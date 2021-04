Tình tiết ‘ly kỳ’ trong âm mưu đảo chính vừa bị Belarus và Nga chặn đứng

Theo CCTV ngày 18/4, trong cuộc trả lời truyền thông, Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 17/4 cho biết, các cơ quan đặc nhiệm của nước này đã bắt giữ một nhóm người lên kế hoạch ám sát ông và con trai của ông. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và một số lực lượng khác đã tham gia vào kế hoạch này.

Tổng thống Lukashenko trong một cuộc trả lời phóng viên. Nguồn: Sina.

Ông Lukashenko khẳng định, những kẻ sát thủ đã chuẩn bị một căn hầm ở vùng Gomel của Belarus để làm nơi giam giữ sau khi bắt cóc con trai của Tổng thống Lukashenko. Cách đây vài ngày, những sát thủ này đã bị bắt và qua thẩm vấn các cơ quan đặc nhiệm của Belarus xác định được rằng, các cơ quan tình báo nước ngoài có liên quan, bao gồm Cục Tình báo Trung ương Mỹ và Cục Điều tra Liên bang.

"Một điều nữa khiến tôi ngạc nhiên là tại sao người Mỹ lại hành xử như vậy. Hãy nhớ rằng không ai ngoại trừ giới lãnh đạo chính trị cao nhất có thể đặt ra nhiệm vụ loại bỏ một tổng thống. Chỉ họ chứ không phải các lực lượng đặc biệt", ông Lukashenko nói.

Trước cáo buộc của Tổng thống Lukashenko, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngay lập tức đáp trả bằng thông báo ngày 18/4. Theo thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi những cáo buộc cho rằng, Washington có vai trò trong một âm mưu bất thành ở phe đối lập Belarus nhằm lật đổ và ám sát Tổng thống nước này Alexander Lukashenko là "hoàn toàn không đúng".

Một phát ngôn viên bộ trên nêu rõ: "Bất kỳ sự ám chỉ nào cho rằng, chính phủ Mỹ đứng sau hoặc dính líu đến âm mưu ám sát nhằm vào ông Lukashenko đều hoàn toàn không đúng". Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ đã có báo cáo về một công dân Mỹ mang 2 quốc tịch bị giam giữ tại thủ đô Minsk của Belarus và sẵn sàng cung cấp tất cả các dịch vụ lãnh sự thích hợp.

Bộ trên nhấn mạnh: "Chính phủ Mỹ luôn thúc giục các chính phủ nước ngoài tuân theo các thủ tục thông báo và tiếp cận lãnh sự với công dân Mỹ có hai quốc tịch như một cử chỉ lịch sự và có đi có lại".

Liên quan đến vấn đề này, ngay sau khi Mỹ phủ nhận cáo buộc của Belarus, Nga đã ngay lập tức công bố vụ việc bắt giữ 2 cá nhân có âm mưu tiến hành đảo chính quân sự ở Belarus và tấn công ám sát nhằm vào Tổng thống Lukashenko.

Lực lượng đặc nhiệm của Nga. Nguồn: Sina.

TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh FSB cho biết, các đặc vụ FSB đã bắt giữ hai cá nhân âm mưu tiến hành đảo chính quân sự ở Belarus và một cuộc tấn công ám sát nhằm vào Tổng thống Alexander Lukashenko.

"Trong một chiến dịch đặc biệt do Cơ quan An ninh Liên bang Nga cùng với Ủy ban An ninh Nhà nước Cộng hòa Belarus (KGB) tiến hành, các hoạt động bất hợp pháp của Yuri Leonidovich Zyankovich - công dân hai quốc tịch Mỹ và Belarus, và công dân Belarus Alexander Feduta đã bị chặn đứng, vì âm mưu tổ chức đảo chính quân sự ở Belarus theo kịch bản 'cách mạng màu' đã được thử nghiệm với sự tham gia của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine và địa phương, cũng như âm mưu loại bỏ Tổng thống Alexander”, thông báo của FSB nêu rõ.

Đáng chú ý, FSB cho biết, Zyankovich đến Moscow sau khi đã tham vấn ở Mỹ và Ba Lan trong một phòng riêng của một nhà hàng ở thủ đô nước Nga. Tại đây, những kẻ chủ mưu đã đề nghị rằng, để thực hiện thành công kế hoạch đảo chính, cần phải loại bỏ gần như tất cả các nhân vật hàng đầu của Belarus.

Những nhân vật này cũng đã đưa ra chi tiết kế hoạch đảo chính quân sự, bao gồm cả việc chiếm các trung tâm phát thanh và truyền hình để tuyên truyền và ngăn chặn lực lượng nội bộ và cảnh sát chống bạo động trung thành với chính quyền Minks.

Cùng với đó, lực lượng đảo chính cũng sẽ cắt lưới điện Belarus để ngăn cản hoạt động của quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật. Một số nhóm vũ trang ‘nằm vùng’ tại các hang ổ bí mật sẽ bước sang giai đoạn hoạt động. Mục tiêu cuối cùng là thay đổi hệ thống hiến pháp của Belarus, nhằm loại bỏ vị trí tổng thống và trao quyền lực chính trị cho Uỷ ban Hòa giải Quốc gia.

Cuộc đảo chính trên được lên kế hoạch vào ngày 9/5 trong Lễ diễu hành Ngày Chiến thắng ở Minsk, FSB cho biết.

Ai đứng sau quyết định rút lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan? Chiều 14/4, Tổng thống Biden chính thức tuyên bố sẽ rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 1/5/2021, đồng thời rút toàn bộ binh lính Mỹ trước ngày 11/9.

Đức Trí (lược dịch)