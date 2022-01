Chuyên gia Kava Khoja của Khoa lý thuyết Kinh tế trường Đại học kinh tế mang tên Plekhanov (Nga) chia sẻ với Prime rằng, Franc Thụy Sĩ, Yên Nhật và Krone Na Uy là những đồng tiền ổn định nhất.

Cuộc khủng hoảng toàn cầu, bắt đầu do đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa và thị trường lao động, mà còn ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, nơi USD được coi là “đồng tiền ổn định và đáng tin cậy nhất” đóng vai trò như loại tiền tệ dự trữ của thế giới.

Theo ông Kava Khoja, bây giờ tình hình đã thay đổi. “Một phần đáng kể trong dự trữ của hầu hết các ngân hàng được tính bằng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ theo truyền thống được coi là một công cụ rất đáng tin cậy để đầu tư. Tuy nhiên, những vấn đề mà nền kinh tế Mỹ phải đối mặt, đặc biệt là tỷ lệ lạm phát trên 6% tính theo năm đã làm suy yếu đáng kể vị thế của USD so với các đồng tiền khác”, chuyên gia của trường Đại học kinh tế mang tên Plekhanov nhận định.

USD không phải là đồng tiền ổn định nhất. (Ảnh: Depositphotos)

“Vào năm 2021, đồng tiền ổn định nhất là Franc Thụy Sĩ, điều này có được là do nền kinh tế mạnh và hệ thống ngân hàng đáng tin cậy”, ông Khoja cho biết.

Ông Khoja nói thêm: “Điều đáng chú ý là ở Thụy Sĩ trong những năm gần đây tỷ lệ lạm phát trung bình là 0,6%”.

Theo ông Khoja, 3 đồng tiền ổn định nhất còn có Yên Nhật và Krone Na Uy. “Tình hình kinh tế ổn định, cũng như tỷ lệ lạm phát thấp trong những năm gần đây là những yếu tố chính tạo nên độ tin cậy của các đồng tiền này”, chuyên gia của Plekhanov nhấn mạnh.

Cũng theo chuyên gia này, nếu nói về các loại tiền tệ ổn định nhất về giá trị so với USD, thì theo ông, đồng Dinar Kuwait, Dinar Bahrain, Rial Omani và Dinar Jordan nằm trong top 3.

“Ngày nay có rất nhiều lời bàn tán về tiền điện tử. Tuy nhiên, sự biến động mạnh trên thị trường này khiến chúng không được coi là một tài sản ổn định”, ông Khoja giải thích.

Đồng tiền sinh lời nhiều nhất 2022

Trong năm 2022, các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào đồng Franc, do Thụy Sĩ liên tục có lạm phát thấp, không phụ thuộc vào một hoặc hai lĩnh vực, năng suất lao động cao, lãi suất tái cấp vốn thấp cũng như cán cân thương mại tích cực.

Theo các nhà kinh tế, đồng Koruna Czech sẽ trở thành một trong những đồng tiền đáng tin cậy nhất để cất giữ tiền tiết kiệm. Nó mạnh lên 61% so với USD. Ba đồng tiền hàng đầu trong số các đồng tiền đáng tin cậy trong năm 2022 là Dollar New Zealand, tỷ giá của đồng tiền này đã tăng thêm 33% so với USD. Sự ổn định của Dollar New Zealand được đảm bảo bởi nền kinh tế thị trường phát triển.

Đồng thời, các chuyên gia khuyên nên tiết kiệm bằng USD trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách, rủi ro địa chính trị và sự lây lan các chủng Covid-19 mới.

Thanh Bình (lược dịch)