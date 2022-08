Vì sao thuê căn hộ ở New York đang trở nên xa xỉ?

Thị trường nhà đất Mỹ đang hồi phục sau đại dịch Covid-19, nhưng người dân New York đang phải đối mặt với giá thuê nhà cao kỷ lục.

Theo kênh truyền hình NTD, mức phí trung bình ở Manhattan đã tăng lên 4.100 USD vào cuối quý 2.

“Khi thị trường nhà đất phục hồi sau đại dịch, người dân New York đang phải đối mặt với giá thuê nhà cao kỷ lục. Kết quả là nhiều người buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn”, NTD cho biết.

Theo ghi nhận, ngay cả giá thuê căn hộ bây giờ cũng quá đắt đối với người dân New York. Trước đây người dân từng phải trả 1.800 USD/tháng cho việc thuê nhà. Bây giờ giá đã nâng lên 2.500 USD/tháng.

Thuê căn hộ ở New York đang trở thành một thứ xa xỉ.

Jerry Weinberger cho biết: “Bạn biết đấy, giá thuê đã tăng 40% ngay cả ở Brooklyn và Harlem. Chúng tôi không thể làm gì. Và nếu bạn chuyển đi, thì chủ nhà nói, một hàng dài người muốn chuyển đi đã xếp hàng cho căn hộ này”.

Tuy nhiên, các chuyên gia bất động sản cho rằng, bây giờ là thời điểm tốt nhất để mua nhà vì sự chênh lệch giữa thuê và mua thực tế là rất nhỏ.

Corry Cohen, chuyên gia bất động sản cho hay: “Căn hộ 2 giường, 1 nhà tắm. Chúng tôi yêu cầu hơn 1 triệu USD. Trong khi, thuê một căn hộ như vậy sẽ tốn 5.800 USD/tháng. Và nếu bạn mua, giá sẽ là 6.500 USD/tháng. Vì vậy, sự khác biệt giữa thuê và mua thực sự là rất nhỏ”.

Nhưng không phải ai cũng có thể bỏ ra hơn 1 triệu USD cho một căn hộ. Đặc biệt là khi lãi suất cho vay thế chấp cũng đang tăng lên. Bây giờ chỉ số này đã đạt gần 6%, trước đây chúng không vượt quá 3%.

Theo các chuyên gia, có người thể hiện thái độ chờ đợi, trong khi có người hiện nay hoàn toàn trông chờ vào sự cảm thông của các chủ nhà.

“Nhân viên của tôi bị tăng 700 USD tiền thuê nhà - nó thật là vô lý. Tôi nghĩ rằng nên có một con số giới hạn tăng giá hàng năm. Tôi không nghĩ rằng giá vượt quá 100 USD, nhưng thậm chí đó là rất nhiều”, Jerry Weinberger chia sẻ.

Trước đó, theo báo cáo của công ty môi giới bất động sản Douglas Ellima được New York Times đăng tải, giá thuê nhà tại Mỹ đã tăng 2% so với tháng 4 và tăng hơn 25% so với tháng 5/2021.

Báo cáo cũng cho biết, tại khu vực quận Manhattan, trung tâm kinh tế và thương mại của New York, giá nhà trung bình đã chạm ngưỡng 4.975 USD vào tháng 5. Đây cũng là mức giá thuê nhà trung bình cao nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Tuy nhiên, tình trạng “sốt giá” thuê nhà không chỉ tồn tại duy nhất ở Manhattan. Được biết, giá thuê trung bình ở Brooklyn cũng đã tăng lên 3.250 USD vào tháng 5, tăng 6,5% so với tháng 4 và tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi, ở phía tây bắc quận Queens, giá thuê trung bình đã tăng 20,5% trong 12 trở lại đây từ 2.737 USD vào tháng 5 năm 2021 lên 3.297 USD vào tháng 5/2022.

Theo ghi nhận, vào thời điểm này năm ngoái, do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá thuê nhà tại Mỹ giảm mạnh. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, sau khi tình hình đại dịch đã có phần thuyên giảm, giá cả đã trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều người dân New York.

Theo một báo cáo của thành phố, 1/2 số hộ gia đình thuê nhà tại các thành phố lớn chi tới 30% thu nhập của họ cho chỗ ở. Trong khi đó, 1/3 còn lại chi tiêu hơn 50% thu nhập cho riêng việc thuê nhà.

Thanh Bình (lược dịch)

