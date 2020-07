Tình hình Syria: Tiêm kích F-15 Mỹ 'vờn' máy bay chở khách ở Syria

Máy bay Iran hạ độ cao đột ngột, "né" tiêm kích F-15 Mỹ ở Syria

Một chiếc máy bay chở khách của Iran đã bị tiêm kích F-15 Eagle của không quân Mỹ ngáng đường, khi đang hoạt động trên không phận Syria vào ngày 23/7.

Truyền thông Iran nhấn mạnh, hành động bay ở khoảng cách gần của tiêm kích F-15 mang tính “gây hấn” và buộc chiếc máy bay dân dụng phải hạ độ cao đột ngột nhằm tránh va chạm, khiến một số hành khách bị thương.

browser not support iframe.

Cụ thể, theo kênh truyền hình nhà nước Iran IRIB, sự việc bất ngờ xảy ra trên hành trình chuyến bay 1152 của hãng hàng không Mahan đang tới Beirut của Lebanon sau khi cất cánh từ thủ đô Tehran của Iran. Tuy nhiên, khi đang di chuyển qua không phận Syria, máy bay của Iran đã bị 2 máy bay áp sát nguy hiểm và một trong số đó được xác định là tiêm kích Mỹ.

Ban đầu IRIB chỉ đưa thông tin một chiếc máy bay lạ bị nghi là của Israel tiến lại gần máy bay dân dụng của hãng hàng không Mahan. Nhưng sau đó, IRIB cho hay hai tiêm kích có “hành động nguy hiểm” và phi công điều khiển chuyến bay 1152 phải nhanh chóng cho hạ độ cao để tránh va chạm.

Tờ Al-Hadath cho biết, 4 hành khách đã bị thương. Còn giới chức Lebanon tuyên bố có 150 hành khách trên chuyến bay 1152.

Vào cuối ngày 23/7, quân đội Israel lên tiếng phủ nhận thông tin mà truyền thông Iran đăng tải khi cho rằng 1 tiêm kích của Israel tham gia ngáng đướng chuyến bay 1152.

Tuy nhiên, truyền thông Syria khẳng định có 2 tiêm kích thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu đã tham gia đánh chặn chuyến bay 1152 và địa điểm xảy ra sự việc là gần căn cứ at-Tanf nằm ở phía đông nam Syria, khu vực Mỹ đang nắm quyền kiểm soát.

“Một tiêm kích F-15 của Mỹ đang trên hành trình hoạt động thường xuyên gần căn cứ at-Tanf của CJTF-OIR, đã tiến hành hoạt động quan sát theo tiêu chuẩn đối với chuyến bay của hãng hàng không Mahan. Hoạt động của hai máy bay cách nhau gần 1.000 m vào chiều ngày 23/7”, phát ngôn viên của CJTF-OIR nhấn mạnh chỉ có 1 tiêm kích F-15 xuất hiện gần máy bay dân dụng của Iran.

“Hoạt động giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho các quân nhân ở căn cứ at-Tanf. Ngay khi phi công điều khiển tiêm kích F-15 xác nhận đây là máy bay chở khách của hãng Mahan, F-15 đã nới rộng khoảng cách an toàn. Hoạt động đánh chặn chuyên nghiệp này được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quốc tế”, phát ngôn viên CJTF-OIR nói thêm.

Sau vụ việc bất thường trên không phận Syria, chuyến bay 1152 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Beirut và sau đó quay trở lại Tehran.

Reuters dẫn lời ông Fadi Hassan, quản lý tại sân bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri cho hay những hành khách bị thương trên chuyến 1152 chỉ là thương nhẹ.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố đang tiến hành điều tra sự việc liên quan tới tiêm kích F-15 của Mỹ và sẽ có biện pháp đáp trả bằng chính trị và pháp lý cần thiết.

Hiện trường lính Mỹ thiệt mạng ở Syria

Vụ tai nạn khiến 1 binh sĩ Mỹ tử vong đã xảy ra vào ngày 21/7 ở al-Hasakah, khu vực giàu trữ lượng dầu mỏ ở phía đông bắc Syria. Đây đồng thời là nơi giao tranh giữa quân chính phủ Syria, các lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, các tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng và những tay súng tàn dư của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đã cho công bố một đoạn video về hiện trường, nơi binh sĩ thuộc Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết (CJTF–OIR) do Mỹ đứng đầu thiệt mạng.

browser not support iframe.

Hình ảnh video cho thấy, một chiếc xe bọc thép kháng mìn (MRAP) nằm dưới ruộng và cách mặt đường khoảng 10 – 15 m. Trong khi đó, một chiếc xe khác cũng được nhìn thấy nằm dưới ruộng, còn một số phương tiện khác đỗ trên đường và một trong số chúng treo cờ Mỹ.

Vụ tai nạn khiến 1 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và ít nhất 1 người khác bị thương nghiêm trọng. Người này đã được chuyển tới một cơ sở y tế của Mỹ nằm gần đó.

Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều ngày 21/7 tại khu vực Tell Tamir, một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây tỉnh al-Hasakaha ngay trên tuyến đường cao tốc chiến lược M4 nối Aleppo – Mosul và gần một con đường lớn nối giữa thành phố của tỉnh al-Hasakah và thành phố Diyarbakir của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuyên bố vào ngày 22/7, liên quân do Mỹ đứng đầu xác nhận 1 binh sĩ đã thiệt mạng. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn tới cái chết không phải là tham gia chiến đấu.

Trong tuyên bố vào cuối năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố duy trì quyền kiểm soát các khu vực giàu tài nguyên dầu mỏ và khí đốt ở phía bắc Syria sau khi điều động binh sĩ Mỹ quay trở lại Syria từ vùng biên giới giữa Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

Tướng Mỹ từ chối tiết lộ số binh sĩ Mỹ ở Syria

Phó Tư lệnh CJTF–OIR Kenneth Ekman mới đây đã từ chối cung cấp thông tin về số lượng binh sĩ Mỹ đang hoạt động ở Syria nhằm tránh những đánh giá về năng lực chiến đấu của lực lượng này ở khu vực.

“Số lượng binh sĩ ở Syria có thể được dùng để đánh giá năng lực chiến đấu, chúng tôi rất thận trọng với thông tin này”, Tướng Ekman nói.

Cũng theo ông Ekman, Mỹ đang cố gắng đảm bảo số lượng binh sĩ cần thiết ở Syria nhưng vẫn có thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tướng Mỹ nhấn mạnh thêm, lực lượng liên quân vẫn tập trung thực hiện mục tiêu ở Syria là tiêu diệt các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Theo ông Ekman, dù liên quân do Mỹ đứng đầu và phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã thành công tiêu diệt IS, nhưng một số tay súng khủng bố vẫn đang cố thủ ở Syria.

Liên minh do Mỹ đứng đầu CJTF–OIR với hơn 60 quốc gia thành viên đã cho triển khai các đợt không kích và chiến dịch quân sự chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq kể từ tháng 8/2014 và tại Syria là từ tháng 9/2014.

Tuy nhiên, hoạt động của CJTF–OIR ở Syria là trái phép khi không nhận được sự cho phép của chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Minh Thu (lược dịch)