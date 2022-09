Tài xế ô tô nổ súng bắn chết 3 học sinh 18 tuổi sau va chạm với xe máy

Tức giận sau va chạm giao thông với xe máy, nam tài xế lái ô tô đã xuống xe và nổ súng bắn chết 3 học sinh đều 18 tuổi.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nam đối tượng (42 tuổi) sau khi người này bắn chết 3 học sinh cấp 3 trong vụ va chạm giao thông giữa chiếc ô tô BMW và xe máy chở 3 nạn nhân.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, cảnh sát Thái Lan cho hay đối tượng Theerasak Boonruang hiện đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 1. Trước khi xảy ra va chạm giao thông với chiếc xe máy chở 3 học sinh tại quận Khao Phanom thuộc tỉnh Krabi, miền nam Thái Lan vào ngày 6/9, tài xế Theerasak đã sử dụng ma túy đá.

Tài xế ô tô (ở giữa) bị cảnh sát bắt do nổ súng bắn chết 3 học sinh sau vụ va chạm với xe máy. (Ảnh: Thai Examiner)

Tức giận sau khi vụ va chạm làm vỡ kính chắn gió, tài xế Theerasak đã bước ra khỏi xe và nổ súng bắn chết 3 nạn nhân đều 18 tuổi gồm 1 nam và 2 nữ. Thậm chí, trước khi rời khỏi hiện trường, đối tượng còn cho phóng hỏa chiếc xe máy của 3 nạn nhân.

Những người đi đường phát hiện chiếc xe máy bị cháy đã báo cho lực lượng cứu hộ. Cảnh sát sau đó tìm thấy thi thể của 3 học sinh cấp 3 nằm bên đường với nhiều vết đạn bắn.

Cảnh sát cho biết nam sinh bị bắn vào mặt, còn 2 nữ sinh bị bắn vào lưng. Các sĩ quan cảnh sát cũng phát hiện nhiều mảnh vỡ từ chiếc ô tô sau vụ va chạm giao thông, cùng các vỏ đạn được bắn từ khẩu súng hoa cải.

Quá trình điều tra dẫn cảnh sát tới cửa hàng bán lốp xe ô tô do tài xế Theerasak điều hành nằm tại khu Pheru Tiew của quận Khao Phanom. Tại đây, cảnh sát phát hiện chiếc xe ô tô đã xảy ra va chạm với xe máy của 3 nạn nhân bị bắn chết.

Các sĩ quan cảnh sát đã yêu cầu đối tượng Theerasak đầu hàng, nhưng hắn vẫn cố tình lẩn trốn bằng cách đi qua lối cửa bên hông. Cuối cùng, hắn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khai với cảnh sát, Theerasak nói hắn không biết các nạn nhân và cũng không cãi vã với họ, nên hành vi nổ súng là do tác động của việc sử dụng ma túy đá liều cao.

Ngoài tội giết người, Theerasak còn bị cáo buộc sở hữu súng trái phép và sử dụng ma túy.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vào năm 2018, đường phố Thái Lan được mệnh danh là nơi chết chóc nhất ở khu vực Đông Nam Á. Theo đó, tỷ lệ tử vong liên quan tới các vụ tai nạn giao thông ở Thái Lan là 32,7/100.000 người.

Chính phủ Thái Lan đã có những nỗ lực trấn áp vấn nạn tài xế lái xe trong tình trạng có sử dụng ma túy hoặc uống rượu. Một số biện pháp răn đe cũng được triển khai như sử dụng hình ảnh camera hành trình để lật tẩy những tài xế có hành vi lái xe nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo WHO, tỷ lệ tử vong cao trong các vụ tai nạn giao thông ở Thái Lan là do việc thực thi các quy định lái xe an toàn còn yếu kém. Theo đó, chỉ 51% người điều khiển xe máy ở Thái Lan đội mũ bảo hiểm, và 58% tài xế ô tô thắt đai an toàn khi điều khiển phương tiện.

Đáng nói, vào năm 2021, Tòa án Tối cao Thái Lan đã giảm án từ 10 năm tù xuống còn 3 năm 4 tháng cho một nam bị cáo sau hành vi bắn chết một học sinh trong lúc tranh chấp chỗ đỗ xe bên đường. Vụ việc xảy ra ở miền đông Thái Lan vào năm 2017. Thậm chí, vị thẩm phán còn hoãn thi hành án tù cho nam bị cáo và chuyển sang hình phạt thử thách trong vòng 2 năm.

Minh Thu (lược dịch)