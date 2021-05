Trang web mới của ông Trump nhận được tương tác ‘khủng’

Theo đó, trang web có tên From the Desk of Donald J. Trump (“Từ bàn làm việc của Donald Trump”) đã ra mắt cách đây một tuần.

Trang web được mô tả là “nơi để tự do ngôn luận một cách an toàn”, đóng vai trò như kênh thông tin cá nhân của ông Trump, cho phép ông cập nhật những tin tức mới nhất đến với người hâm mộ sau nhiều tháng bị Twitter và Facebook chặn.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho ra mắt nền tảng truyền thông riêng nhằm thông tin trực tiếp tới những người ủng hộ và theo dõi mình. (Ảnh: AP)

Các tuyên bố gần đây của ông Trump đã được đăng tải đến trang web mà không sợ bị kiểm duyệt. Người dùng cũng có thể chia sẻ các tuyên bố lên mạng xã hội của riêng họ.

Con số 212 nghìn lượt tương tác với nền tảng mới của cựu tổng thống bao gồm các lượt thích và bình luận do người dùng mạng xã hội Facebook, Twitter, Pinterest và Reddit để lại.

Được biết, trước khi ông Trump bị chặn trên Twitter, mỗi tin nhắn của ông trên nền tảng này nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác. Tổng cộng, cựu Tổng thống Trump có 88 triệu người theo dõi trên Twitter, 32 triệu trên Facebook, 24 triệu trên Instagram và khoảng 3 triệu người đăng ký trên YouTube.

Trước đó, trang web mới của ông Trump ra mắt cùng ngày mà Hội đồng giám sát của Facebook quyết định tiếp tục khóa tài khoản mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Twitter cho biết vẫn sẽ cấm tài khoản của ông Trump vĩnh viễn.

Cựu Tổng thống Trump cũng bị “cấm cửa” trên Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch và các mạng xã hội khác. Các công ty công nghệ đã cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ gây ra vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1.

Ông Jason Miller, một chiến lược gia truyền thông từng là cố vấn chính cho các chiến dịch năm 2016 và 2020 của ông Trump cho biết: “Website của ông Trump là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để tìm những tin tức mới nhất từ văn phòng của ông, nhưng đây không phải nền tảng mạng xã hội mới. Chúng tôi sẽ đưa thêm thông tin trong tương lai gần”.

Trang web “Từ bàn làm việc của Donald Trump” được Campaign Nucleus hậu thuẫn, đây là một hệ sinh thái kỹ thuật số được tạo ra để quản lý hiệu quả các tổ chức và các chiến dịch chính trị, do Brad Parscale cựu quản lý chiến dịch của ông Trump thành lập.

Vào đầu tháng 4, ông Trump đã đăng ký một mạng xã hội mới có tên là “Campaign Nucleus”, có thể được sử dụng để gửi email, tin nhắn và tuyên bố cho các phương tiện truyền thông. Những người dùng khác cũng sẽ có thể liên hệ với đại diện của các đảng và tham gia vào các cuộc trò chuyện.

