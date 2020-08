Trung Quốc bị thiệt hại nặng bởi lũ lụt và thiên tai trong tháng 7/2020

Các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã đưa ra những con số “lịch sử” về thiệt hại của Trung Quốc do thảm họa thiên nhiên trong tháng 7/2020.

Bộ Quản lý Khẩn cấp ngày 5/8 thông báo, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Tài nguyên thiên nhiên, Bộ Tài nguyên Nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn và Cục Khí tượng, gần đây đã phối hợp tiến hành phân tích, thống kê ảnh hưởng của Trung Quốc trước các thảm họa thiên nhiên trong tháng 7/2020.

Theo đó, tháng 7/2020, toàn Trung Quốc bị chi phối bởi lũ lụt, thảm họa địa chất, ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi mưa đá, động đất, hạn hán và cháy rừng ở các mức độ khác nhau. Các thảm họa thiên nhiên đã khiến 43,08 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng, trong đó có 130 người thiệt mạng và mất tích, 2,997 triệu người đã được di tản khẩn cấp; 27.000 ngôi nhà bị sập; 244.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau; diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 5.606 nghìn ha, tổng giá trị kinh tế thiệt hại lên đến 117 tỷ NDT.

So với cùng kỳ năm 2019, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tăng 72%, số người chết và mất tích do thảm họa giảm 30%, số lần phải di tản khẩn cấp tăng 125%, số nhà bị sập tăng 6%, thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 107%. So với cùng kỳ trong 5 năm trở lại đây, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và số người mất tích, thiệt mạng giảm lần lượt 9% và 58%, số người phải di tản khẩn cấp tăng 18%, số nhà bị sập giảm 74% và thiệt hại kinh tế trực tiếp về cơ bản là như nhau.

Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại nhiều con sông ở Trung Quốc. Nguồn: China.com.

Lũ lụt nghiêm trọng tại sông Dương Tử, sông Hoài và Thái Hồ

Trong tháng 7/2020, toàn Trung Quốc xảy ra 6 đợt mưa diện rộng với cường độ mạnh, lượng mưa trung bình là 157,5 mm, cao hơn 8,8% so với cùng kỳ trong những năm trước đây. Các cơn mưa có đặc điểm là lượng mưa tích lũy lớn, thời gian dài, có tính cực đoan và chồng điệp tại nhiều khu vực, chủ yếu tập trung ở khu vực giữa và hạ lưu của sông Dương Tử và lưu vực sông Hoài.

Trong đó lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử hơn 31,6% so với cùng kỳ các năm trước đây, cao hơn cả mức cao lịch sử năm 1961. Tại An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và những nơi khác, 46 trạm quan sát cấp quốc gia đã vượt mức cảnh báo trong tháng 7/2020, 20 trong số đó vượt quá giá trị cảnh báo cực đoan trong lịch sử.

Các sông, hồ chính của Trung Quốc đều có mực nước cao vượt mức lịch sử. Vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử cao hơn 40% đến 60%, sông Hoài cao hơn 1,7-1,8 lần, mực nước sông Hoàng Hà cao hơn gần 1 lần. Lũ lụt vượt mức cảnh báo đã xảy ra ở 385 con sông tại 23 tỉnh (khu tự trị và thành phố).

133 con sông bao gồm dòng chính của sông Dương Tử, hồ Phàm Dương, hồ Thái Hồ, hồ Động Đình và mạng lưới sông ở các khu vực xung quanh đã xuất hiện siêu lũ. 39 con sông như dòng chính sông Trường Giang ở Giang Tây, dòng chính của trung du sông Hoài, An Huy, hồ Sào đã xảy ra lũ lụt vượt mức “khủng khiếp” nhất trong lịch sử.

Triều Thiên Môn trung tâm của Trùng Khánh chìm trong biển nước. Nguồn: China.com.

38.173 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Trong tháng 7/2020, nhiều nơi ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt mưa lớn kéo dài, 25 tỉnh (khu, thành phố) của Trung Quốc và Tân Cương đã xảy ra lũ lụt. Đặc biệt là An Huy phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ ở 3 dòng sông Dương Tử, sông Hoài và hồ Sào.

