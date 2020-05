Tình hình Syria: Nga tố Mỹ làm IS trỗi dậy, Iran bị nghi rút quân khỏi Syria

Quân đội Syria triển khai chiến dịch bảo vệ các mỏ dầu, Iran rút quân vì dịch bệnh, Nga lên án Mỹ làm IS trỗi dậy là những tin mới nhất về tình hình Syria.

Che giấu bất ổn kinh tế, Triều Tiên sẽ phóng thêm tên lửa? Nhằm che giấu những bất ổn kinh tế của Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un được cho sẽ phóng thêm các tên lửa đạn đạo trong năm nay.

Quân đội Syria triển khai chiến dịch bảo vệ các mỏ dầu

Quân đội Syria đã cho triển khai chiến dịch nhằm đảm bảo an ninh trên các tuyến đường chính giữa Hama và Deir Ezzor cũng như giữa Raqqa và Homs, do các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS không ngừng tăng cường hoạt động trong thời gian gần đây.

Theo đoạn video được RT đăng tải, các binh sĩ thuộc quân đội Syria cùng loạt phương tiện quân sự đã tiến hành hoạt động tuần tra dọc tuyến đường dài 90 km từ phía nam sang phía tây tại thành phố Raqqa trong tuần này.

“Chúng tôi tới đây để thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn ở vùng bán sa mạc nối Salamiyah, Homs và Raqqa, cũng như theo dõi các thành viên IS và hoàn thành hoạt động quân sự trong khu vực”, một binh sĩ Syria chia sẻ trong đoạn video.

Cũng theo người này, mục đích thứ hai của chiến dịch quân sự là đảm bảo an toàn tại các mỏ khai thác dầu mỏ trong khu vực bao gồm At-Tayyem, một trong những giếng dầu quan trọng nhất tại Raqqa.

Hình ảnh trong video cũng cho thấy, quân đội Syria đã đốt cờ của IS và tịch thu số vũ khí được cho từng nằm trong tay nhóm khủng bố.

Trong thời gian gần đây, tận dụng tình hình dịch Covid-19 bùng phát, IS liên tiếp cho triển khai tấn công ở cả Syria và Iraq. Mục tiêu tấn công của IS là quân đội Syria, quân đội Iraq và phe phiến quân Syria (SDF).

Dù IS đã mất toàn bộ phần lãnh thổ kiểm soát ở Iraq và Syria trong giai đoạn từ năm 2017 – 2019, nhưng nhờ vào mạng lưới chi nhánh, IS vẫn có thể tổ chức tấn công vào những vùng sa mạc ở Iraq và Sryia.

Quân đội Syria tăng cường bảo vệ các mỏ dầu. (Ảnh: AMN)

Iran rút quân khỏi Syria vì dịch bệnh

Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Iran là ông Brian Hook cho hay, Tehran đang gia tăng hoạt động rút quân khỏi Syria trong bối cảnh dịch Covid-19 đã “hủy hoại” Iran.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với tạp chí Foreign Policy, ông Hook nhấn mạnh, “Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng, Iran hiện càng có lý do để rút khỏi chiến dịch quân sự trị giá hàng ngàn tỉ USD ở Syria do dịch Covid-19 đang hủy hoại Iran. Mỹ đã chứng kiến các lực lượng chiến lược của Iran rút khỏi Syria”.

Trong khi đó, lâu nay, Iran phủ nhận sự hiện diện của binh sĩ nước này trên lãnh thổ Syria và khẳng định những thành viên có mặt ở Syria chỉ là các cố vấn quân sự tới làm việc theo đề nghị của chính quyền Damascus. Tehran cũng khẳng định sẽ không rút các cố vấn về nước chừng nào Damascus yêu cầu.

Tin đồn về việc binh sĩ Iran đang dần rút quân khỏi Syria lần đầu tiên xuất hiện sau tuyên bố từ phía quân đội Israel.

Còn hôm 21/5, Mỹ đã áp đặt gói trừng phạt mới chống lại Iran đối với 9 cá nhân bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Abdel-Ridha Rahmani Fadli cùng 3 cơ quan. Sau đó, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng chỉ trích và nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường lệnh trừng phạt là do những biện pháp cấm vận trước đây không phát huy hiệu quả như Washington mong đợi. Cũng theo Tehran, lệnh trừng phạt của Mỹ đã vi phạm nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động của Mỹ.

Trước đó, Tehran đã nhiều lần yêu cầu Mỹ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, do đây là trở ngại khiến Iran không thể nhập khẩu những trang thiết bị y tế thiết yếu để phục vụ cuộc chiến chống Covid-19.

Hiện tại, Mỹ còn tăng cường thuyết phục các thành viên trong Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc kéo dài thời gian thi hành lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đối với Iran bởi lệnh trừng phạt đang thi hành sẽ hết hạn vào tháng 10 tới.

Nga lên án Mỹ làm IS trỗi dậy ở phía đông Syria

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, các tay súng khủng bố IS đã cho tăng cường hoạt động tấn công ở phía đông bắc Syria nhân lúc dịch bệnh hoành hành.

“Chúng tôi nhận thấy tình hình an ninh ở những khu vực không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Damascus ở phía đông bắc Syria đang bị xuống cấp. IS đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng cường hoạt động công kích”, hãng tin AMN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

“Chỉ riêng từ ngày 10 –15/5, các tay súng khủng bố IS đã tiến hành hơn 20 vụ tấn công nhằm vào các lực lượng nguời Kurd ở tỉnh Deir Ezzor và Raqqa, cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm bị thương hơn 30 người khác”, bà Zakharova nói.

Cũng theo bà Zakharova, “Chúng tôi lo ngại trước những báo cáo về việc 7 tay súng IS bỏ trốn khỏi nhà tù ở trại Al-Hawl. Trên thực tế, thông tin này còn xác nhận Mỹ, lực lượng chiếm đóng ở sông Euphrates cùng các nhóm đồng minh, không hề quan tâm tới cuộc sống của người dân trong khu vực”.

Liên quân của Mỹ cùng SDF tiêu diệt 2 tướng IS

Theo thông báo từ liên quân chống khủng bố tại Iraq và Syria do Mỹ đứng đầu (CJTF-OIR), hai thủ lĩnh của nhóm khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch chung giữa CJTF-OIR và lực lượng phiến quân Syria SDF vốn được Washington hậu thuẫn.

“Vào ngày 17/5, SDF hiện là đối tác của CJTF-OIR đã truy quét một vị trí ẩn náu của IS ở tỉnh Deir Ezzor của Syria. Kết quả, 2 thủ lĩnh IS là Ahmad ‘Isa Ismail al-Zawi và Ahmad ‘Abd Muhammad Hasan al-Jughayfi đã bị tiêu diệt”, Sputnik dẫn tuyên bố của CJTF-OIR.

Trong đó, al-Zawi được xác định chịu trách nhiệm “truyền bá chỉ đạo của nhóm khủng bố” ở phía bắc Baghdad, còn al-Jughayfi là một quan chức hậu cần cho IS ở Iraq và Syria.

Liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu với hơn 60 quốc gia thành viên đã cho triển khai chiến dịch chống IS ở Iraq kể từ tháng 8/2014 và tại Syria vào tháng 9/2014. Tuy nhiên, hoạt động của liên quân Mỹ ở Syria không nhận được sự chấp thuận của chính quyền Damascus và Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Minh Thu (lược dịch)