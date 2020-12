Kẻ ấu dâm kinh hoàng ở Hàn Quốc bị dọa giết sau khi ra tù

Chính quyền thành phố Ansan của Hàn Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động cao ngay trước thời điểm tên tội phạm ấu dâm từng khiến dư luận nước này rúng động là Cho Doo-soon sẽ được thả tự do vào ngày 12/12.

Theo Kyodo, lực lượng chức năng địa phương vừa phải tìm cách bảo vệ những người sống cạnh nhà Cho, vừa phải đảm bảo an ninh cho Cho bởi nhiều người đe dọa sẽ tới nhà và tấn công tên này sau khi hắn ra tù.

Một cảnh trong bộ phim "Hope" được chuyển thể từ vụ án của tên tội phạm ấu dâm Cho Doo-soon. (Ảnh minh họa)

Dự kiến Cho sẽ được thả tự do trong khoảng thời gian từ 5 – 6 giờ sáng ngày 12/12, sau 12 năm ngồi tù vì tội tấn công tàn bạo và cưỡng hiếp một bé gái mới 8 tuổi vào năm 2008. Hiện vẫn không rõ hắn bị giam cầm tại nhà tù nào.

Sau khi được thả, Cho sẽ bị theo dõi toàn thời gian thông qua thiết bị định vị GPS gắn ở mắt cá chân trong vòng 7 năm theo quy định của luật Hàn Quốc. Thông tin cá nhân của Cho bao gồm địa chỉ nơi ở cũng sẽ được công khai trên mạng.

Người dân sinh sống ở khu vực gần kề nơi Cho sống thuộc thành phố Ansan của tỉnh Gyeonggi cũng sẽ được thông báo về thời gian hắn ra vào. Các quan chức địa phương cũng sẽ cấm Cho uống rượu, tới gần những cơ sở có trẻ nhỏ và ở bên ngoài vào tối muộn.

Chính quyền thành phố Ansan và cơ quan hành pháp địa phương đã cho lắp đặt thêm các camera giám sát và chuẩn bị cả nguồn nhân lực để duy trì theo dõi Cho nhằm ngăn chặn hắn tái phạm tội.

Những người bạn tù của Cho từng trả lời phỏng vấn rằng, Cho rất bạo lực và khi bị biệt giam, hắn vẫn thường xuyên tập thể dục.

Các nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm tại Đại học Kyonggi từng đưa ra kết luận, Cho có tới 76% cơ hội tái phạm. Đây là kết quả được đưa ra sau khi phân tích tiền sử Cho là người thích uống rượu và không có khả năng kiềm chế cơn nóng giận.

Sau khi mãn hạn tù, Cho sẽ tới sống ở một khu vực khác ở thành phố Ansan sau khi vợ hắn chuyển tới ngôi nhà mới vào tháng 11. Vợ Cho quyết định chuyển nhà sau khi nhận được nhiều lời phàn nàn của hàng xóm về việc Cho sắp được ra tù.

Do đó, chính quyền thành phố Ansan đã lắp đặt thêm 15 camera giám sát gần nơi hắn sẽ về sinh sống sau khi ra tù, đồng thời tăng cường ánh sáng cho 30 khu vực gần nơi Cho sống. Thành phố còn có kế hoạch điều động 12 nhân viên an ninh đi tuần tra ở khu vực này toàn thời gian, cũng như lắp đặt thêm thiết bị an ninh trong tương lai.

Bộ Tư Pháp Hàn Quốc đang đưa ra loạt phương án thả tự do cho Cho như thế nào bởi trên mạng xã hội, nhiều người đe dọa sẽ giết Cho sau khi hắn ra tù.

Theo đó, Cho có thể được hộ tống bằng xe riêng về nhà thay vì để hắn sử dụng dịch vụ giao thông công cộng. Bộ Tư pháp cũng thảo luận với cảnh sát và các quan chức địa phương về việc đảm bảo an toàn cho Cho khi hắn về nơi ở mới.

Dư luận Hàn Quốc vẫn vô cùng bất bình trước tội ác dã man mà Cho đã gây ra cho nạn nhân vào năm 2008. Hàng loạt đơn kiến nghị cũng đã được gửi tới chính phủ Hàn Quốc với yêu cầu giam cầm Cho cả đời hoặc giám sát hắn hết phần đời còn lại. Thậm chí, không ít người đề nghị tử hình Cho. Nhiều người cho rằng, bản án mà Cho nhận là quá nhẹ so với mức độ phạm tội của hắn.

Khi vị trí nơi ở của Cho được công khai, nhiều người dùng trên mạng xã hội cho biết họ sẽ tới tận nhà của Cho và tấn công hắn tàn bạo để trả thù cho những gì hắn gây ra với nạn nhân nhỏ tuổi.

Cảnh sát thành phố Ansan đã nhấn mạnh rằng, bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào Cho sẽ bị xử lý hình sự bởi khi Cho được thả tự do nghĩa là hắn được hưởng quyền công dân như những người bình thường khác.

Kẻ ấu dâm từng khiến dư luận Hàn Quốc khiếp sợ sắp ra tù Thông tin tên tội phạm ấu dâm từng khiến dư luận Hàn Quốc khiếp sợ Cho Doo-soon sắp ra tù khiến người dân sinh sống gần nhà đối tượng lo sợ.

Minh Thu (lược dịch)