Dòng chính của sông Dương Tử, hồ Phàm Dương, hồ Động Định và hồ Thái Hồ tiếp tục có mực nước cao, làm cho các tỉnh ở trung - hạ du sông Dương Tử như An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam bị tàn phá nghiêm trọng. Các cơ sở hạ tầng tại các khu vực này bị thiệt hại nặng nề, hàng triệu người phải di tản khẩn cấp và cần hỗ trợ tái định cư dài hạn.

Theo thống kê, thảm họa lũ lụt ở Trung Quốc trong tháng 7/2020 đã ảnh hưởng tới 38,173 triệu người, 56 người chết và mất tích và 2,996 triệu người phải tái định cư khẩn cấp; 27.000 ngôi nhà bị sập và 240.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau; diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 388,7 nghìn ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 109,74 tỷ NDT. So với cùng kỳ trong năm năm qua, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tái định cư khẩn cấp trong tháng 7/2020 đã tăng 62,5% và 88,6%. Ngoài ra, thảm họa địa chất trong tháng 7/2020 cũng đã khiến 60 người chết và mất tích.

2,79 triệu người bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở 4 tỉnh

Tháng 7/2020, lượng mưa ở miền trung và miền nam của khu vực Đông Bắc Trung Quốc, miền đông của khu vực Bắc Trung Quốc và miền nam Trung Quốc đều thấp hơn 40% đến 80% so với các năm trước. Tại khu vực phía bắc, hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra ở Nội Mông, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Tân Cương và các nơi khác. Theo thống kê, hạn hán đã khiến 2,79 triệu người bị ảnh hưởng và diện tích đất trồng bị thiệt hại là gần 12 triệu ha.

Còn ở khu vực phía nam, trong tháng 7/2020 không xuất hiện bất kỳ cơn bão nào, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949 (thành lập đất nước Trung Quốc) trở lại đây. Do vậy, các khu vực này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán. Nhiều tỉnh, thành Trung Quốc có nhiệt độ cao bất thường như Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây.

Ngoài lũ lụt, Trung Quốc cũng ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa khác. Nguồn: China.com.

Thảm họa gió và mưa đá gây thiệt hại nặng nề

Tháng 7/2020, đã có 10 đợt thời tiết đối lưu mạnh mẽ trên toàn Trung Quốc, và 20 tỉnh (khu tự trị, đô thị) cùng khu vực Tân Cương đã hứng chịu thảm họa gió và mưa đá ở các mức độ khác nhau. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Thiểm Tây và Tân Cương là 2,4 tỷ NDT.

Ngoài ra, trong tháng 7/2020, đã có 106 vụ cháy rừng trên khắp Trung Quốc tuy nhiên không gây thương vong, các vụ cháy chủ yếu xảy ra ở vùng núi Mông Cổ và Hắc Long Giang. So với mức trung bình của cùng kỳ trong năm năm qua, số vụ cháy rừng tăng 48 vụ, đạt 84%.

Động đất ở Hà Bắc và Tây Tạng

Trong tháng 7/2020, tổng cộng có 20 trận động đất có cường độ 4.0 hoặc cao hơn đã xảy ra ở Trung Quốc đại lục, số trận động đất cấp 4 và 5 cao hơn đáng kể so với cùng kỳ trong những năm trước đây. Đặc biệt, ngày 12/7 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,1 độ richter ở Đường Sơn, Hà Bắc, nhưng không gây thiệt hại về con người. Ngày 23/7 xảy ra trận , động đất mạnh 6,6 độ richter ở Nyima, Tây Tạng, đây là trận động đất có cường độ lớn nhất ở Trung Quốc đại lục trong năm 2020. Tuy nhiên, tâm chấn nằm ở khu vực dân cư thưa thớt và chỉ gây thiệt hại cho hơn 50 cơ sở hạ tầng.

Đức Trí (lược dịch)