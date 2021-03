Tình hình Syria: Nga bị nghi không kích sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ tiếp tục rút dầu của Syria

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục thực hiện chính sách như người tiền nhiệm khi điều động các phái đoàn chở theo thiết bị quân sự và hậu cần vào Syria, đồng thời đưa số lượng lớn dầu mỏ của Syria ra nước ngoài. Song giới chức Lầu Năm Góc vẫn lên tiếng phủ nhận không có binh sĩ hay nhà thầu nào của Mỹ tham gia hoạt động “trộm dầu của Syria”.

Mới đây, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn lời các nguồn tin địa phương ở làng al-Khazna cho biết, một phái đoàn gồm 45 chiếc xe tải chở theo các thiết bị quân sự cùng xe bồn đã di chuyển vào phía đông bắc Syria dưới sự bảo vệ của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Quân đội Mỹ vẫn tăng cường sự hiện diện ở Syria sau khi rút bớt binh sĩ. (Ảnh: AP)

Phái đoàn của Mỹ đã di chuyển qua đường biên giới al-Walid nằm giữa Iraq và Syria, trước khi băng qua tuyến đường cao tốc M4 để tới các vị trí nằm ở tỉnh Deir ez-Zor và Hasakah.

Cũng theo SANA, liên quân Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường sự hiện diện trái phép ở phía đông bắc Syria thông qua việc thành lập các căn cứ quân sự để bảo vệ, cũng như huấn luyện cho các lực lượng đồng minh và “cả những tổ chức khủng bố hoạt động dưới sự chỉ huy của liên quân Mỹ”, đồng thời tăng khả năng kiểm soát ở các khu vực khai thác dầu mỏ và sau đó vận chuyển số dầu mỏ này ra ngoài lãnh thổ Syria.

Song Lầu Năm Góc lại khẳng định việc triển khai các lực lượng quân sự Mỹ tới Syria là nhằm đảm bảo “tiêu diệt tận gốc” các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. IS từng nắm quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, nhưng lực lượng khủng bố đã bị đánh bại vào năm 2017. Song Washington vẫn sử dụng cái cớ ngăn chặn IS trỗi dậy để tiếp tục hiện diện quân sự ở Iraq và Syria.

Chính quyền Damascus nhiều lần khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria là bất hợp pháp, đồng thời cáo buộc Washington ăn cắp dầu mỏ của quốc gia này.

Thậm chí, khi còn đang nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công khai thừa nhận những lực lượng Mỹ còn ở lại Syria là để “lấy dầu”.

Còn trong tuyên bố hồi tháng Hai, chính quyền của Tổng thống Biden cho biết khoảng 800 lính Mỹ đóng quân ở Syria “không được phép hỗ trợ cho bất cứ công ty tư nhân nào” tham gia vào hoạt động khai thác dầu mỏ trên lãnh thổ Syria.

Tuy nhiên, cơ quan tình báo quân đội Nga ước tính hàng tháng, Mỹ và các đồng minh bỏ túi ít nhất 30 triệu USD nhờ buôn bán trái phép dầu mỏ của Syria. Hành động của Mỹ đã ngăn cản Damascus tái thiết đất nước sau 10 năm nội chiến.

Trên thực tế, sự xuất hiện của quân đội Mỹ ở Syria không nhận được sự đồng thuận của chính quyền Damascus, cũng như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bất chấp những cam kết về việc thay đổi nhiều chính sách đối nội và đối ngoại từng được thi hành dưới thời cựu Tổng thống Trump, chính quyền của ông Biden vẫn tiếp tục điều động các xe quân sự, phái đoàn hậu cần và xe bồn ra vào lãnh thổ Syria.

Cụ thể, hồi tháng Một, truyền thông Syria đưa tin thêm 200 lính Mỹ được đưa tới tỉnh Hasakah. Còn tới tháng Hai, Tổng thống Biden đã hạ lệnh không kích Syria. Mục tiêu của cuộc không kích là nhóm dân quân người Iraq hoạt động trên lãnh thổ Syria và bị Washington cáo buộc có liên quan tới vụ tấn công nhằm vào lực lượng quân sự Mỹ ở Iraq. Phía Syria đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ sau cuộc không kích bất ngờ của Mỹ.

Ông Biden từng là người khởi xướng kế hoạch Mỹ can thiệp vào Syria thông qua chương trình mang tên “Operation Timber Sycamore” bắt đầu vào năm 2012 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Theo chương trình này, Mỹ và các đồng minh đã bí mật cung cấp hàng tấn vũ khí, tài trợ hàng tỉ USD và huấn luyện cho “các nhóm phiến quân trung hòa”.

Hồi năm 2019, khi ông Trump thông báo kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria, ông Biden đã gọi đây là “sự thất bại hoàn toàn của một tổng tư lệnh” và cho rằng “chính sách khinh suất và liều lĩnh của ông Trump đang làm thoái chí binh sĩ Mỹ”.

Nga tấn công các cơ sở khai thác dầu trái phép

Vào chiều ngày 14/3, khu vực Al-Bab và Jarablus ở phía đông bắc tỉnh Aleppo của Syria chứng kiến các vụ không kích nhằm vào một số cơ sở khai thác và buôn bán dầu mỏ trái phép nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin AMN dẫn lời nguồn tin từ tỉnh Aleppo cho hay, số lượng lớn tên lửa được phóng xuống khu vực nằm quanh ngôi làng Al-Hamran ở phía bắc Jarabulus và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo nguồn tin, khả năng quân đội Nga đã cho ném tên lửa xuống khu vực này, bởi đây cũng chính là nơi Nga thực hiện không kích vài lần trong năm 2020.

Vụ không kích được cho đã gây ra thiệt hại nặng nề cho hệ thống cơ sở vật chất và làm xuất hiện các đám cháy lớn quanh ngôi làng Al-Hamran.

Ngay sau cuộc không kích bằng tên lửa tấn công khu chợ dầu mỏ ở Al-Hamran, các điểm khai thác dầu nằm ở thị trấn Tarheen ở vùng Al-Bab cũng bị tên lửa tấn công. Một lần nữa quân đội Nga được cho là thủ phạm thực hiện đợt không kích này.

Vụ tấn công ở Tarheen tạo ra nhiều tiếng nổ lớn và vang khắp phía tây tỉnh Aleppo, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin thực hiện các vụ phóng tên lửa ở khu vực Al-Bab và Jarablus.

