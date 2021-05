Tình hình Syria: Nga - Thổ bắt tay làm nhiệm vụ chưa từng có ở Syria

Khu vực gần căn cứ quân sự Nga ở Syria bị tấn công

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) hôm 5/5 cho hay, nhiều tiếng nổ lớn đã xuất hiện ở khu vực bờ biển nằm gần các thành phố Latakia và Tartous.

Theo SANA, tiếng nổ xuất hiện do hệ thống phòng thủ tên lửa của Syria “đánh chặn các tên lửa địch” được phóng từ phía Israel.

Vụ không kích của Israel gây cháy một nhà kho dân sự ở Syria. (Ảnh: Twitter)

Cũng theo SANA, các “tên lửa địch” đã tấn công khu vực Al-Haffah ở Latakia và Masyaf thuộc phía tây tỉnh Hama của Syria. Vụ không kích bị cáo buộc do Israel thực hiện đã đánh trúng một nhà kho dân sự chứa nguyên liệu nhựa và gây cháy lớn.

Dẫn lời thị trưởng Latakia, SANA đưa tin vụ không kích khiến 1 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Nguồn tin quân sự khẳng định, một số tên lửa của Israel đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Syria bắn hạ.

Latakia và Tartous là 2 thành phố cảng lớn nhất của Syria. Trong đó, Latakia là nơi hoạt động của một căn cứ quân sự Nga và Tartous là nơi hoạt động của căn cứ hải quân Nga.

Hồi đầu tháng Tư, quân đội Syria cho hay Israel đã tấn công bằng rocket nhằm vào khu vực Damascus. Sau đó, quân đội Israel xác nhận vụ tấn công là đòn phản công sau khi một tên lửa từ Syria được phóng và rơi xuống khu vực Negev.

Nga – Thổ tiến hành cuộc tuần tra dài kỷ lục

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc tuần tra chung trên đoạn đường dài nhất từ trước tới nay ở phía đông bắc Syria vào ngày 30/4. Theo đó, đoạn đường tuần tra dài hơn 100 km nằm ở quận Al-Qamishli thuộc tỉnh Al-Hasakah của Syria.

Tư lệnh quân đội Nga ở Syria, Chuẩn tướng Andrei Titov cho biết, “cuộc tuần tra chung diễn ra theo chỉ đạo, các binh sĩ và thiết bị quân sự đã cùng phối hợp thành công trong quá trình làm nhiệm vụ và di chuyển qua nhiều thị trấn, đồng thời đón nhận sự đón tiếp của người dân địa phương”.

Đây là lần đầu tiên, quân đội Nga – Thổ tiến hành tuần tra chung trên đoạn đường dài kỷ lục lên tới hơn 100 km ở Syria và đi qua 10 thị trấn hiện không nằm dưới sự kiểm soát của phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Cuộc tuần tra có sự tham gia của 60 binh sĩ tới từ lực lượng quân sự Nga – Thổ, cùng hơn 10 thiết bị quân sự và được các trực thăng của không quân Nga yểm trợ.

Anh triển khai tiêm kích F-35 hỗ trợ chiến dịch ở Syria và Iraq

Phi đội 617 thuộc Không quân Hoàng gia Anh hay còn gọi là “Dambusters” sẽ tham gia sứ mệnh của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Syria trong chiến dịch chống khủng bố.

Theo Sky News, phi đội 617 sẽ triển khai các máy bay tàng hình F-35B Lightning do Mỹ sản xuất tham gia chiến dịch Shader từ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Tham mưu trưởng Không quân Anh Michael Wigston tuyên bố, “Chúng tôi đang tiến hành hoạt động hỗ trợ cho chính phủ Iraq chiến đấu chống lại các tay súng tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq và Syria, cũng như tiếp tục chiến đấu phá hủy các hầm trú ẩn của nhóm khủng bố dù ở bất cứ đâu, bởi chúng có thể là mối đe dọa đối với an ninh của Anh và các nước đồng minh”.

Ông Wigston nhấn mạnh thêm trong vòng 2 năm qua, liên quân quốc tế phát hiện các nhóm tay súng IS đã ẩn náu ở những vùng núi thuộc khu vực xa xôi hẻo lánh, do đó không quân Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Iraq tiêu diệt các tay súng tàn dư này.

Hồi tháng Tư, Anh từng thông báo đã cho triển khai hàng loạt trận không kích trong tháng Ba ở phía bắc Iraq để tiêu diệt các tay súng IS được cho ẩn nấp ở vùng núi Makhmur.

Dù Iraq thông báo đã giành chiến thắng trước IS vào cuối năm 2017, nhưng các lực lượng địa phương vẫn đang hợp tác với liên quân do Mỹ đứng đầu để triển khai chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt những phần tử IS còn cố thủ ở Iraq.

Minh Thu (lược dịch)