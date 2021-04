Tình hình Syria: Cận cảnh UAV tự sát của Nga bắn nát xe phiến quân Syria

UAV tự sát của Nga tiêu diệt phiến quân Syria

Kênh Veste của Nga mới cho công bố video về hoạt động sử dụng UAV tự sát Lancet do Nga chế tạo để tiêu diệt các tay súng phiến quân tại Syria.

Theo Veste, UAV Lancet đã được sử dụng tại Syria từ vài năm nay và trở thành vũ khí giúp quân đội Nga chống lại phe phiến quân Syria.

Trong đoạn video được Veste công bố, UAV Lancet đã tấn công một chiếc xe jeep trang bị súng máy của phiến quân.

“UAV tiếp cận mục tiêu ở tốc độ bay khoảng 300 km/h và mục tiêu không có cách nào trốn thoát”, ông Alexander Zakharov, kỹ sư trưởng của Công ty Zala Aero nói.

Theo thiết kế, UAV Lancet có khả năng mang theo số vũ khí có trọng lượng 12 kg. Dựa theo yêu cầu của quân đội Nga, Công ty Zala cho ra đời các UAV Lancet hay còn gọi là Lantset có thể tấn công những mục tiêu ở trên đất liền, trên không và trên mặt nước.

Phạm vi hoạt động tối đa của UAV Lancet là 40 km, cùng khả năng tấn công chính xác mục tiêu khi tác chiến một mình.

Bên cạnh đó, UAV Lancet được thiết kế cung cấp video thời gian thực truyền về trạm kiểm soát. Trang bị cho UAV Lancet có các module tình báo, định vị và liên lạc.

Vào cuối tháng 6/2019, UAV Lancet được Công ty Zala cho ra mắt ở Triển lãm Xuất khẩu vũ khí Nga.

Các UAV Lancet từng giúp quân đội Nga thành công tiêu diệt nhiều mục tiêu phiến quân Syria hoạt động ở tỉnh Idlib vào tháng 11/2020.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã lên tiếng xác nhận chiến dịch quân sự của quân đội Nga ở Syria đã giúp quốc gia này thử nghiệm nhiều loại vũ khí và cải tiến năng lực của vũ khí thông qua quá trình tham chiến.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh thêm, hoạt động quân sự ở Syria là dấu mốc quan trọng và tạo ra bước đột phá để quân đội Nga tăng cường kỹ năng chiến đấu.

“Các hoạt động quân sự ở Syria đã giúp thử nghiệm năng lực của binh sĩ, vũ khí và toàn bộ hệ thống huấn luyện chiến đấu của Nga”, ông Shoigu nói.

Quân đội Nga bắt đầu tham chiến ở Syria kể từ ngày 30/9/2015. Hai căn cứ quân sự chính của Nga ở Syria là căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartous.

Kể từ cuối năm 2019, quân đội Nga đã chuyển đổi thêm sân bay Qamishli thành căn cứ quân sự lớn phục vụ hoạt động của lực lượng ở Syria. Sân bay Qamishli nằm gần khu vực quân đội Mỹ và các tay súng phiến quân đồng minh hoạt động ở phía đông sông Euphrates.

Không quân Nga hủy diệt trụ sở IS

Vào cuối tuần qua, dàn chiến đấu cơ Nga đã cho triển khai đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu là phương tiện và trụ sở của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở miền trung Syria.

Dàn máy bay trinh sát Nga đã theo dõi các trụ sở chính của IS ở miền trung Syria, cùng hoạt động di chuyển của phương tiện địch giữa các trục Jabal al-Bishri, phía nam Raqqa và khu vực Ithriya của tỉnh Hama.

“Sau khi thu thập thông tin tình báo, các máy bay quân sự Nga đã triển khai hơn 30 cuộc không kích, phá hủy 5 SUV và 6 trụ sở của IS vốn dùng làm nơi chỉ đạo chiến dịch quân sự trong vùng”, nguồn tin chia sẻ với Sputnik.

Cũng theo nguồn tin, quân đội Syria tiếp tục điều động lực lượng tăng cường tới khu vực Badiya Al-Sham và nhận được sự yểm trợ từ không quân Nga.

Nhờ chiến dịch không kích của không quân Nga, hoạt động của các tay súng phiến quân ở miền trung Syria cũng đã giảm mạnh.

Mỹ đưa thêm vũ khí tới căn cứ ở Syria

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) hôm 18/4 đưa tin, một phái đoàn Mỹ đã chở theo nhiều vũ khí, thiết bị hậu cần cùng một vài xe bọc thép di chuyển tới tỉnh al-Hasakah, phía tây bắc Syria.

Theo nguồn tin, phái đoàn gồm 24 chiếc xe tải chở theo các hộp đựng vũ khí, đạn dược, tủ lạnh thẳng tiến về căn cứ quân sự Mỹ nằm ở thành phố al-Shaddadi, phía nam tỉnh al-Hasakah.

Trước đó, một phái đoàn Mỹ cũng từng xuất hiện ở phía tây bắc Syria. Cụ thể, vào ngày 12/4, các lực lượng Mỹ đã vận chuyển 41 xe bồn chở dầu đánh cắp từ tỉnh al-Hasakah tới căn cứ Mỹ nằm ở Iraq.

Trước khi có động thái trên, Mỹ đã chuyển nhiều vũ khí và thiết bị hậu cần từ các căn cứ ở Iraq tới căn cứ ở tỉnh Hasakah của Syria.

Hồi tháng Một, SANA cho hay quân đội Mỹ còn đưa 70 tay súng IS từ các nhà tù nằm dưới sự kiểm soát của phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu tại tỉnh al-Hasakah tới căn cứ nằm ở vùng At Tanf thuộc khu vực biên giới giữa Syria và Jordan.

SANA cáo buộc At Tanf hoạt động như “nơi cư trú của khủng bố trong vùng”. Tại đây, các tay súng IS còn được trang bị vũ khí.

Bất chấp sự phản đối của chính phủ Syria, quân đội Mỹ đã cho triển khai lực lượng tới các tỉnh Hasakah và Deir ez-Zor, hai khu vực giàu trữ lượng dầu mỏ nhất ở Syria.

Damascus từng nhiều lần lên tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế phản đối sự hiện diện quân sự trái phép của quân đội Mỹ và xem đây là hành động vi phạm chủ quyền của Syria. Chính quyền Damascus nhấn mạnh mục tiêu của quân đội Mỹ là kiểm soát các mỏ dầu nằm ở phía bắc Syria.

Trong giai đoạn nắm quyền, cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần hứa rút quân đội Mỹ khỏi Syria, nhưng lời hứa này chưa hoàn toàn trở thành hiện thực. Bởi Mỹ vẫn duy trì một lực lượng quy mô nhỏ với lời biện minh là để “bảo vệ dầu mỏ Syria” không rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Còn hiện tại, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa thay đổi chính sách với Syria. Hồi cuối tháng Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow đã nhận được thông tin Mỹ chắc chắn có ý định ở lại Syria “với mục đích phá hủy Syria”.

Tình hình Syria: Sau dầu mỏ, Mỹ bị tố cướp tài sản gì của Syria? Quân đội Mỹ bị tố trộm hàng tấn lúa mì của Syria; Quân chính phủ Syria tăng cường lính đi tiêu diệt IS là những diễn biến mới của tình hình Syria.

