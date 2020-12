Cái chết của trùm hạt nhân Iran qua lời kể của 2 người con trai

Thế giới đang nín thở chờ xem Iran sẽ có hành động gì để trả thù cho cái chết của nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh. Trong khi đó, nhiều nguồn tin vẫn đang tranh cãi về phương thức ông này bị sát hại. Còn mới đây, hai người con trai của ông Fakhrizadeh đã tiết lộ một số thông tin về cái chết của người cha.

Thêm thông tin về vụ ông trùm hạt nhân Iran bị ám sát được tiết lộ. (Ảnh: Reuters)

Chia trẻ trong bài phỏng vấn với truyền thông Iran, hai người con trai của ông Fakhrizadeh cho hay, cha mình đã bị bắn 4 – 5 lần và vụ ám sát ông Fakhrizadeh “giống như một cuộc chiến”.

Cũng theo hai người con trai, mẹ của họ và là vợ của ông Fakhrizadeh ngồi cùng xe với ông trùm hạt nhân Iran đúng ngày xảy ra vụ tấn công. Theo đó, ông Fakhrizadeh ngồi ở ghế lái còn vợ ngồi ở ghế phụ, nhưng đạn chỉ găm vào nhà khoa học Iran còn vợ ông không bị bắn.

Trước đó, tờ New York Times lại đưa tin, vợ ông Fakhrizadeh cũng bị thương nặng trong vụ tấn công nhằm vào nhà khoa học. Còn theo bản tường trình, hai người con trai của ông Fakhrizadeh không đi cùng cha vào ngày những tay súng giấu mặt ra tay.

“Bố tôi đã bị bắn 4 – 5 lần bằng súng”, một trong hai người con trai của ông Fakhrizadeh cho hay.

Một chi tiết khác được hé lộ là đúng ngày ông Fakhrizadeh bị ám sát, đội bảo vệ an ninh của ông Fakhrizadeh đã cảnh báo nhà khoa học về nguy cơ mất an toàn. Nhưng cuối cùng, ông Fakhrizadeh vẫn quyết định lên đường tới dự một cuộc họp đã được lên kế hoạch bất chấp lời cảnh báo của đội ngũ an ninh.

Ông Fakhrizadeh bị sát hại hôm 27/11 trong một vụ xả súng ở thành phố Absard gần thủ đô Tehran. Ông Fakhrizadeh bị ám sát khi đang di chuyển trên con đường ngoại ô cùng phái đoàn gồm 3 chiếc xe bọc thép thì một chiếc xe tải bất ngờ phát nổ ngay cạnh xe của ông Fakhrizadeh.

Ngay sau đó, các tay súng xuất hiện và xả súng vào xe của ông Fakhrizadeh để sát hại. Ông Fakhrizadeh được cho lâu nay nằm trong danh sách các nhà hạt nhân Iran có nguy cơ bị ám sát suốt nhiều năm qua.

Sau vụ tấn công, Iran đã lên tiếng cáo buộc Israel là thủ phạm và vụ ám sát nhà khoa học Fakhrizadeh có sự chấp thuận từ phía Mỹ.

Vào năm 2018, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng chỉ đích danh ông Fakhrizadeh là giám đốc chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran.

Minh Thu (lược dịch)