Vắc xin Covid-19 đầu tiên được phép tiêm cho trẻ từ 5 – 11 tuổi ở Mỹ

Hôm 29/10, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng vắc xin Covid-19 Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 – 11 tuổi. Pfizer trở thành vắc xin Covid-19 đầu tiên được Mỹ cấp phép sử dụng cho nhóm trẻ trong độ tuổi từ 5 – 11.

Bé gái 5 tuổi tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 Pfizer tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, vắc xin Pfizer sẽ chưa được tiêm ngay lập tức cho nhóm trẻ này. Bởi Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn cần đưa ra khuyến cáo chi tiết hơn về cách thức tiêm phòng cho trẻ vào ngày 2/11. Quyết định cuối cùng sẽ do Giám đốc CDC công bố sau đó.

Pfizer cho biết từ ngày 30/10, hãng sẽ vận chuyển vắc xin Covid-19 tới các nhà thuốc, cơ sở nhi khoa và các đơn vị khác để chuẩn bị tiêm phòng cho trẻ.

Quyết định của FDA sẽ tác động tới 28 triệu trẻ từ 5- 11 tuổi ở Mỹ. Trong số này, nhiều trẻ bày tỏ hy vọng sớm được trở lại trường để học.

Hiện tại, chỉ có một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Cuba và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cấp phép tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm từ 5 – 11 tuổi và thậm chí là trẻ nhỏ tuổi hơn.

Đối với trẻ từ 5 – 11 tuổi, FDA cấp phép tiêm liều lượng 10 microgram với 2 mũi cách nhau 3 tuần. Liều lượng 10 microgam chỉ bằng 1/3 so với nhóm từ 12 tuổi trở lên.

Các chuyên gia của FDA cho hay, việc tiêm liều lượng thấp sẽ giúp giảm nguy cơ gặp phải tác dụng phụ, sau khi tình trạng viêm cơ tim xuất hiện ở nhóm người trẻ tuổi sau tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer và Moderna được báo cáo.

Mỹ hiện có khoảng 58% dân số đã được tiêm đủ liều vắc xin Covid-19. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với Anh và Pháp. Nhiều người trưởng thành ở Mỹ vẫn chần chừ chưa đi tiêm vắc xin Covid-19, do đó việc tiêm phòng ở trẻ nhỏ được cho sẽ gặp khó khăn hơn do cần sự chấp thuận của bố mẹ và người giám hộ.

“Chúng tôi hy vọng khi mọi người nhìn thấy trẻ em được tiêm phòng, được bảo vệ và được tham gia các hoạt động mà không cần phải lo sợ, sẽ có thêm nhiều người đưa con trẻ đi tiêm”, Tiến sĩ Janet Woodcock, quyền Giám đốc FDA nói trong cuộc họp báo hôm 29/10.

Cả Pfizer và BioNTech khẳng định quá trình thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc xin Covid-19 của hãng đạt hiệu quả 90,7% trong việc ngăn chặn nguy cơ nhiễm virus corona ở trẻ từ 5 – 11 tuổi.

Mỹ bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi hồi tháng Năm. Theo CDC, độ phủ vắc xin trong nhóm 12 – 17 tuổi là thấp hơn so với nhóm cao tuổi hơn.

Vắc xin Covid-19 Pfizer được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ vào tháng 12/2020 để tiêm cho người từ 16 tuổi.

Hồi đầu tuần này, Moderna đã báo cáo bản nghiên cứu cho thấy vắc xin của hãng tạo phản ứng miễn dịch mạnh đối với nhóm trẻ từ 6 – 11 tuổi. Hiện Moderna đang chờ cơ quan chức năng Mỹ cấp phép sử dụng cho nhóm trẻ từ 12 – 17 tuổi.

Minh Thu (lược dịch)