Tình hình Syria: Nga - Mỹ tiếp tục điều quân, vũ khí hạng nặng tới Al-Hasakah

Thêm phái đoàn quân sự Mỹ tiến vào Syria

Phái đoàn quân sự Mỹ trang bị vũ khí hạng nặng đã tiến vào phía đông bắc Syria trong tuần này, nhằm mở rộng quy mô hoạt động của một trong những căn cứ quân sự nằm trong tỉnh Al-Hasakah.

Quân đội Mỹ tiếp tục điều quân, vũ khí hạng nặng tới Al-Hasakah. (Ảnh minh họa)

SOHR cho biết thêm, phái đoàn quân sự Mỹ đã di chuyển tới vùng Istrahat Wazir, nơi quân đội Mỹ gần đây đang mở rộng quy mô của các căn cứ quân sự. Hãng tin AMN dẫn nguồn tin quân sự cho hay, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đặt trụ sở ở Anh báo cáo khoảng 30 xe quân sự trang bị vũ khí hạng nặng cùng 200 lính thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến vào phía đông bắc Syria.

Cũng theo SOHR, Mỹ cử hàng trăm lính thủy quân lục chiến tới tỉnh Al-Hasakah nhằm phá hoại hoạt động của quân đội Nga tại đây.

“Mỹ đã điều động hàng trăm lính thủy quân lục chiến tới Syria để gây rối hoạt động của quân đội Nga ở tỉnh Al-Hasakah, trong khi Nga đang hỗ trợ tích cực giúp Syria đảm bảo an ninh trong khu vực cũng như trên đường cao tốc M-4 nối Al-Hasakah với Aleppo”, SOHR cho hay.

Trong khi đó, vào chiều ngày 20/5, nguồn tin từ quân đội Syria tiết lộ quân đội Nga cũng cho mở rộng sự hiện diện quân sự ở tỉnh Al-Hasakah bằng cách tăng cường binh sĩ và vũ khí hạng nặng tới khu vực này.

Dù quân đội Nga – Mỹ cố gắng né tránh va chạm nhau tại tỉnh Al-Hasakah, song trong năm nay, hai bên đã nhiều lần đối mặt mà đặc biệt tại vùng Al-Qamishli.

Quân khủng bố nắm giữ 90% hàng cứu trợ nhân đạo tới Syria

Theo TASS, Abu Hamzi (34 tuổi), một cựu chỉ huy phiến quân Syria nhưng đã đầu hàng quân chính phủ Syria cho hay, người tị nạn sinh sống tại trại Rukban chỉ nhận được 10% trong tổng số hàng cứu trợ nhân đạo của quốc tế gửi tới Syria. Trong khi đó, 90% còn lại bị các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm giữ. Đáng nói, những tay súng khủng bố này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ.

“Các tay súng phiến quân IS dùng thực phẩm có gắn nhãn của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc). Ban đầu số thực phẩm này bị giấu sau các mô đất và sau đó phiến quân tới lấy, dùng xe để vận chuyển tới vị trí bí mật. Chỉ 10% trong số hàng hóa cứu trợ tới được tay người tị nạn”, Hamzi cho biết.

Cũng theo Hamzi, ông từng nhìn thấy một nhóm gồm 30 – 40 thành viên IS được các tay súng Mỹ huấn luyện tại căn cứ At Tanf. Thậm chí, một số tay súng khủng bố còn được Mỹ cho phép rời đi bất cứ lúc nào và tới bất cứ đâu. Ngoài ra, Hamzi cũng phát hiện nhiều tay súng IS từng bị ông bắt giữ và chuyển giao cho quân đội Mỹ, nhưng sau đó lại được quân đội Mỹ thả tự do và thậm chí là đầu quân làm việc cho Mỹ.

Chia sẻ về câu chuyện trở thành một thủ lĩnh phiến quân Syria, Hamzi cho hay trước khi chiến tranh bùng nổ ở Syria, ông này từng sống ở thành phố al-Suweida, thủ phủ của tỉnh Suweida và là nơi chuyên chăn nuôi gia súc. Khi IS tới và nắm quyền kiểm soát ở Suweida, Hamzi cùng bạn bè phải bỏ trốn. Tuy nhiên, việc trốn khỏi nơi IS kiểm soát là không thể, do đó, Hamzi đã đầu quân cho nhóm nổi dậy Jaysh Ahrar al-Ashayer để được sống sót. Hamzi từng được chuyển tới huấn luyện ở Jordan và sau đó trở về trại Rukban để “chiến đấu chống IS dưới sự chỉ đạo của Jaysh Ahrar al-Ashayer”.

Theo Hamzi, các binh sĩ Mỹ làm việc tại căn cứ At Tanf ở Syria đã chủ động hợp tác với IS và tự xem mình là chủ của khu vực chiếm đóng.

“Người Mỹ tự xem mình là vua của vùng đất này. Tướng Mike cũng vậy. Họ hợp tác với các tay súng IS và làm việc với các thành viên khủng bố. Tới nay, Mỹ vẫn đào tạo và hợp tác với IS”, Hamzi cho hay Tướng Mike chính là người huấn luyện cho nhóm phiến quân Jaysh Ahrar al-Ashayer.

Tình hình Syria: Quân đội Syria ‘rắn mặt’, buộc phái đoàn quân đội Mỹ quay đầu Quân đội Syria cản đường phái đoàn quân sự Mỹ đi qua chốt kiểm soát; Phiến quân Syria tiếp tục giao tranh; Quân đội Syria sắp tấn công lớn vào Daraa là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Minh Thu (lược dịch)