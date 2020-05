Tình hình Syria: Lính Mỹ nổ súng bắn dân thường Syria, phiến quân “động thủ” ở Idlib

Mỹ điều 4 oanh tạc cơ B-1B ‘dằn mặt’ Trung Quốc sau loạt tàu chiến tới Biển Đông Sau sự xuất hiện liên tiếp của các tàu chiến trên Biển Đông, Mỹ đã điều động 4 máy bay ném bom hạng nặng B-1B cùng hàng trăm binh sĩ tới đảo Guam để tiến hành “sứ mệnh ngăn chặn” trước Trung Quốc.

Binh sĩ Mỹ nổ súng bắn dân thường Syria

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, một quân nhân Mỹ đã nổ súng bắn chết dân thường Syria khi người này đang lái xe tại tỉnh Deir ez-Zor.

SANA cho hay, khi chiếc xe của dân thường Syria điều khiển hướng về phía bãi khai thác dầu Conoco, một binh sĩ Mỹ đã bất ngờ nổ súng.

Binh sĩ Mỹ được xác định hoạt động cùng phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu và đang nắm quyền kiểm soát khu vực phía đông bắc Syria. Hiện quân đội Mỹ tập trung lực lượng quanh các mỏ khai thác dầu và khí đốt ở hai tỉnh là Al-Hasakah và Deir ez-Zor.

Hồi tháng Tư, một sĩ quan Mỹ và hai thành viên SDF đã thiệt mạng khi có mặt ở thị trấn Al-Sur thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Theo SANA, vụ tấn công được thực hiện bởi những tay súng lạ mặt.

Lâu nay, Syria nhiều lần lên tiếng yêu cầu tất cả các lực lượng “không mời mà đến” bao gồm quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cùng các lực lượng ủy nhiệm rời khỏi lãnh thổ Syria đồng thời chuyển giao quyền kiểm soát lại cho chính quyền hợp pháp Damascus.

Quân đội Mỹ ở Syria. (Ảnh: AP)

Phiến quân nã pháo ở Idlib

Hôm 1/5, người đứng đầu Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Oleg Zhuravlev cho biết các tay súng phiến quân thuộc nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã cho nã pháo vào thị trấn Kafr Nabl thuộc tỉnh Idlib.

Vào sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay phía Nga đã phát hiện một hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib trong vòng 24 giờ qua. Nhưng phía Thổ Nhĩ Kỳ lại phủ nhận thông tin này.

“Một vụ nã đạn pháo vào khu Kafr Nabl của tỉnh Idlib đã xảy ra và xuất phát từ vị trí hoạt động của nhóm khủng bố HTS”, Sputnik dẫn lời ông Zhuravlev.

Cũng theo ông Zhuravlev, không có bất cứ hành động vi phạm lệnh ngừng bắn ở Idlib xuất phát từ phía các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong vòng 24 giờ qua.

Vào ngày 1/3, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự mới mang tên “Lá chắn mùa Xuân” tại Idlib tấn công quân chính phủ Syria trước cáo buộc quân đội Syria nhiều lần “tấn công dân thường và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ” trong khu vực. Căng thẳng giữa quân đôi Syria và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang tới đỉnh điểm sau vụ việc 36 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Tới ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan gặp mặt ở Moscow và đi tới quyết định ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn tình trạng căng thẳng leo thang tại Idlib. Nội dung thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc thiết lập một “hàng lang an toàn” trên tuyến đường cao tốc M-4 hay còn gọi là cao tốc Latakia - Aleppo.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib còn bao gồm việc quân đội Nga – Thổ triển khai tuần tra chung trên tuyến đường M-4, khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Syria.

Hiện phiến quân Syria chỉ còn tập trung ở một vài khu vực quy mô nhỏ ở tỉnh Idlib thuộc phía tây bắc Syria.

Hé lộ thiệt hại tại Syria sau các vụ không kích của Israel

Công ty tình báo tư nhân ImageSat International (iSi) của Israel mới cho công bố loạt hình ảnh vệ tinh được cho ghi lại mức độ thiệt hại tại các cơ sở hạ tầng của Syria sau khi bị Israel không kích trong khoảng thời gian từ ngày 31/3 – 27/4.

Một trong những bức ảnh vệ tinh được iSi công khai cho thấy mức độ thiệt hại của căn cứ không quân Shayrat thuộc tỉnh Homs của Syria sau vụ không kích xảy ra vào ngày 31/3. Cụ thể, cuộc tấn công của Israel đã phá hủy thiết bị dẫn đường và tạo ra các hố lớn tại căn cứ Shayrat. Tuy nhiên, toàn bộ thiệt hại về vật chất tại căn cứ Shayrat đã được sửa chữa sau 2 tuần bị tấn công.

Một bức ảnh vệ tinh khác ghi lại mức độ phá hủy sau các trận không kích nhằm vào khu vực gần thành phố Al-Sukhah, phía đông tỉnh Homs của Syria. Thậm chí vụ không kích này còn được cho đã san phẳng một nhà kho nằm trên đường tới Palmyra. iSi nghi ngờ nhà kho này được xây dựng để chứa tên lửa hoặc các loại vũ khí hiện đại, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Ngoài ra, iSi cũng hé lộ bức ảnh vệ tinh về hậu quả sau trận không kích nhằm vào sân bay quân sự Al Mazzeh gần thủ đô Damascus vào ngày 27/4. Hình ảnh cho thấy một hố lớn xuất hiện ngay khu vực được cho là lối vào cơ sở bí mật dưới lòng đất của sân bay Al Mazzeh.

Theo truyền thông Syria, tất cả các vụ không kích trên đều do Israel tiến hành, nhưng Tel Aviv vẫn chưa lên tiếng phủ nhận hay nhận trách nhiệm. Trước đây, Israel từng lên tiếng xác nhận thực hiện một vụ số tấn công nhằm vào lãnh thổ Syria với lý do nhằm vào quân đội Iran và các lực lượng ủy nhiệm hoạt động tại Syria. Song Damascus và Tehran đều lên tiếng phủ nhận lý do mà Israel đưa ra.

Đáng nói, trước vụ không kích mới nhất xảy ra vào ngày 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett đã có tuyên bố ám chỉ chuẩn bị tấn công Syria.

Cụ thể, theo Israel National News, trong cuộc họp báo vào sáng ngày 26/4, Bộ trưởng Bennett đã nhắc tới chiến dịch tấn công các mục tiêu Iran nằm bên trong lãnh thổ Syria.

“Chúng ta không chỉ tiếp tục ngăn chặn Iran mở rộng địa bàn hoạt động ở Syria, mà còn hành động quyết liệt hơn để để buộc Iran rời khỏi Syria”, ông Bennett nói.

Kể từ khi lên nắm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào năm ngoái, ông Bennett đã thể hiện thái độ ngày càng cứng rắn trước các vấn đề liên quan tới Syria.

Hồi tháng Ba, Bộ trưởng Bennett tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran và Hezbollah, bất chấp dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trên khắp thế giới.

