Trường mầm non ở TQ bị tố cho học sinh ăn thịt có giòi, rau củ quả bị hư hỏng

Một trường mầm non ở Trung Quốc đang bị điều tra trước nghi vấn dùng thịt có giòi và rau củ quả bị hư hỏng để nấu cho học sinh ăn.

Chính quyền miền đông Trung Quốc đang tiến hành điều tra một trường mầm non bị nghi ngờ cho học sinh ăn thực phẩm ôi thiu bao gồm thịt có giòi và rau củ quả bị hư hỏng.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hai nhân viên tại trường mầm non ở thành phố Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã cho công bố các bằng chứng lên mạng xã hội vào tuần trước về việc ngôi trường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi sử dụng các loại rau củ và hoa quả đã bị lên mốc meo, và cả thịt có giòi để nấu cho học sinh ăn.

Thịt có giòi được phát hiện tại một trường mầm non ở Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Một số báo cáo cho hay một vài em học sinh đã phải nhập viện điều trị sau khi ăn thực phẩm ở trường. Trong khi đó, hiệu trưởng trường mầm non được cho bị bắt quả tang khi đang cố phi tang số thực phẩm bẩn vào đêm ngày 7/8.

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cũng cho thấy tại trường mầm non, các loại rau đã bị thối nát và nhiều côn trùng đang bò trên số thực phẩm đông lạnh.

“Nhìn này, bên trong có cả giun”, tiếng một người đàn ông giấu tên vang lên trong đoạn video được Feidian Video công bố.

Ngay sau khi đoạn video gây bão mạng xã hội, chính quyền tỉnh Sơn Đông thông báo hiệu trưởng và các nhân viên của trường mầm non đã bị thẩm vấn, và một nhóm chuyên trách cũng được thành lập để tiến hành điều tra sự việc.

Được biết, một cựu giáo viên và đầu bếp tại trường mầm non chính là người đã quay video và chụp lại các bức ảnh về thực phẩm bẩn tại cơ sở giáo dục này và đăng lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương cho hay nhà trường chưa từng sử dụng và nấu số thực phẩm ôi thiu nằm trong các bức ảnh và video được phát tán lên mạng xã hội. Nhà trường cũng khẳng định chỉ có những thực phẩm đã trải qua 2 cuộc kiểm tra sàng lọc mới được sử dụng để nấu cho học sinh.

Kết quả kiểm tra những mẫu thực phẩm được lấy từ trường mầm non sẽ được công bố vào ngày 19/8 tới.

Đoạn video về những sai phạm trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường mầm non ở thành phố Yên Đài đã có gần 4 triệu lượt xem và 5.872 bình luận. Nhiều người phẫn nộ trước những cáo buộc nhằm vào trường mầm non trên.

“Nếu như số thực phẩm bị hư hỏng không được sử dụng, tại sao trường mầm non vẫn giữ lại để làm gì?”, một cư dân mạng đặt câu hỏi.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên trong trường cùng hiệu trưởng cùng ăn những thực phẩm bẩn trên?”, người khác nhấn mạnh.

An toàn vệ sinh thực phẩm ở trường học lâu nay được xem là vấn đề nhạy cảm tại Trung Quốc, do thiếu các quy định cụ thể về chất lượng và công tác giám sát kiểm tra.

Hồi tháng Sáu, 180 học sinh tại một trường mầm non ở tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đã bị ốm do nhiễm khuẩn Salmonella.

Cũng trong tháng Sáu, nhiều phụ huynh tại một trường mầm non ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã vô cùng sốc khi phát hiện nhà trường dùng thực phẩm hết hạn sử dụng để nấu cho học sinh ăn.

Minh Thu (lược dịch)