Theo nghiên cứu của tập đoàn tư vấn The Boston Consulting Group (BCG), vào năm 2029 Trung Quốc có thể vượt Mỹ về số lượng người siêu giàu có tài sản cá nhân vượt quá 100 triệu USD.

“Nếu tốc độ tăng trưởng tài sản đầu tư hàng năm vẫn ở mức 13% hiện tại, tài sản của giới siêu giàu ở Trung Quốc sẽ là 10,4 nghìn tỉ USD vào năm 2029, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, hãng tin RIA dẫn thông tin của nghiên cứu cho biết.

Theo ghi nhận, tổng tài sản đầu tư của giới siêu giàu trên thế giới năm ngoái lên tới 22 nghìn tỉ USD, tương đương 15% tổng tài sản thế giới.

Trung Quốc sắp vượt Mỹ về số lượng người siêu giàu? (Ảnh: RIA)

Các chuyên gia BCG dự đoán rằng Mỹ sẽ theo sát Trung Quốc. Mức phúc lợi dự kiến ​​của những người thuộc nhóm này sẽ là 9,9 nghìn tỉ USD vào năm 2029.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng phát hiện ra rằng chân dung của giới siêu giàu đang thay đổi, một bộ phận thế hệ trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 50 đang ngày càng gia tăng. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này là do những người trẻ tuổi có tầm nhìn đầu tư và sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn. Đồng thời, giới siêu giàu ngày nay thường tìm cách sử dụng vốn của họ cho lợi ích công cộng, bên cạnh việc tạo ra thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, theo BCG, nhiều nhà quản lý tài sản tư nhân vẫn chưa sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho những người siêu giàu mới này.

Bà Anna Zakrzewski, Giám đốc điều hành của BCG cho biết, tỷ lệ phụ nữ trong phân khúc siêu giàu hiện là 12%, phần lớn sống ở Mỹ, Đức và Trung Quốc. Theo bà Zakrzewski, phân khúc thế hệ trẻ cũng sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai trong vòng một thập kỷ tới.

“Để tận dụng cơ hội cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo, các nhà quản lý phải có khả năng cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa, cho dù đó là khách hàng ở phân khúc nhu cầu đơn giản hay người siêu giàu”, bà Zakrzewski nói.

Được biết, hiện Mỹ vẫn dẫn đầu về số lượng tỷ phú với 724 người. Trung Quốc đứng thứ hai với 698 người. Trong năm qua, kỷ lục 210 tỷ phú mới đã xuất hiện ở Trung Quốc. Ấn Độ ở vị trí thứ ba (140 người), tiếp theo là Đức (136 người) và Nga (117 người).

Trước đó, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã có thêm 33 tỷ phú vào năm ngoái, nâng tổng số lên 100 người, trong khi ở New York là 99 người. Như vậy, thành phố này lần đầu tiên trở thành thủ đô tỷ phú thế giới.

Cụ thể, trong năm qua có 33 tỷ phú mới đã xuất hiện ở thủ đô Trung Quốc, trong khi chỉ có 7 tỷ phú ở New York. Đồng thời, có 21 triệu người sống ở Bắc Kinh, gấp 2,5 lần dân số của New York (8,4 triệu).

Mặc dù Bắc Kinh hiện có nhiều tỷ phú hơn New York nhưng tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú ở New York vẫn lớn hơn 80 tỉ USD so với tổng số tài sản các tỷ phú đang nắm giữ ở Bắc Kinh.

Cư dân giàu nhất Bắc Kinh là Trương Nhất Minh, người sáng lập ứng dụng chia sẻ video trực tuyến TikTok và là giám đốc điều hành của công ty mẹ ByteDance. Giá trị tài sản ròng của tỷ phú này đã tăng gấp đôi lên 35,6 tỉ USD.

Ngược lại, cư dân giàu nhất của thành phố New York là cựu Thị trưởng Michael Bloomberg, có khối tài sản trị giá 59 tỉ USD.

Thanh Bình (lược dịch)