Valentine vào mùng 3 Tết, Trung Quốc vẫn chiều lòng các cặp đôi muốn đăng ký kết hôn

Ngày lễ Tình nhân (Valentine) năm nay rơi đúng vào mùng 3 Tết Nguyên đán. Điều này có nghĩa là niềm vui được nhân đôi khi mọi người vừa có thể sum vầy cùng người thân trong gia đình, vừa có được ngày kỷ niệm tình yêu đáng nhớ với người yêu.

Tuy nhiên, nhiều cặp đôi có ý định thắt chặt tình cảm bằng việc hai người cùng ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn đúng ngày Valentine đang băn khoăn liệu họ có thể hiện thực hóa ý định hay không, do các cơ quan hành chính nhà nước vẫn đóng cửa trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Để giải tỏa mối lo của người dân, chính quyền nhiều khu vực trên lãnh thổ Trung Quốc đã ra thông báo nhấn mạnh, họ sẽ sắp xếp để các cặp đôi đăng ký kết hôn đúng ngày Valentine bằng việc gọi điện đặt lịch trước.

Dù trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, chính quyền nhiều khu vực ở Trung Quốc vẫn nhận làm đăng ký kết hôn cho người dân đúng ngày Valentine. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Cụ thể, thị trấn Cát An của tỉnh Giang Tây thông báo chính quyền địa phương sẽ vẫn tiến hành nhận làm đăng ký kết hôn trong suốt thời gian nghỉ Tết. Dù ngày Valentine không phải là ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc, nhưng cơ quan hành chính công ở thị trấn Cát An cho hay do nhiều người trẻ xem Ngày lễ Tình nhân là “ngày đẹp” để đăng ký kết hôn, nên họ quyết định mở cửa phòng làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dân, theo hãng tin The Paper.

Thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến cũng đã ban hành hướng dẫn tới một số quận huyện về việc cung cấp các dịch vụ hành chính trong ngày Valentine. Theo đó, người dân địa phương có thể đặt chỗ trực tuyến và cơ quan hành chính công sẽ sắp xếp thời gian để xử lý công việc.

Song chính quyền nhiều địa phương cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước nguy cơ lây lan của đại dịch Covid-19. Theo đó, việc số lượng lớn cặp đôi tới văn phòng hành chính công vào một thời điểm sẽ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

“Ngoài việc dành thời gian bên người yêu, có lẽ chúng ta nên dành thêm thời gian cho gia đình mình. Hoặc tốt hơn, chúng ta có thể đưa người yêu tới nhà để chung vui cùng gia đình và dành cả ngày Valentine bên tất cả những người thân yêu”, một cư dân mạng bày tỏ suy nghĩ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, số lượng cặp đôi đăng ký kết hôn đang giảm mạnh tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Trung Quốc. Nguyên nhân là do giới trẻ có xu hướng lựa chọn cuộc sống độc thân hoặc trì hoãn làm đám cưới vì tác động của nhiều yêu tố như công việc bận rộn, chi phí sinh đẻ và nuôi con cao, cùng mong ước có được cuộc sống độc lập.

Minh Thu (lược dịch)