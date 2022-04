Tình hình Nga-Ukraine: Kiev tin tưởng vai trò của London trong đảm bảo an ninh

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các nhà chức trách nước này đang mong muốn Vương quốc Anh đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các đảm bảo an ninh.

“Các hiệp định hòa bình cần cung cấp một cơ chế đảm bảo hiệu quả cho đất nước của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng London sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này”, ông Zelensky nói tại một cuộc họp sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson ở Kiev hôm 9/4.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã sẵn sàng thảo luận về các vấn đề an ninh với Nga sau khi tổ chức một cuộc họp về vấn đề này với các quốc gia đồng ý trở thành người bảo lãnh. Trong số các quốc gia này, ông Zelensky nêu tên Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Đức, Pháp và Israel.

Ông Zelensky: Ấn Độ và Trung Quốc có thể trở thành người bảo đảm cho an ninh của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Ấn Độ và Trung Quốc có thể tham gia vào danh sách những người bảo đảm cho an ninh của Ukraine.

Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Republic TV của Ấn Độ: “Chúng tôi hiện đang quan tâm đến người bảo lãnh an ninh. Chúng tôi đề nghị Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà bảo lãnh an ninh. Tôi nghĩ rằng, nếu Ấn Độ muốn tham gia vào danh sách các nước bảo đảm an ninh, tất nhiên, chúng tôi sẽ rất vui khi mời nước này. Ấn Độ là một quốc gia rất hùng mạnh trên thế giới”, Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky cũng một lần nữa nhắc lại rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bất cứ lúc nào và thảo luận về bất kỳ chủ đề nào với ông.

“Tôi sẵn sàng cho cuộc gặp trực tiếp với ông Putin ngay bây giờ. Sẵn sàng thảo luận về bất kỳ chủ đề nào”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ấn Độ rằng, Ukraine sẽ “chiến đấu vì tất cả các thành phố cho đến khi có thể khôi phục toàn vẹn lãnh thổ”.

Anh bảo lãnh khoản vay 500 triệu USD cho Ukraine

Văn phòng Thủ tướng Anh đưa tin sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Boris Johnson và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev, nước này đã cung cấp cho Ukraine bảo lãnh khoản vay bổ sung 500 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới.

Thủ tướng Anh xác nhận hỗ trợ kinh tế hơn nữa bằng cách bảo lãnh cho Ukraine thêm 500 triệu USD (385 triệu bảng Anh) trong khoản vay của Ngân hàng Thế giới, nâng tổng số bảo lãnh khoản vay lên 1 tỉ USD.

Ngoài ra, Vương quốc Anh cũng đã đáp ứng yêu cầu của chính phủ Ukraine về tự do hóa thuế quan đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine và cung cấp các lợi ích về hải quan.

Nga tấn công 65 cơ sở quân sự của Ukraine trong một ngày

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong ngày 9/4, quân đội Nga đã phá hủy 65 cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm 4 sở chỉ huy và 1 trung tâm liên lạc.

“Trong ngày, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 65 cơ sở quân sự của Ukraine. Trong đó, 4 sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc, 3 kho hậu cần, cũng như 41 cứ điểm và khu vực tập trung thiết bị quân sự của Ukraine”, ông Konashenkov nói.

Ngoài ra, theo ông Konashenkov, quân đội Nga đã phá hủy 229 cơ sở lắp đặt nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt của Ukraine.

“Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 127 máy bay, 98 máy bay trực thăng, 428 máy bay không người lái, 2.037 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 229 hệ thống tên lửa phóng loạt, 886 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.941 phương tiện quân sự đặc biệt đã bị phá hủy”, ông Konashenkov nhấn mạnh.

Anh sẽ gửi cho Ukraine hệ thống tên lửa chống hạm

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết sau khi Thủ tướng Boris Johnson gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev, Anh sẽ gửi 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới tới Ukraine.

“Thủ tướng Johnson đã cung cấp sự hỗ trợ quân sự mới với 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm cho Ukraine trong khi cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn”, Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Đại sứ Nga tại Washington kêu gọi phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraine

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết, phương Tây phải ngừng bơm vũ khí cho Ukraine.

“Điều cực kỳ quan trọng là các nước phương Tây phải ngừng đổ thêm dầu vào lửa bằng cách bơm vũ khí vào chế độ Kiev”, ông Antonov nói.

Ngoài ra, vị đại sứ nói thêm, rõ ràng Mỹ và các đồng minh cần thúc giục Ukraine tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Ông Antonov nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho việc giết hại dân thường, cũng như việc tra tấn những người lính Nga bị bắt”.

Đại sứ Nga lưu ý rằng, điều cực kỳ quan trọng là phải đạt được phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa Ukraine nhằm củng cố vị thế phi hạt nhân hóa cũng như tuân thủ các thỏa thuận quốc tế về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

“Chúng ta phải làm mọi thứ để ngăn chặn việc phá hoại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Không nên có bất kỳ mối đe dọa nào đối với Nga đến từ lãnh thổ Ukraine”, đại sứ Antonov nói.

Theo ông Antonov, đây là mục đích của hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

