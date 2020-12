Tình hình Syria: Kế hoạch 'ngầm' của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Rút quân khỏi một số chốt quan sát là hành động nằm trong kế hoạch ngầm của Thổ Nhĩ Kỳ; Nga – Syria hợp sức tấn công IS là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho cuộc chiến mới

Chuyên gia quân sự Syria Omar Rahmon nhận định, việc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân và thiết bị khỏi một số chốt kiểm soát ở phía bắc Syria là nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến mới nhằm vào quân chính phủ Syria.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với Sputnik, ông Rahmon nhấn mạnh, “Sau thời gian dài trì hoãn thực hiện các cam kết đã ký kết với Nga trong thỏa thuận hồi tháng 3/2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã rút quân khỏi một số chốt quan sát đang nằm trong lãnh thổ quân đội Syria kiểm soát. Đây là những khu vực mới được giải phóng ở tỉnh Idlib hồi cuối năm 2019 và đầu năm nay”.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động sát biên giới Syria. (Ảnh: Reuters)

“Ai cũng hiểu suy nghĩ của Thổ Nhĩ Kỳ, cách mà quân đội Thổ Nhì Kỳ và các lực lượng phiến quân được Ankara hậu thuẫn đã làm ở phía bắc Syria, điều chắc chắn là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút khỏi các chốt đang nằm trong vùng lãnh thổ mà quân đội Syria kiểm soát, nhưng hành động này không phải tuân thủ theo thỏa thuận đã được ký kết ở Moscow, Astana và Sochi. Nói cách khác, hành động rút quân của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm sơ tán binh sĩ khỏi vòng vây của quân đội Syria. Việc rút quân còn đề phòng trường hợp quân đội Syria gia tăng sức ép nếu như Thổ Nhĩ Kỳ quyết định triển khai trận chiến mới ở phía bắc Syria”, chuyên gia Syria cho hay.

Cũng theo ông Rahmon, hai hành động được Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện song song. Đầu tiên, sau khi rút quân khỏi một số chốt kiểm soát, Ankara đã cho lập lại chốt mới ở Jabal al-Zawiya, nơi mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay phiến quân Syria cùng kiểm soát. Thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ điều động thêm thiết bị quân sự và máy móc di chuyển qua đường biên giới Kafr Lousen, đang được hai nhóm phiến quân Mặt trận Al-Nusra và Faylaq Al-Sham kiểm soát. Đây cũng là hai nhóm nổi dậy hợp tác với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong hoạt động ở tỉnh Idlib.

Ông Rahmon kết luận, “Tất cả động thái trên cho thấy, chuyện Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi các chốt nằm trong vùng kiểm soát của quân đội Syria không liên quan tới việc tuân thủ các thỏa thuận đã ký kết, mà thay vào đó là nhằm dọn đường cho một cuộc chiến mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hết nhiệm kỳ và ông Joe Biden lên nắm chức Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Ông Biden sẽ hỗ trợ cho nhóm nổi dậy Mặt trận Al-Nusra và các nhóm phiến quân khác có quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ”.

Trong thời gian gần đây, Ankara đã quyết định rút quân khỏi phần lớn các chốt kiểm soát đang nằm trong vùng đất bị quân đội Syria kiểm soát ở tỉnh Hama và Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thông báo cho phía Nga về hoạt động rút quân này.

Lực lượng binh sĩ cùng thiết bị của Thổ Nhĩ Kỳ sau đó được chuyển tới thị trấn Qafin nằm ở phía nam tỉnh Idlib. Đây cũng là vị trí chiến lược quan sát được nhiều khu vực ở Jabal Al-Zawiya trên cung đường tới cao nguyên Al-Ghab. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có kế hoạch xây dựng các chốt quan sát mới ở thị trấn Qafin.

Nga – Syria hợp sức tấn công IS

Trong 2 ngày 28 - 29/11, không quân Nga và Syria cùng tiến hành các đợt không kích ở miền trung Syria nhằm vào những mục tiêu của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo hãng tin AMN, mục tiêu không kích của không quân Nga – Syria là ở Badiya Al-Sham và phía đông tỉnh Hama. Các chiến đấu cơ của Nga – Syria đã nhắm vào hoạt động di chuyển của các tay súng khủng bố IS quanh khu vực sa mạc rộng lớn.

Trong đó, hoạt động di chuyển chủ yếu của IS là hướng về quận Al-Sa’an ở phía đông tỉnh Hama. Trong quá trình IS ngự trị ở một số khu vực tại Syria, quận Al-Sa’an từng là một trong những nơi IS thường xuyên tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Syria và Các Lực lượng Quốc phòng Quốc gia (NDF).

Do quận Al-Sa’an nằm gần đường cao tốc chiến lược Raqqa – Salamiyeh, IS từng liên tiếp điều động thêm quân tăng cường và trở thành cơn ác mộng của quân đội Syria. Trong khi đó, quân đội Syria đặt mục tiêu ngăn chặn nhóm khủng bố giành thêm ưu thế gần thành phố Hama.

Sau khi IS bị đánh bại ở Raqqa và Tabaqa, quân đội Syria đã thừa thắng xông lên đánh đuổi IS khỏi quận Al-Sa’an và thị trấn chiến lược ‘Uqayribat. Tiếp đó, IS đã chuyển hướng tấn công sang khu vực sa mạc rộng lớn bên trong miền trung và phía đông Syria.

Nhưng do quân đội Syria cho tăng cường các biện pháp an ninh ở khu vực giữa tỉnh Homs và Deir Ezzor, IS lại chuyển mục tiêu tấn công về quận Al-Sa’an và nhằm vào quân đội Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tấn công SDF

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân đồng minh liên tiếp cho tấn công vào tỉnh Al-Raqqa vào chiều ngày 29/11. Theo đó, Ankara đang tăng cường các vụ tấn công mới nhằm vào nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở phía bắc Syria.

Cụ thể, lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ cho bắn đạn pháo và rocket về vị trí của SDF ở ‘Ain ‘Issa và tấn công nhiều vị trí nằm ở thị trấn chiến lược này tại phía bắc tỉnh Al-Raqqa.

Các nhà hoạt động cho biết thêm, hàng loạt đạn đã tấn công các vị trí dân sinh ở trong và xung quanh thị trấn ‘Ain ‘Issa, gây ra nhiều vụ cháy nổ và buộc người dân địa phương phải đi sơ tán tìm nơi ẩn náu.

Ngoài tấn công bằng đạn pháo và rocket, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ còn dùng máy bay không người lái (UAV) để ném bom khu vực ‘Ain ‘Issa.

Hiện SDF chưa ra đòn đáp trả quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân đồng minh. Nhưng trong trận giao tranh gần nhất xảy ra ở ‘Ain ‘Issa, cả SDF và nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) vốn được Ankara hậu thuẫn đều đã hứng thương vong lớn về người.

Minh Thu (lược dịch)