Trực thăng của ông Trump được rao bán

Chiếc trực thăng sơn chữ “TRUMP” trên cần đuôi từng được ông Donald Trump sử dụng trong khoảng thời gian ông dẫn chương trình truyền hình thực tế “The Apprentice” đang được rao bán.

Chiếc trực thăng sơn màu đen, trắng với các đường viền màu đỏ được trang bị nội thất sang trọng với 6 ghế bọc da và dây đai an toàn bằng vàng. Ngoài ra, nhiều phụ kiện còn được ốp bằng gỗ gụ châu Phi và dát vàng.

Trực thăng Sikorsky S-76B của ông Trump từng là biểu tượng thường xuyên xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế Mỹ. (Ảnh: Sputnik)

Công ty Aero Asset có trụ sở tại thành phố Toronto của Canada cùng với công ty Jet Edge Partners tại Mỹ đang rao bán chiếc trực thăng Sikorsky S-76B của Tổng thống Trump. Hiện trực thăng được cất trong nhà kho ở New Jersey. Tuy nhiên, sản phẩm rao bán đã được xóa chữ "TRUMP" trên phần cần đuôi.

Theo quảng cáo, chiếc trực thăng Sikorsky S-76B của Tổng thống Trump được sản xuất vào năm 1989. Đây là loại trực thăng dân sự phổ biến được giới nhà giàu thế giới sử dụng như cố ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ Kobe Bryant. Chiếc S-76B của ông Bryant đã bất ngờ gặp nạn trên bầu trời California hồi đầu năm nay, khiến toàn bộ những người có mặt trên trực thăng thiệt mạng.

Chiếc trực thăng của Tổng thống Mỹ đã thực hiện 6.259 giờ bay. Hiện giá bán của chiếc trực thăng chưa được niêm yết trên trang quảng cáo. Theo đó, giá chốt được cho là còn tùy thuộc vào thương thuyết giữa bên mua và bên bán.

Song hồi tháng 4/2016, tờ New York Times từng định giá chiếc trực thăng S-76B của ông Trump là 875.000 USD. Cũng theo New York Times, ông Trump còn sở hữu 2 chiếc trực thăng khác cũng do hãng Sikorsky nay thuộc Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.

Điều đáng nói, trong giai đoạn vận động tranh cử Tổng thống Mỹ lần đầu tiên, ông Trump từng đề nghị cho các em nhỏ đi nhờ trên chiếc trực thăng S-76B tại hội chợ bang Iowa vào năm 2015. Hành động của ông Trump được cho nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri trong bang. Tuy nhiên, các quan chức tại hội chợ đã từ chối cho phép ông Trump thực hiện các chuyến bay từ khu vực hội chợ.

Một số hình ảnh về chiếc trực thăng của ông Trump đang được rao bán:

Minh Thu (lược dịch)