính kết nối hơn bao giờ hết, nhưng nó cũng có mặt trái. Công nghệ khiến không ít người trở nên bị cô lập hơn và hậu quả là họ bị mất sự cân bằng hành vi. Trong xã hội những năm gần đây, chúng ta ít quan tâm tới nam giới hơn, nhưng họ lại chính là đối tượng ‘bị bỏ lại phía sau’ mà không có cách nào để vượt qua được”, ông Cleary nhận định.

Cũng theo ông Cleary, đại dịch Covid-19 dường như khiến suy nghĩ bị cô lập trở nên phổ biến hơn đối với các nam thanh niên.

“Con người đã quen với các tương tác xã hội tại nơi làm việc, tại trường học và cả thế giới rộng mở. Do đó khi mọi thứ bị đóng cửa, một số người bắt đầu cảm thấy lo lắng, buồn bã và yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngày càng có nhiều người mắc vấn đề tâm lý hoặc thể hiện sự bạo lực đối với người khác”, ông Cleary nói thêm.

Bà Chisato Kitanaka, Phó Giáo sư nghiên cứu tình trạng bạo lực tình dục tại Đại học Hiroshima, nhấn mạnh bạo lực nhằm vào phụ nữ không còn là hiện tượng mới xuất hiện ở Nhật Bản, nhưng chính internet đang làm vấn đề trầm trọng hơn.

“Rõ ràng ngày càng nhiều vụ án bạo lực tình dục trên mạng được báo cáo tới cảnh sát”, theo bà Kitanaka, những kẻ phạm tội thường chụp trộm, quay lén và chia sẻ hình ảnh nhạy cảm, thậm chí là dùng công nghệ deep fake để ghép khuôn mặt của người khác vào ảnh khiêu dâm.

Cũng theo bà Kitanaka, tình trạng bạo lực tình dục trên mạng trở nên nan giải là do đại dịch khiến nhiều người đang phải ở nhà và thủ phạm phần lớn là những nam thanh niên trẻ tuổi, có kỹ năng sử dụng công nghệ máy tính thành thạo.

Sau cuộc tấn công hồi tháng trước ở Tokyo, các nhóm nữ quyền đã yêu cầu chính phủ Nhật Bản đưa ra biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với đàn ông có hành vi bạo lực về giới.

"Bất cứ người đàn ông nào bị bắt giữ vì tấn công phụ nữ cần phải hiểu rằng, hắn sẽ bị trừng trị thích đáng. Họ cần biết hành vi phạm tội sẽ bị bắt và không chỉ là ngồi tù ngắn hạn. 10 năm tù là thời gian ngắn nhất đối với những đối tượng gây án”, bà Tsumie Yamaguchi, phát ngôn viên của nhóm Women In A New World chia sẻ.

Nỗi đau của những cô gái Hàn Quốc có bạn trai vũ phu Vấn nạn bạo hành hẹn hò ở Hàn Quốc đang có xu hướng gia tăng khiến những cô gái có người yêu vũ phu chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Minh Thu (lược dịch)