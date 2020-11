Tình hình Syria: Nga hỗ trợ Syria 1 tỉ USD, cáo buộc Mỹ đào tạo IS

Nga chi 1 tỉ USD để Syria tái thiết đất nước; Quân đội Mỹ tiếp tục bị cáo buộc đào tạo IS chống lại quân đội Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Nga cấp 1 tỉ USD để Syria tái thiết đất nước

Hãng tin AMN cho hay, Nga và Syria sẽ ký kết thêm 8 bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hải quan và giáo dục.

Phát biểu hôm 11/11, ông Mikhail Mezentsev, người đứng đầu trung tâm điều phối các cơ quan Nga – Syria chịu trách nhiệm đưa người tị nạn trở về nước cho biết, “Nga – Syria sẽ ký kết 8 văn bản ghi nhớ hợp tác trong các hoạt động về năng lượng, hải quan và giáo dục”.

Nga một lần nữa cáo buộc Mỹ đào tạo IS chống lại quân đội Syria. (Ảnh minh họa)

Bên lề Hội thảo quốc tế về việc đưa người tị nạn trở về Syria, ông Mezentsev cho hay, 8 thỏa thuận và ghi nhớ đã được các cơ quan quản lý Nga – Syria ký kết và 8 thỏa thuận khác cũng sẽ được ký kết bên lề hội nghị quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, hải quan và giáo dục. Đây là hành động cho thấy mối quan hệ Nga – Syria vô cùng rộng mở.

Cũng theo ông Mezentsev, Nga sẽ phân bổ 1 tỉ USD cho công cuộc tái thiết mạng lưới điện, tổ hợp công nghiệp và các dự án nhân đạo khác ở Syria. Kể từ khi trung tâm điều phối các cơ quan Nga – Syria chịu trách nhiệm đưa người tị nạn trở về nước đi vào hoạt động, hai bên đã cho tổ chức 31 cuộc họp chung để bàn về những vấn đề nổi cộm liên quan tới sự trở lại của người tị nạn và công cuộc tái thiết Syria sau chiến tranh.

Hội thảo quốc tế về việc đưa người tị nạn trở về Syria được tổ chức ở thủ đô Damascus vào ngày 11/11 với sự tham gia của đại diện từ Bộ Quốc phòng Nga cùng nhiều nước. Nội dung thảo luận là bàn về hoạt động cứu trợ nhân đạo, tái thiết cơ sở hạ tầng, hợp tác giữa các tổ chức giáo dục và khoa học, tái thiết năng lượng ở Syria sau chiến tranh.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lần đầu tiên tiến hành họp trực tuyến. Trong cuộc nói chuyện, Tổng thống Assad đã gửi lời cảm ơn tới ông Putin về việc hỗ trợ chính phủ Damascus, cũng như có những đóng góp lớn trong cuộc chiến chống khủng bố, tái thiết đất nước và đưa người tị nạn Syria về nước.

Nga cáo buộc Mỹ huấn luyện IS

Theo Sputnik, ông Mikhail Mezentsev, người đứng đầu trung tâm điều phối các cơ quan Nga – Syria chịu trách nhiệm đưa người tị nạn trở về nước, một lần nữa lên tiếng cáo buộc các thành viên thuộc liên quân chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS do Mỹ đứng đầu đã tham gia cùng những tay súng phiến quân đào tạo cho IS chiến đấu chống lại quân chính phủ Syria.

Theo ông Mizintsev, các huấn luyện viên Mỹ đã đào tạo cho khoảng 30 tay súng IS mà trước đó bị phiến quân Syria bắt giữ. Những người này được đào tạo trong vòng 2 tháng ở trại Al-Hawl trên lãnh thổ Syria với mục tiêu đưa các tay súng IS sau khi được huấn luyện tham gia vào nhiều tổ chức chống lại quân đội Syria.

Trại Al-Hawl nằm ở phía bắc Syria và dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn. Theo một số nguồn tin, trại Al-Hawl là nơi sinh sống của từ 65.000 – 70.000 người tị nạn mà phần lớn là phụ nữ và trẻ em là thành viên trong gia đình các tay súng IS.

Trong thời gian qua, Nga và Syria cũng không ít lần bày tỏ mối quan ngại về hoàn cảnh sống khó khăn của người dân trong trại Al-Hawl vốn nằm trong khu vực chịu sự quản lý của các lực lượng do Mỹ chống lưng.

Phiến quân không ngừng bắn phá Idlib

Phát biểu hôm 11/11, ông Alexander Grinkevich, phát ngôn viên Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cho hay, nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã tiến hành 30 vụ nã đạn pháo vào vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib trong vòng 24 giờ.

Cũng theo ông Grinkevich, lực lượng cảnh sát quân sự Nga đã triển khai tuần tra ở các tỉnh Aleppo, Raqqa, Hasakah và Deir Ez-Zor.

“Chúng tôi ghi nhận 30 vụ tấn công bằng đạn pháo vào vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib từ vị trí của HTS bao gồm 22 vụ ở tỉnh Idlib, 1 vụ ở Aleppo, 3 vụ ở Latakia và 4 vụ ở Hama”, ông Grinkevich nói.

Trong khoảng thời gian này, quân đội Nga không phát hiện vụ tấn công nào do các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến hành trong vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib.

Minh Thu (lược dịch)