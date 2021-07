Uống rượu tự nấu trong đám tang khiến 11 người chết bất thường

Thời gian gần đây, Campuchia liên tục ghi nhận số ca tử vong vì uống phải rượu giả hoặc rượu chứa độc tố. Hôm 4/7, một sĩ quan cảnh sát Campuchia cho hay, 11 người dân làng đã tử vong sau khi uống rượu gạo nghi chứa độc tố tại một đám tang.

Kể từ ngày 2/7, 11 người tham dự lễ tang ở tỉnh ven biển Kampot nằm cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 155 km, đã tử vong và 10 người khác phải nhập viện điều trị sau khi cùng ăn uống.

Uống rượu tự nấu nghi chứa độc tố trong đám tang khiến 11 người Campuchia tử vong. (Ảnh minh họa)

“Các nạn nhân đã bị hoa mắt chóng mặt sau khi uống rượu”, CNA dẫn lời một sĩ quan cảnh sát Campuchia.

Người này cho biết thêm, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu để điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của 11 người sau khi cùng uống rượu trong tang lễ.

Rượu tự nấu là thức uống khá phổ biến ở miền quê Campuchia tại các bữa tiệc cưới, lễ hội làng và đám ma. Nguyên nhân là do rượu tự nấu có giá thành rẻ hơn nhiều so với các thức uống có nhãn mác và đăng ký bản quyền thương mại.

Tuy nhiên, do là sản phẩm được người dân địa phương sản xuất nên các quy định về an toàn thực phẩm đối với rượu tự nấu không được coi trọng. Đây chính là lý do từng xảy ra không ít trường hợp số lượng lớn người tử vong chỉ sau 1 bữa tiệc hay lễ hội làng ở Campuchia.

Hồi tháng Sáu, ít nhất 15 người nấu và bán rượu đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ. Ngoài ra, Bộ Y tế Campuchia cũng nhiều lần khuyến cáo người dân tránh sử dụng các thức uống nghi bị nhiễm độc.

Trong vòng 2 tháng qua, hơn 30 người ở Campuchia đã tử vong trong 3 vụ việc do uống rượu tự nấu chứa methanol. Khi tiêu thụ một lượng lớn methanol, người dùng có thể bị mất thị lực hoặc tổn thương mắt.

